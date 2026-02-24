The Italian Sandwich: A Balanced Option for Busy School Days

BRUSSELS, BRUSSELS-CAPITAL REGION, BELGIUM, February 24, 2026 / EINPresswire.com / -- The start of the school year brings a return to familiar routines: packed schedules, after-school activities, and homework. For Belgian families, the question of daily nutrition once again moves to the forefront. Italian-style sandwiches offer a practical and nutritionally sound response to this seasonal challenge.A Simple Formula with Proven ResultsQuality bread, carefully selected cured meats, and fresh seasonal vegetables form a straightforward yet effective combination. According to nutritional data, a whole wheat bread sandwich with prosciutto cotto (50g), mortadella, or bresaola - served alongside raw vegetables and a piece of fruit - provides the proteins, iron, and B vitamins needed to support energy levels and concentration throughout the school day.Building a Conscious Food CultureBeyond nutritional value, sandwich preparation can serve as a moment of food education. Selecting quality ingredients, understanding appropriate portions, and varying combinations are all practices that help young people develop a conscious and positive relationship with food.A European Project for More Responsible NutritionThis focus on daily balanced nutrition forms part of the European project " Trust Your Taste , CHOOSE EUROPEAN QUALITY", supported by ASSICA . The programme raises awareness among Belgian and Italian consumers about the importance of origin, quality, and sustainability of European agricultural products - particularly at key moments in family life, such as the start of the school year.+++Le sandwich italien : une option équilibrée pour les journées d'école chargéesLa rentrée scolaire marque le retour à des habitudes bien établies : horaires chargés, activités parascolaires et devoirs. Pour les familles belges, la question de l'alimentation quotidienne reprend une place centrale. Les tartines à l'italienne apportent une réponse à la fois pratique et nutritionnellement cohérente à ce défi saisonnier.Une formule simple aux résultats éprouvésPain de qualité, charcuteries soigneusement sélectionnées et légumes frais de saison composent une combinaison directe mais efficace. Selon les données nutritionnelles, une tartine de pain complet garnie de prosciutto cotto (50g), de mortadella ou de bresaola - accompagnée de crudités et d'un fruit - apporte les protéines, le fer et les vitamines du groupe B nécessaires pour soutenir l'énergie et la concentration tout au long de la journée scolaire.Construire une culture alimentaire conscienteAu-delà de l'aspect nutritionnel, la préparation d'une tartine peut également constituer un moment d'éducation alimentaire. Choisir des ingrédients de qualité, connaître les portions adaptées et varier les associations sont autant de pratiques qui permettent aux jeunes de développer une relation consciente et positive avec la nourriture.Un projet européen pour une alimentation plus responsableCette valorisation d'une alimentation quotidienne équilibrée s'inscrit dans le cadre du projet européen "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", porté par ASSICA. Le programme sensibilise les consommateurs belges et italiens à l'importance de l'origine, de la qualité et de la durabilité des produits agricoles européens - notamment lors de moments clés de la vie familiale, comme la rentrée scolaire.

