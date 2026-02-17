La TPE parisienne LRND retenue sur un marché public de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires

LRND retenu sur le marché de la Caisse de Retraite des Notaires

La TPE parisienne LRND retenue sur un marché public d’un montant global de 2 M€ sur 4 ans de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires

Les marchés publics restent accessibles aux petites structures, à condition de présenter une offre techniquement solide et formellement irréprochable. Être accompagné aide les PME à franchir le pas.” — Philippe Courtois, fondateur d'AO Conquête

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- LRND, entreprise parisienne spécialisée en électricité et sécurité des bâtiments, a été retenue le 22 novembre 2025 comme titulaire du lot 2 du marché public n°2025.001 de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires. Le lot représente un montant de 2 000 000 € HT sur 4 ans.𝗨𝗻 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲La Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires est une institution de la profession notariale, en charge notamment de dispositifs de protection sociale et de retraite complémentaire. Elle gère un patrimoine immobilier où la continuité d'exploitation et la sécurité des installations constituent des enjeux critiques.Le lot pour lequel LRND est titulaire couvre l'entretien, la modernisation et la sécurisation de l'ensemble des installations électriques et de sûreté de ce patrimoine : électricité générale, courants faibles, systèmes de sécurité incendie (SSI), télésurveillance et contrôle d'accès.𝗨𝗻𝗲 𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́Pour préparer sa candidature, LRND a sollicité AO Conquête , cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des PME vers les marchés publics.L'accompagnement d'AO Conquête a porté sur l'analyse des critères de jugement, la structuration du mémoire technique et la mise en conformité administrative du dossier de candidature.𝗨𝗻 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗧𝗣𝗘-𝗣𝗠𝗘L'attribution illustre la capacité des petites entreprises à remporter des contrats publics exigeants, dès lors que la structuration de l'offre répond aux standards attendus par les acheteurs publics.𝗔̀ 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝗥𝗡𝗗LRND est une entreprise parisienne spécialisée en électricité générale, courants faibles et systèmes de sécurité des bâtiments. Basée à Paris 18e, elle intervient auprès de clients publics et privés sur des opérations d'entretien, de mise en conformité et de sécurisation des installations techniques.Site : https://www.lrnd.fr 𝗔̀ 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱'𝗔𝗢 𝗖𝗼𝗻𝗾𝘂𝗲̂𝘁𝗲Fondé en 2022, AO Conquête est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des PME et ETI vers les marchés publics. Dirigé par Philippe Courtois, le cabinet intervient sur la stratégie de réponse, la structuration des offres, la conformité administrative et la valorisation des moyens techniques.Site : https://www.aoconquete.fr Contacts presseLRNDTéléphone : 09 72 85 80 38Contact : https://www.lrnd.fr

