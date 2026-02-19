Kyocera erhält internationale Auszeichnungen für Klimaschutz, Innovation und Nachhaltigkeit

CDP „A List 2025“: Kyocera zählt zu den Top 4 Prozent weltweit Clarivate Top 100 Global Innovators: Innovationskraft weltweit anerkannt EcoVadis Silver: Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette

ESSLINGEN, GERMANY, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kyocera wurde Anfang 2026 gleich mehrfach für seine Leistungen in den Bereichen Klimaschutz, Innovationskraft und nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet. Die internationale Anerkennung durch CDP, Clarivate und EcoVadis unterstreicht Kyoceras Anspruch, ökologische Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt konsequent miteinander zu verbinden.

CDP „A List 2025“: Kyocera zählt zu den Top 4 Prozent weltweit

Die globale Umweltorganisation CDP hat Kyocera in die renommierte „A List 2025“ aufgenommen. Damit zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Akteuren in Bezug auf Transparenz und Performance im Klimaschutz. Von rund 20.000 bewerteten Unternehmen erreichten nur 877 – und damit die Top 4 Prozent – die höchste Bewertungskategorie „A“. Für Kyocera ist es bereits die vierte Aufnahme nach 2020, 2021 und 2023.

Clarivate Top 100 Global Innovators: Innovationskraft weltweit anerkannt

Neben der Klimabewertung wurde Kyocera auch für seine technologische Innovationsleistung ausgezeichnet: Clarivate hat das Unternehmen erneut in die Liste der Top 100 Global Innovators 2026 aufgenommen.

In die Bewertung flossen auch diesmal Faktoren wie Einfluss, Erfolg, geografische Investitionstätigkeit und Einzigartigkeit von Patenten. Es ist die fünfte Auszeichnung in Folge und insgesamt die zehnte Platzierung unter den weltweit innovativsten Organisationen.

EcoVadis Silver: Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette

EcoVadis, eine unabhängige Organisation zur Bewertung von Lieferanten und Unternehmen aus über 200 Branchen in mehr als 160 Ländern, hat die Kyocera Group 2025 mit einem Silver-Rating für nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet.

Die Analyse umfasst vier zentrale Bereiche: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Silver-Rating zählt Kyocera zu den Top 15 Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit und unterstreicht damit sein Engagement für verantwortungsvolles Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Langfristige Klimaziele und nachhaltige Unternehmensstrategie

Kyocera verfolgt das Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2051 klimaneutral zu werden. Bereits im Geschäftsjahr 2025 konnte das Unternehmen seine Emissionen im Vergleich zu 2020 deutlich reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien schneller als geplant vorantreiben.

Mit den aktuellen Auszeichnungen stärkt Kyocera seine Position als international führendes Technologieunternehmen, das Innovation, Transparenz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines Handelns stellt.

