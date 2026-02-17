Medine Valisi Prens Selman bin Sultan, Turki Alalshikh’in katılımıyla 'Onun İzinde' Projesini Hizmete Aldı
EINPresswire.com/ -- Medine Bölgesi Valisi ve Medine Bölgesi Kalkınma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Kraliyet Ekselansları Prens Selman bin Sultan bin Abdülaziz, “Onun İzinde” projesini, Mekke Bölgesi Vali Yardımcısı Kraliyet Ekselansları Prens Suud bin Mişal bin Abdülaziz, Genel Eğlence Kurumu (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Ekselansları Danışman Turki bin Abdülmuhsin Âl eş-Şeyh ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla hizmete aldı.
Proje, ziyaretçilerin Hicret güzergâhını düzenli ve planlı bir çerçevede takip edebilmesini hedefliyor. Bu büyük tarihî olayın derin boyutlarını yansıtan proje, Siyer bilincini güçlendirmeye, güzergâh boyunca yer alan bölgelerde kalkınmayı desteklemeye ve kültürel ile ekonomik açıdan sürdürülebilir bir etki oluşturmaya katkı sağlayacak.
Medine Bölgesi Valisi Prens Selman bin Sultan bin Abdülaziz, “Onun İzinde” projesinin, Hâdimü’l-Haremeyn Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens, Başbakan Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz liderliğindeki Suudi Arabistan Hükümeti’nin sınırsız desteğinin bir uzantısı olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, Suudi Arabistan’ın İslam dünyasının kalbi olarak konumu, kutsal mekânlara hizmetteki öncü rolü ve Vizyon 2030 hedefleriyle uyumlu biçimde ziyaretçi ve hacı misafirlerinin deneyimini zenginleştirme yönündeki kararlılığından kaynaklandığını belirtti.
Törende yaptığı konuşmada Prens Selman, Suudi Arabistan’ın tarihi koruduğunu ve bunu dünyaya, hoşgörü, barış ve birlikte yaşama değerlerini yansıtan canlı bir mesaj olarak sunduğunu ifade etti. “Onun İzinde” projesinin, iman ve bilgiyi, kökler ve kalkınmayı bir araya getiren öncü bir ulusal model olarak Medine’den dünyaya uzanan bir etki oluşturacağını dile getirdi.
Prens Selman ayrıca, Nebevi Hicret’in insanlık tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir olay olduğunu, yalnızca mekânsal bir geçiş değil, adalet, merhamet ve birlikte yaşam ilkelerini pekiştiren ve etkisi tüm dünyaya yayılan köklü bir dönüşüm olduğunu söyledi. İslam mesajının bu mübarek topraklardan yayıldığını, medeniyetin izlerinin şekillendiğini ve kardeşlik ile insanlık değerlerinin burada kökleştiğini vurguladı.
Konuşmasının devamında, “Bugün, takva üzere kurulan ilk mescit olan Kuba Mescidi’nin yakınında, Nebevi Hicret yolu ‘Onun İzinde’ geliştirme projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz” diyen Prens Selman, Medine’nin, hikmetli liderliğin desteğiyle, Siyer’in beşiği ve İslam’ın canlı hafızası olarak tarihî rolünü sürdürdüğünü; asalet ile kalkınmayı bir araya getiren değerlere ışık tuttuğunu ifade etti.
Prens Selman, dua ederek bu çabaların mübarek olmasını, ülke liderliği ve Suudi halkı için hayırlara vesile olmasını; ülkenin güven ve istikrarının daim olmasını ve herkesin din, liderlik ve vatan hizmetinde muvaffak kılınmasını temenni etti.
Öte yandan Genel Eğlence Kurumu (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Danışman Turki Âl eş-Şeyh, “Onun İzinde” projesinin, Allah’ın lütfu ve liderliğin desteğiyle hayata geçtiğini belirterek, projenin ziyaretçilere hizmette ve Krallık’ta tarihî ve kültürel deneyimi zenginleştirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.
Kendi kişisel tecrübesinin yirmi yılı aştığını aktaran Âl eş-Şeyh, İçişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde ve hac mevsiminde Allah’ın misafirlerine hizmet etme şerefine eriştiğinde bu güzergâhtan iki kez geçtiğini; bu deneyimin ziyaretçilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamasında ve mevcut deneyimin liderliğin vizyonuna uygun biçimde geliştirilmesinde önemli bir motivasyon olduğunu ifade etti.
Projenin bu hızla hayata geçmesinin, ancak bilge liderliğin sürekli desteği ve takibi sayesinde mümkün olduğunu dile getiren Âl eş-Şeyh, Mekke ve Medine Emirlikleriyle kurulan iş birliğinin projeyi önemli ölçüde ileri taşıdığını; bu ortaklığın projenin başarısını güçlendirdiğini kaydetti.
Bugün gerçekleştirilen saha turunun, projenin “deneme açılışı” niteliği taşıdığını belirten Âl eş-Şeyh, ilk gözlemlerin değerlendirilmesinin ardından işletme aşamalarının tamamlanacağını açıkladı. İlk aşamada 1 milyon ziyaretçi hedeflendiğini; 2030’a kadar 5 milyon ziyaretçiye ulaşmanın amaçlandığını ve ilerleyen dönemlerde sayının 10 milyona çıkarılmasının da değerlendirildiğini söyledi.
Ayrıca, Sevr Mağarası bölgesinde ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir teleferik kurulması üzerinde çalışıldığını; sistemin saatlik 3 bin kişi kapasitesine ulaşacağını belirtti. İlk testlerin, İslam ülkelerinden yüksek ilgi gördüğünü; Endonezya’dan gelen başvuruların 2 milyonun üzerine çıktığını ifade ederek, bu ilginin kültürel, sportif ve ticari boyutları bir araya getiren deneyime yönelik beklentiyi yansıttığını söyledi.
Âl eş-Şeyh, projenin kalkınma ve ekonomi açısından da önemli etkileri olacağını vurgulayarak, ilk aşamada yaklaşık 25 bin istihdam sağlamasının; ileride doğrudan ve dolaylı 200 bin istihdama ulaşmasının beklendiğini açıkladı. İstihdamın, Medine ve Mekke Emirlikleri aracılığıyla, Sela Şirketi ile koordinasyon içinde yapılacağını; şer’i kurallara uygun biçimde uzmanlık eğitimleri verileceğini belirtti.
Projede görev alacak personelin, Ekselansları Şeyh Saad eş-Şethri ve çok sayıda âlimin doğrudan gözetiminde eğitimler aldığını söyleyen Âl eş-Şeyh, şer’i kurallara uyumun güvence altına alındığını ifade etti. Ayrıca, Nisan ayında Hâdimü’l-Haremeyn’in himayesinde ve Prens Selman bin Sultan’ın doğrudan takibiyle bir yatırım buluşması düzenlenmesinin planlandığını; burada İslam dünyasından iş insanlarına projenin yatırım fırsatlarının sunulacağını açıkladı.
Konuşmasının sonunda Âl eş-Şeyh, bilge liderliğe ve projeyi destekleyen tüm kurumlara teşekkür ederek, Prens Selman bin Sultan ile Prens Suud bin Mişal’in desteklerini takdirle andı. Bu deneyimin ziyaretçileri zenginleştirmesini ve projenin hedeflerine katkı sağlamasını temenni etti.
Törende katılımcılar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve yol arkadaşının Mekke’den Medine’ye hicret ettiği güzergâhı, Hicrî birinci yıldaki tarihî yolculuğu temel alarak düzenli bir deneyimle canlandıran “Onun İzinde” projesini tanıtan görsel bir sunumu izledi. Güzergâhın, 470 kilometreyi aşan bir mesafeye yayıldığı; aralarında hicret olaylarıyla bağlantılı 5 ana nokta olmak üzere 41 tarihî duraktan geçtiği belirtildi.
Törende ayrıca, ziyaretçilerin deneyim paketlerini rezerve edebileceği, yolculuk haritası ve duraklar hakkında bilgi alabileceği ve çeşitli hizmetlerden yararlanabileceği “Onun İzinde” uygulaması da tanıtıldı.
“Onun İzinde” projesinin açılışı, Siyer ile bağlantılı tarihî mekânlara özen gösterme, ziyaretçilerin bu dönüm noktalarıyla bağını güçlendirme ve Vizyon 2030 kapsamında kültürel ve dinî deneyimi zenginleştirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Proje, tarihî içeriği etkileşimli ve özgün bir yöntemle sunmayı amaçlıyor.
Proje, Suudi Arabistan’ın Allah’ın misafirlerine hizmete ve Siyer ile bağlantılı tarihî alanlara gösterdiği sürekli ilgiyi yansıtırken, mekânın kutsiyetini gözeten, İslami kimliği koruyan ve farklı ülkelerden ziyaretçilere düzenli bir deneyim sunan dengeli bir yaklaşımı benimsiyor.
Projenin hayata geçirilmesi; Medine Bölgesi Kalkınma Otoritesi, Hac ve Umre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Suudi Turizm Otoritesi, Yaşam Kalitesi Programı, Haremeyn Misafirlerine Hizmet Programı ve Sela Şirketi dahil olmak üzere birçok kamu kurumunun entegrasyonuyla mümkün oldu. Sela Şirketi, Genel Eğlence Kurumu ile birlikte çalışarak, bu deneyimin Krallık içinden ve dışından gelen turistler için önemli bir cazibe merkezi olmasına katkı sağladı.
