El desafío de la sostenibilidad en el fútbol: ¿Puede la FIFA volverse verde?

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, los estadios están afinando su enfoque en la experiencia de los aficionados y trabajando para cumplir con estándares de sostenibilidad recientemente reforzados, que abarcan desde materiales de construcción e iluminación LED hasta operaciones con cero emisiones de carbono, reducción de residuos y prácticas de construcción ecológica certificadas como LEED. Excel Dryer, Inc. está destacando un área que puede mejorar de inmediato tanto la satisfacción de los aficionados como el desempeño en sostenibilidad: el baño del estadio.De acuerdo con las directrices de la FIFA, se alienta a los recintos a reducir los materiales de un solo uso, disminuir las emisiones de carbono, abastecerse de productos sostenibles y operar de forma más eficiente. Los secadores de manos de alta eficiencia, como XLERATOR, ThinAiry XLERATORsync, respaldan estos objetivos al eliminar por completo la necesidad de toallas de papel. Como resultado, las emisiones de carbono disminuyen hasta en un 94%, y la reducción de residuos ayuda a los estadios a cumplir metas de construcción ecológica y de cero residuos en vertederos, a la vez que reduce los costos operativos continuos.El reciente estudio internacional de Excel Dryer con MetrixLab encontró que la higiene sigue siendo la principal preocupación a nivel mundial, y que los botes de basura desbordados por toallas de papel se perciben como la principal causa de un baño sucio. Estas condiciones pueden erosionar rápidamente la confianza de los aficionados y restar valor a la experiencia general del recinto.“Cuando los grandes recintos hacen la transición a secadores de manos de alta eficiencia, no solo apoyan el marco de sostenibilidad de la FIFA, sino que también abordan uno de los mayores impulsores de la insatisfacción de los visitantes”, dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones (COO) de Excel Dryer. “Es una pequeña mejora que ofrece una acción climática visible”.Para ayudar a los estadios a prepararse para 2026, Excel Dryer está ofreciendo una prueba sin costo de la tecnología XLERATOR, que incluye cubiertas personalizadas gratuitas diseñadas con la marca del equipo o gráficos inspirados en la Copa Mundial, para todos los estadios y arenas nacionales y universitarios. Esto permite a las instalaciones evaluar el rendimiento, la higiene y los beneficios de sostenibilidad en condiciones reales de uso.A medida que crece la atención mundial hacia 2026, los recintos están utilizando operaciones de baños más inteligentes y sostenibles para demostrar liderazgo ambiental, al tiempo que ofrecen una experiencia más limpia y agradable para los aficionados.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa de propiedad y operación familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, que estableció un nuevo estándar de rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red establecida de representantes de ventas y distribuidores a nivel mundial. Más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com.###

