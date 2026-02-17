Expo Tu Boda 2026 se celebrará en Monterrey este febrero con tendencias y proveedores clave para el sector nupcial

Parejas exploran tendencias, vestidos y servicios nupciales durante Expo Tu Boda 2026 en Monterrey.

Expo Tu Boda 2026 reúne en Monterrey a los mejores proveedores, tendencias nupciales y experiencias clave para planear la boda ideal este febrero.

MEXICO CITY, MEXICO, February 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- La edición 2026 de Expo Tu Boda se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero en Cintermex, consolidándose como uno de los encuentros especializados más relevantes para la industria de bodas en el norte de México.

Con más de tres décadas de trayectoria, el evento ha funcionado como una plataforma de vinculación entre proveedores y parejas que planean su enlace matrimonial.

De acuerdo con cifras de ediciones anteriores, la exposición ha reunido a más de 100 expositores y cerca de 2,500 asistentes, lo que refleja su posicionamiento dentro del calendario de eventos del sector.

Un espacio de encuentro para la industria de bodas

Durante dos días, la muestra integrará categorías como moda nupcial, fotografía, banquetes, música, flores, decoración y servicios complementarios. Además del área comercial, el programa contempla pasarelas, talleres y sesiones informativas enfocadas en tendencias, planeación y administración de presupuestos para bodas.

El componente educativo busca ofrecer herramientas prácticas a las parejas asistentes, así como visibilidad a marcas y especialistas que forman parte de la cadena de valor de la industria nupcial.

Impacto en turismo y demanda de hotel en Monterrey

Eventos especializados como Expo Tu Boda contribuyen a la dinámica económica de Monterrey, particularmente en sectores como hotelería, gastronomía y servicios. Durante fines de semana de alta concentración de exposiciones en Cintermex, la demanda de hotel en Monterrey suele incrementarse, especialmente en zonas cercanas al centro de convenciones.

En este contexto, opciones como el Presidente InterContinental Monterrey forman parte de la oferta de hospedaje para visitantes que asisten a congresos, exposiciones y eventos sociales en la ciudad.

La edición 2026 se perfila como una oportunidad de actualización y networking para profesionales del sector, así como un espacio de planeación para parejas que preparan su boda en la región.

