10ZiG nombra a Dakel como nuevo socio de distribución para España; 10ZiG RepurpOS impulsa el nuevo thin client DKL D800

10ZiG Technology is a leading Thin & Zero Client hardware and software provider delivering a modernized and secure user experience for VDI, DaaS, or Web-based environments.

La asociación amplía la presencia europea de 10ZiG y presenta un thin client robusto y optimizado para entornos industriales.

“Asociarnos con 10ZiG nos permite ofrecer una solución de thin client que se adapta perfectamente a las necesidades de los entornos industriales y profesionales”.” — Ana Rueda, Directora de Marketing de Dakel.

BARCELONA, SPAIN, February 19, 2026 / EINPresswire.com / -- 10ZiG Technology , proveedor líder de soluciones de hardware y software de thin client y thin client para entornos VDI, DaaS y aplicaciones web, anunció hoy que Dakel ha sido nombrado su nuevo socio de distribución para España. Como parte de esta colaboración, Dakel ha lanzado el DKL D800, un nuevo thin client diseñado específicamente para entornos industriales y profesionales especializados, con el software 10ZiG RepurpOS™.Con más de 30 años de experiencia en soluciones de TI para empresas, Dakel aporta una amplia experiencia en sistemas de servidores personalizados, almacenamiento de datos optimizado para mercados verticales, soluciones de thin client y una amplia gama de tecnologías de infraestructura de soporte. Esta alianza refuerza la creciente presencia de 10ZiG en Europa, a la vez que permite a los clientes españoles acceder a soluciones de thin client diseñadas específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de los casos de uso industrial y las necesidades de precios del competitivo mercado español de endpoints.Extendiendo thin client seguros y administrados centralmente al perímetro industrialEl nuevo DKL D800 combina las capacidades de diseño industrial e integración de sistemas de Dakel con 10ZiG RepurpOS, el potente software de sistema operativo para terminales y reutilización de 10ZiG. Diseñado para ofrecer fiabilidad en entornos hostiles o con limitaciones de espacio, el DKL D800 amplía las ventajas de la gestión centralizada, la seguridad robusta y la configuración flexible de terminales a plantas de fabricación, operaciones logísticas y otros entornos industriales.A diferencia de los paquetes tradicionales de hardware y software, esta relación se basa en el software: 10ZiG proporciona RepurpOS para el DKL D800 de Dakel, mientras que Dakel se encarga directamente del hardware y entrega un thin client de marca y listo para el mercado. Este enfoque permite a Dakel atender a los clientes que buscan un puesto de trabajo de gama básica y listo para la industria, manteniendo la flexibilidad para abordar requisitos adicionales del mercado vertical y del mercado medio con el tiempo.“Esta alianza con Dakel es un paso importante para expandir el alcance de 10ZiG en el sur de Europa y refuerza nuestro crecimiento continuo en la región”, afirmó James Broughton, Director de Ventas para EMEA de 10ZiG Technology. “Al permitir que Dakel construya y comercialice su propio dispositivo basado en 10ZiG RepurpOS, ayudamos a nuestros clientes en España a acceder a experiencias de thin client seguras y con gestión centralizada a un precio y un formato que se adaptan a su entorno, sin sacrificar la facilidad de gestión ni el control”.Al aprovechar la tecnología 10ZiG RepurpOS, el DKL D800 ofrece control centralizado, sólida seguridad de endpoints y compatibilidad con una amplia gama de plataformas de aplicaciones VDI, DaaS y web. El dispositivo es totalmente gestionable a través de 10ZiG Manager™, lo que permite a los equipos de TI implementar, configurar y mantener endpoints a escala de forma eficiente, a la vez que reduce la complejidad operativa y el coste total de propiedad.“Asociarnos con 10ZiG nos permite ofrecer una solución de thin client que se adapta perfectamente a las necesidades de los entornos industriales y profesionales”, afirmó Ana Rueda, Directora de Marketing de Dakel. “Con RepurpOS como base del DKL D800, podemos ofrecer a los clientes una experiencia segura y centralizada en sus endpoints, a la vez que ofrecemos un dispositivo diseñado para entornos exigentes. Es fácil de implementar, fácil de gestionar y está diseñado para ofrecer valor a largo plazo”.El nombramiento de Dakel como socio distribuidor subraya el compromiso de 10ZiG de invertir en alianzas regionales y ampliar el acceso a su cartera de thin clients en toda Europa. Juntos, 10ZiG y Dakel están posicionados para apoyar a las organizaciones que buscan soluciones de endpoint seguras, fáciles de gestionar y rentables, adaptadas tanto a casos de uso empresariales tradicionales como industriales, incluyendo a clientes que buscan implementaciones de thin clients sencillas y de nivel básico en el segmento de mercado de pequeñas y medianas empresas de España.Para más información sobre el thin client DKL D800 de Dakel, basado en 10ZiG RepurpOS, visite https://dakel.com/thin-client/10zig-thin-client/ . Para más información sobre la gama completa de soluciones de thin client 10ZiG, visite https://www.10zig.com/product/solutions/thin-clients/ Acerca de 10ZiG Technology10ZiG Technology es un proveedor líder de hardware y software para clientes ligeros y cero clientes que ofrece una experiencia de usuario modernizada y segura para entornos VDI, DaaS o web. Con más de 20 años de experiencia en el mercado de terminales de clientes ligeros, software de reutilización sin complicaciones y una gestión gratuita y fácil de usar, 10ZiG es la estrategia de proveedor único ideal. Con soporte local incluido y una amplia gama de opciones compatibles con TAA, desde formatos de escritorio tradicionales, portátiles de cliente ligero y equipos todo en uno, junto con una gama de características únicas que incluyen fibra óptica, compatibilidad inalámbrica, pantalla cuádruple y más, 10ZiG es la solución segura y gestionada para las diversas necesidades de TI actuales. Nuestro ecosistema de socios tecnológicos de 10ZiG, en constante crecimiento, mantiene la vanguardia y la flexibilidad de los productos 10ZiG al incorporar intermediarios de conexión líderes como Omnissa, Microsoft, Citrix y otros. Encuentre su solución en www.10zig.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.