Zihuatanejo Sailfest 2026: ¿por qué ir a Ixtapa en febrero?

MEXICO CITY, MEXICO, February 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Zihuatanejo Sailfest 2026 se celebrará del 15 al 28 de febrero y marcará uno de los momentos más activos del calendario náutico del Pacífico mexicano.

En su edición número 25, el evento reunirá regatas, desfiles de embarcaciones y una agenda social que transforma el ritmo del destino durante dos semanas completas. En este contexto, los hoteles en Ixtapa se convierten en una pieza clave para quienes buscan vivir el Sailfest con una lectura estratégica del calendario y del destino.

Más allá de su carácter festivo, el Sailfest se ha consolidado como un punto de encuentro internacional que redefine febrero en Ixtapa-Zihuatanejo. La llegada de embarcaciones procedentes de distintas regiones del mundo, sumada a una programación constante en el mar y en tierra, posiciona este periodo como uno de los más interesantes del año para viajar al destino desde una perspectiva distinta al turismo tradicional.

Qué es el Zihuatanejo Sailfest y por qué atrae atención internacional

El Zihuatanejo Sailfest es un festival náutico de larga duración que integra competencias de vela, travesías en la bahía y el tradicional desfile de embarcaciones, además de cenas, conciertos y eventos sociales abiertos al público. A lo largo de dos semanas, el evento convoca a navegantes y visitantes nacionales e internacionales, con veleros que llegan desde puntos tan lejanos como Alaska, el Caribe y otros puertos de Norteamérica.

Aunque el Sailfest mantiene un componente social, con recursos destinados a proyectos educativos en la región, su relevancia actual radica en la escala que ha alcanzado como evento internacional y en su capacidad para activar el destino durante un periodo específico del año. Esta combinación de actividad náutica, agenda social y presencia internacional convierte al festival en un referente dentro del calendario turístico de febrero.

El pulso de Ixtapa durante el Sailfest 2026

Durante el Sailfest, la bahía se convierte en el eje visual del destino. Las actividades en el mar se complementan con una agenda en tierra que activa restaurantes, zonas comerciales y espacios de convivencia. Este flujo constante de visitantes modifica el ritmo habitual de Ixtapa, que funciona como base natural para quienes asisten al evento y buscan equilibrar playa, descanso y vida social.

La cercanía entre Ixtapa y Zihuatanejo permite una experiencia integrada, en la que el viajero se desplaza con facilidad entre las actividades del festival y la infraestructura turística del destino, sin perder continuidad en su estancia.

Un evento de larga duración

La duración del Sailfest tiene un impacto directo en la operación turística. Durante 2025, el destino Ixtapa-Zihuatanejo movilizó más de 733,000 pasajeros vía aérea, reflejando una conectividad sólida y un flujo sostenido de visitantes. En la temporada invernal, la ocupación hotelera se mantuvo alrededor del 80%, confirmando febrero como un periodo de alta demanda.

A este contexto se suma el desempeño económico del destino. Durante la temporada invernal, Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó una derrama económica cercana a los 2,000 millones de pesos, un indicador del peso que tienen estos meses en la actividad turística regional.

Un hotel todo incluido como decisión estratégica

En eventos de larga duración, el modelo de hotel en Ixtapa todo incluido responde a una lógica práctica. La previsibilidad, la eficiencia operativa y la posibilidad de concentrar descanso, alimentación y servicios en un solo espacio resultan especialmente atractivas para viajeros que alternan actividades del Sailfest con jornadas de descanso frente al mar.

Durante el Zihuatanejo Sailfest, la elección de hoteles en Ixtapa forma parte de cómo se vive el evento. En ese contexto, Holiday Inn Resort Ixtapa se integra de manera natural a la experiencia, no solo por su ubicación frente al Océano Pacífico, sino por su capacidad para acompañar estancias prolongadas durante uno de los periodos más activos del año.

Construido sobre una de las costas más extensas y limpias del país, el resort se localiza en el centro de la zona hotelera de Ixtapa, con acceso inmediato a áreas comerciales, restaurantes y vida nocturna. El modelo todo incluido funciona aquí como una base eficiente para regresar a la calma del Pacífico entre actividades en el mar y eventos sociales en tierra.

Vivir el Sailfest desde Ixtapa implica entender febrero como un momento específico del calendario y elegir un hotel que dialogue con el entorno, el evento y la forma en que el viajero premium decide experimentar el destino.

