HERITΛGE anuncia apoyos para proyectos de patrimonio cultural en el norte de México

Hasta 50,000 USD en apoyos para impulsar proyectos de patrimonio cultural en los seis estados fronterizos del norte de México.

CHICAGO, IL, UNITED STATES, February 16, 2026 / EINPresswire.com / -- The Heritage Management Organization (HERITΛGE) lanza una convocatoria de propuestas para otorgar apoyos, dirigida a organizaciones, colectivos e individuos que trabajen con el patrimonio cultural en los estados de la frontera norte de México. HERITΛGE otorgará apoyos de entre 10.000 y 50.000 dólares estadounidenses por proyecto.Estos apoyos forman parte del Heritage Management Project – México (HerMaP México), una iniciativa financiada por el programa Humanities in Place de la Fundación Andrew W. Mellon . Los fondos apoyarán proyectos centrados en la protección y/o promoción del patrimonio local como motor de desarrollo socioeconómico en los seis estados de la frontera norte del país.Todos los proyectos deberán centrarse de manera clara en la protección, salvaguarda, fortalecimiento y/o promoción del patrimonio local, desde enfoques que reconozcan su valor cultural, social y comunitario.Existen tres criterios principales para la selección de propuestas en este programa de apoyo a pequeña escala:-Sostenibilidad: Se dará prioridad a los proyectos que generen un impacto duradero y cuyos efectos positivos se extiendan más allá del periodo de apoyo.-Fortalecimiento de capacidades y redes: Se fomentarán los proyectos que contribuyan al fortalecimiento de capacidades locales y al establecimiento o consolidación de vínculos con organizaciones afines dentro de redes de gestión del patrimonio.-Impacto concreto y comunitario: Se priorizarán las propuestas que presenten resultados claros, medibles y verificables en términos de protección del patrimonio y beneficios directos para las comunidades locales. Cada proyecto deberá definir indicadores específicos del impacto esperado.Esta convocatoria corresponde a la primera fase del proceso de selección. Las propuestas recibidas a través del formulario en línea serán utilizadas por HERITΛGE como un mecanismo de preselección y análisis inicial.Con base en esta revisión, las propuestas preseleccionadas serán invitadas a presentar una propuesta ampliada y más detallada. Estas propuestas completas serán evaluadas por el Comité de Selección del programa HerMaP México, que seleccionará los proyectos que recibirán el apoyo.La fecha límite para la presentación de propuestas en esta primera fase es el 15 de abril de 2026. La selección final de los proyectos apoyados se anunciará a más tardar en julio de 2026.👉 Accede a la solicitud aquí: https://heritagemanagement.org/hermap-mexico-grants-es Contacto de prensa: por favor contacta a press@heritagemanagement.orgAcerca de HerMaP México HerMaP México es una iniciativa liderada por The Heritage Management Organization (HERITΛGE) y apoyada por la Fundación Andrew W. Mellon. El programa se desarrolla en los seis estados de la frontera norte de México y tiene como objetivo fortalecer la gestión del patrimonio cultural. Apoya a profesionales y organizaciones locales a través de procesos de mapeo, formación, fortalecimiento de redes y subvenciones para proyectos patrimoniales liderados por comunidades. Más información en https://heritagemanagement.org/hermap-mexico-es/ Acerca de HERITΛGE: The Heritage Management Organization (HERITΛGE) fue fundada en 2008 con el objetivo de capacitar a gestores clave del patrimonio para que puedan transformar de manera autónoma los bienes patrimoniales en fuentes dinámicas de aprendizaje, comunidad, identidad y desarrollo económico, mediante programas de formación especializados. HERITΛGE forma a profesionales en la gestión de bienes patrimoniales, independientemente de proyectos específicos, y ha capacitado a más de 4.000 personas y organizaciones en más de 100 países de todo el mundo.Acerca de la Fundación Andrew W. Mellon La Fundación: Andrew W. Mellon es la principal entidad de apoyo a las artes y las humanidades en Estados Unidos. Desde 1969, la Fundación se ha guiado por la convicción fundamental de que las artes y las humanidades son esenciales para la comprensión humana. La Fundación considera que las artes y las humanidades son el espacio donde se expresa nuestra compleja humanidad y que todas las personas merecen la belleza, la trascendencia y la libertad que pueden encontrarse en ellas. A través de sus subvenciones, la Fundación busca construir comunidades justas, enriquecidas por el significado y fortalecidas por el pensamiento crítico, donde las ideas y la imaginación puedan prosperar.

