OLIVEDA y OLIVE TREE PEOPLE Inc. lideran el movimiento G-Beauty en Norteamérica

OLIVEDA International ha anunciado que su marca alemana de cosméticos OLIVEDA y su filial OLIVE TREE PEOPLE Inc. lideran el movimiento G-Beauty en Norteamérica

SEVILLA, ANDALUSIA , SPAIN, February 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Con unas ventas de más de 200 millones de dólares solo en Norteamérica en 2024 y 2025, OLIVEDA y OLIVE TREE PEOPLE se encuentran entre las empresas líderes del movimiento G-Beauty (German Beauty = G-Beauty).G-Beauty representa los estándares cosméticos más estrictos del mundo en el cuidado de la piel y combina los principios de la belleza limpia con la experiencia científica. Los productos se caracterizan por sus fórmulas minimalistas, sus altos estándares de seguridad y su transparencia en cuanto a ingredientes y eficacia.Gracias a numerosas innovaciones en los últimos 23 años, OLIVEDA y OLIVE TREE PEOPLE son las empresas de belleza líderes en el movimiento Waterless Beauty , no solo en Norteamérica, sino también en Europa, y además se consideran pioneras en el campo de la nutricosmética. Ya en 2016, OLIVEDA lanzó al mercado «Beauty Fountain I66», el primer producto que combina hidroxitirosol y péptidos de colágeno.OLIVE TREE PEOPLE Inc. ha logrado un crecimiento de más del 1900 % en Norteamérica en los últimos dos años y en 2025 se valoró en más de 1000 millones de dólares estadounidenses.Acerca de Oliveda International, Inc.Oliveda International, Inc. y su filial Olive Tree People Inc., así como las empresas europeas Olive Tree People Europe AG y Oliveda Deutschland GmbH, y Olive Tree Farmers SL, fueron fundadas por el inversor inmobiliario alemán Thomas Lommel y cuentan con más de 20 años de experiencia en el cultivo y la certificación ecológica de olivos de montaña, en la obtención de aceites de oliva virgen extra de primera calidad y aceites de oliva virgen extra de primera calidad galardonados internacionalmente, la obtención de hidroxitirosol y la fabricación y distribución de productos cosméticos y holísticos sin agua relacionados con el olivo. Lommel es el inventor de la Olive Tree Therapy 10 años en 14 días, así como del Olive Matcha, basado en hojas de olivo molidas. También es único el sustituto del café desarrollado por Lommel, basado en hojas de olivo e hidroxitirosol. Además, Lommel opera con éxito en el sector de la atención plena, en rápido crecimiento, con la meditación con baño de sonido de olivo que ha desarrollado y las frecuencias de sus olivos, que pone a disposición en todo el mundo.Además de las marcas de cosméticos registradas Oliveda y LA Dope, así como OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature y Olive Mush, por nombrar solo algunas, Lommel es el mayor conservacionista y protector de más de 30 000 olivos centenarios de montaña de la región y, con su Fundación Thomas Lommel, lleva el agua que no utiliza para sus productos de belleza sin agua a la población de África, construyendo pozos in situ.Además de la distribución online y una red de miles de tiendas minoristas en toda Europa, Oliveda Deutschland GmbH tiene sus propias tiendas insignia en Berlín y Düsseldorf.Los conceptos de tratamiento de la marca son únicos en el mundo y su eficacia ha sido confirmada por la medicina convencional. Lea nuestro libro «The Olive Tree Therapy 10 Years in 14 Days». Los cuidados de belleza sin agua han sido descritos como «la próxima gran novedad» en artículos de las revistas estadounidenses Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes y muchas otras publicaciones especializadas, así como por Mintel, un instituto de futuro líder a nivel mundial. Gigi Hadid y muchas otras celebridades ya son fans de Oliveda y apoyan el éxito de la marca. Para obtener más información sobre Oliveda International, Inc. y sus filiales, empresas asociadas y marcas, visite www.olivetreepeople.com

