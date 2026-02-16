YWO Debut di iFX EXPO Dubai dengan Penawaran Ganda B2B dan B2C

Beyond the Ordinary Welcome to YWO YWO Trading Platform YWO Trading Platform YWO Connect Referral Program

Lantai pameran iFX EXPO kerap menentukan arah industri fintech untuk tahun berikutnya.

COMOROS, February 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Saat pintu dibuka di Dubai pada 10–12 Februari 2026, YWO akan melakukan debut perdananya (Booth No. 225) dengan fokus kuat pada pasar Gulf Cooperation Council (GCC) dan Afrika Utara. Perusahaan hadir dengan portofolio regulasi yang diperkuat, mandat untuk memperluas jaringan mitra, serta dua penawaran eksklusif pameran yang dirancang untuk menunjukkan komitmennya terhadap kawasan tersebut.

Kehadiran ini menandai pergeseran strategis bagi broker tersebut—dari fase pengembangan yang relatif tenang menuju ekspansi pasar yang aktif. Momentum ini bertepatan dengan diperolehnya Lisensi Investment Dealer (Full Service Dealer, Excluding Underwriting) dari Financial Services Commission (FSC) Mauritius. Status regulasi baru ini memberikan kerangka tata kelola yang diperlukan untuk berinteraksi dengan mitra institusional dan investor di Timur Tengah.

Fokus Strategis pada GCC

Timur Tengah memerlukan pendekatan khusus dalam layanan keuangan, di mana mitra lebih mengutamakan hubungan personal dan keandalan teknis dibandingkan pemasaran agresif. YWO menata debutnya untuk menjawab preferensi ini secara langsung. Perusahaan akan memperkenalkan ekosistem kemitraan eksklusif bagi Introducing Brokers (IB) dan afiliasi yang mengelola jaringan profesional serta ber-volume tinggi.

Sesuai karakter YWO, program ini kompetitif secara komersial dan transparan. Pasar Teluk telah matang; para trader tidak lagi terkesan oleh skema bonus generik. Mereka menuntut kecepatan eksekusi, keragaman aset, serta broker dengan lisensi bereputasi. YWO memasuki lantai pameran untuk menunjukkan bagaimana teknologi proprietary-nya memenuhi tuntutan teknis tersebut sambil menawarkan proposisi nilai yang berkelanjutan bagi para mitranya.

Eksklusif Expo: iFX Partnership Bonus

Pusat perhatian YWO di Dubai adalah insentif B2B berdampak tinggi: iFX Partnership Bonus. Menyadari bahwa Februari merupakan bulan krusial untuk menetapkan target tahunan, YWO menawarkan insentif komersial berbasis kinerja bagi mitra yang bergerak cepat sejak awal.

Mekanismenya sederhana: Afiliasi yang memenuhi syarat dan berhasil memperoleh 20 First Time Deposits (FTD) pada Februari dapat membuka bonus tambahan sebesar USD 1.000, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penawaran ini mengundang mitra untuk langsung menguji efisiensi portal—tetap memperoleh RevShare standar dan komisi di seluruh instrumen sambil memenuhi kualifikasi insentif. Bonus ini dirancang sebagai penghargaan bagi mitra dan bukan insentif trading bagi klien. Ini merupakan tantangan bagi jaringan di kawasan tersebut: dorong volume, uji infrastruktur, dan maksimalkan pendapatan Februari.

Didukung YWO Connect: Infrastruktur Kelas Institusional

Bonus baru ini berjalan di atas ekosistem YWO Connect yang telah mapan. Berbeda dengan program kemitraan yang kaku, YWO Connect dibangun sebagai sistem fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan model bisnis spesifik para mitra—fitur krusial bagi jaringan MENA yang beroperasi berbeda dengan mitra Eropa.

Program ini memiliki struktur bertingkat yang jelas, mulai dari Starter hingga Institutional, memberikan penghargaan atas trafik yang berkualitas dan patuh regulasi. Imbal hasil berbasis kinerja berkisar antara USD 50 hingga USD 500, tergantung pada ukuran deposit dan volume trading yang dihasilkan dalam 30 hari kalender pertama. Model ini memastikan mitra dikompensasi secara adil atas kualitas bisnis yang mereka bawa, sejalan dengan standar kepatuhan dan manajemen risiko internal YWO.

Eksklusif untuk Klien Ritel: iFX Bonus Boost

Untuk merayakan debutnya di Dubai, YWO juga menghadirkan promosi bagi klien ritel yang memenuhi syarat: iFX Bonus Boost. Menyadari bahwa klien baru sering ingin menguji kualitas eksekusi sebelum mengalokasikan modal besar, penawaran ini memberikan kredit trading promosi hingga 100% dari deposit, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Promosi ini memungkinkan trader memperoleh tambahan kredit trading untuk menjelajahi lingkungan trading bebas swap serta eksekusi berlatensi rendah YWO, tanpa menyiratkan potensi keuntungan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah. Dana bonus diberikan semata-mata sebagai kredit trading dan tidak dapat ditarik, serta setiap keuntungan tunduk pada aturan bonus yang berlaku. Penawaran ini berlaku hingga 28 Februari 2026 dan dirancang untuk mendukung proses pengenalan platform, bukan mendorong perilaku trading berlebihan.

Dengan mengombinasikan insentif ini dengan kebijakan tanpa biaya deposit dan penarikan (tergantung biaya pihak ketiga), YWO menunjukkan niatnya untuk memosisikan penawarannya secara kompetitif di kawasan tersebut pasca-expo, sejalan dengan praktik pemasaran yang bertanggung jawab dan panduan regulasi yang berlaku.

Kepercayaan Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan

Penambahan lisensi FSC Mauritius menjadi fondasi utama ekspansi ini, melengkapi otorisasi yang telah dimiliki dari FSCA Afrika Selatan dan MISA Comoros. Pendekatan multi-yurisdiksi ini memungkinkan YWO melakukan onboarding klien sesuai dengan persyaratan lintas batas yang berlaku sambil menjaga standar kepatuhan yang ketat.

Mitra institusional di UEA dan Arab Saudi melakukan due diligence yang mendalam. Lisensi FSC menandakan bahwa YWO mematuhi standar internasional terkait kecukupan modal dan protokol anti pencucian uang. Walaupun otorisasi regulasi tidak menghilangkan risiko trading, hal tersebut memberikan dasar tata kelola yang diakui dan biasanya disyaratkan oleh mitra profesional sebelum bekerja sama dengan sebuah broker.

YWO tidak mengajak atau menerima klien ritel di yurisdiksi tempat perusahaan tidak memiliki otorisasi, dan seluruh promosi tunduk pada kriteria kelayakan, pembatasan regulasi lokal, serta persetujuan kepatuhan internal.

Membangun Kehadiran Fisik

Kehadiran digital jarang cukup di dunia Arab: interaksi tatap muka menjadi penggerak utama bisnis. Tim YWO akan memanfaatkan iFX EXPO sebagai pusat untuk memulai hubungan jangka panjang. Para eksekutif senior akan hadir langsung di Booth No. 225 untuk mendiskusikan solusi yang disesuaikan bagi pihak yang berminat.

Perusahaan memandang acara ini sebagai langkah awal dalam strategi regional yang lebih luas. Tujuannya adalah membangun mekanisme dukungan lokal yang memahami bahasa dan budaya setempat. Debut ini merupakan undangan bagi jaringan mapan di kawasan tersebut: YWO siap berbisnis dan mendukung trafik ber-volume tinggi.

Teknologi Bertemu Kebutuhan Lokal

Wilayah GCC mengalami lonjakan permintaan terhadap kelas aset yang terdiversifikasi. YWO menjawabnya dengan menyediakan berbagai CFD atas komoditas, indeks, dan mata uang, tergantung pada ketersediaan produk, klasifikasi klien, serta kelayakan yurisdiksi.

Arsitektur platform mendukung eksekusi order yang efisien—faktor vital dalam pasar yang volatil. Perusahaan juga menyadari meningkatnya kecanggihan trader ritel di kawasan ini. Edukasi dan analisis menjadi komponen penting dari penawaran. YWO mendukung mitranya dengan konten berkualitas tinggi yang telah disetujui kepatuhan, untuk membantu keterlibatan dan retensi klien, di mana diizinkan. Konten tersebut hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Ini menciptakan ekosistem berkelanjutan di mana broker, mitra, dan klien sama-sama diuntungkan melalui keterlibatan jangka panjang.

Tentang YWO

YWO adalah broker keuangan global yang berkembang pesat, menawarkan berbagai aset yang dapat diperdagangkan, termasuk forex, komoditas, dan indeks. Berfokus pada inovasi teknologi dan layanan klien, YWO menyediakan akses ke platform berlatensi rendah serta sumber edukasi yang komprehensif. Perusahaan berkomitmen pada transparansi dan berupaya menghadirkan kondisi trading yang kompetitif bagi trader pemula maupun berpengalaman di seluruh dunia.

Trading instrumen keuangan melibatkan risiko signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Komisi yang diperoleh melalui Program IB Partner bergantung pada aktivitas trading klien, yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Mitra dan klien harus memastikan mereka sepenuhnya memahami risiko sebelum berpartisipasi.



