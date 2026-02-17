Dracula Castlevania en comédie musicale de la troupe Fleur (Hanagumi) Takarazuka en VOD mondiale

TAKARAZUKA CITY, HYOGO PREFECTURE, JAPAN, February 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- TAKARAZUKA Creative Arts CO., LTD., dont le siège est situé à Takarazuka City, préfecture de Hyōgo (Japon), annonce la diffusion vidéo à la demande (VOD), dans plus de 180 pays et régions à travers le monde, de la production de la troupe Fleur de la Revue Takarazuka, le musical d’aventure « Castlevania – L’Éveil au clair de lune », inspiré de l’œuvre originale de Konami Digital Entertainment Co., Ltd., la célèbre série « Castlevania ».

* Cette représentation a été enregistrée le 27 juin 2025 au Takarazuka Grand Theater (préfecture de Hyōgo, Japon).

Depuis la sortie du premier opus en 1986, la série de jeux d’action gothique « Castlevania » de KONAMI n’a cessé de séduire des fans passionnés, non seulement au Japon mais également dans le monde entier. Adaptée pour la première fois de son histoire en œuvre musicale, cette production inédite prend vie à travers une histoire originale et une mise en scène propres à la Revue Takarazuka.

La diffusion mondiale sera assurée via la plateforme internationale de streaming « Beyond LIVE », avec des sous-titres disponibles dans plus de 11 langues, dont l’anglais, le coréen et le chinois (traditionnel).

Page web :

https://beyondlive.com/notice/399

Informations générales :

・Spectacle

Revue Takarazuka – Troupe Fleur

Musical d’aventure

« Castlevania – L’Éveil au clair de lune »

Œuvre originale :

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

Série « Castlevania »

・Période de vente

Du 25 décembre 2025 (jeudi) à 17h00

au 31 mars 2026 (mardi) à 21h59

(heure du Japon)

・Plateforme de diffusion

Beyond LIVE

(Beyond Live Corporation)

・Zone de diffusion

Dans le monde entier (hors Japon)

・Langues de sous-titres prévues

Anglais, coréen, chinois (simplifié et traditionnel), indonésien, espagnol, vietnamien, thaï, français, portugais, tagalog

・Tarifs de visionnage

Pass de visionnage valable 14 jours :

USD 15.2 / KRW 22 200

・Date et lieu de l’enregistrement

Le 27 juin 2025 (vendredi)

Takarazuka Grand Theater (Takarazuka City, préfecture de Hyōgo, Japon)

・Planification et production

TAKARAZUKA Creative Arts CO.,LTD.

・Coopération

Live Viewing Japan Inc.

* La diffusion vidéo à la demande (VOD) sur Beyond LIVE concerne uniquement l’œuvre principale « Castlevania ». Le spectacle présenté conjointement « Ai, Love Revue! » n’est pas inclus.



À propos du Takarazuka Revue :

Le Takarazuka Revue est une compagnie théâtrale unique au monde, composée exclusivement d’interprètes féminines. Forte de plus de cent ans d’histoire, elle a introduit le genre de la revue au Japon et a présenté de nombreuses créations originales ainsi que des comédies musicales internationales.

La troupe se compose de cinq groupes distincts : Flower, Moon, Snow, Star et Cosmos, et se produit tout au long de l’année dans différentes régions du Japon. Ses représentations sont principalement données dans deux théâtres dédiés : le Takarazuka Grand Theater (préfecture de Hyōgo) et le Tokyo Takarazuka Theater (Tokyo). Au-delà des générations et des genres, le Takarazuka Revue continue de séduire un public très large par son esthétique singulière et la richesse de son répertoire.

Site officiel du Takarazuka Revue (version anglaise) :

https://kageki.hankyu.co.jp/english/index.html



À propos de Beyond LIVE :

Beyond LIVE est une plateforme mondiale de diffusion de concerts en ligne, lancée en 2020 conjointement par SM Entertainment et JYP Entertainment en Corée du Sud. La plateforme a enregistré des accès et des inscriptions provenant de plus de 180 pays et régions, avec une base de membres dépassant 1,7 million d’utilisateurs. Le site web ainsi que le service d’assistance client sont disponibles en japonais, anglais et coréen.

L’achat de billets et le visionnage des contenus en streaming sont accessibles depuis plus de 180 pays et régions à travers le monde.

Page officielle du service Beyond LIVE :

https://beyondlive.com/

Contacts presse :

TAKARAZUKA Creative Arts CO.,LTD.

Département de la stratégie promotionnelle

Tél. : +81-797-85-6530

(Horaires : du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00, heure du Japon)

Contacts pour les clients :

Concernant l’achat et le visionnage de cette diffusion

Beyond LIVE – formulaire de contact :

https://beyondlive.com/mypage/inquiry

Autres demandes :

Centre de service client de TAKARAZUKA Creative Arts CO.,LTD.

Tél. : +81-797-83-6000

(Horaires : de 10h00 à 18h00, fermé le lundi, heure du Japon)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.