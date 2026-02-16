L’acteur de Free Willy Jason James Richter exhorte la France à sauver les orques Wikie et Keijo au Marineland d’Antibes

L’acteur de Free Willy, Jason James Richter, exhorte le gouvernement français à sauver les orques captives Wikie et Keijo au Marineland d’Antibes, France. Une vidéo drone montre les orques captives Wikie et son fils Keijo nageant dans des bassins en détérioration au Marineland d’Antibes, France. Photo drone du Marineland d’Antibes en France, où les orques captives Wikie et Keijo restent confinées dans des bassins en détérioration.

Free Willy actor Jason James Richter urges France to relocate the captive orcas Wikie and Keijo from Marineland Antibes.

Rejoignez-moi pour prendre la parole en faveur des orques Wikie et Keijo. Il ne reste plus beaucoup de temps. Faites entendre votre voix et sauvons ces orques.” — Jason James Richter

TORONTO, CANADA, February 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Toronto (Ontario), Canada – 16 février 2026 – Jason James Richter, qui a incarné Jesse dans le film emblématique Free Willy, apporte son soutien à une campagne menée par l’organisation canadienne à but non lucratif TideBreakers visant à sauver deux orques captives — Wikie et son fils de 12 ans, Keijo. VIDÉO D’APPEL DE JASON JAMES RICHTER ICI (Libre de droits pour utilisation médiatique)Piégés dans une situation d’incertitude depuis plus d’un an au Marineland d’Antibes, désormais fermé au public, Wikie et Keijo restent confinés dans des bassins vieillissants et en détérioration. Douze dauphins sont également toujours détenus dans le parc. Comme l’ont indiqué les concepteurs des bassins, les propriétaires des orques (Parque Reunidos) et comme l’a confirmé le gouvernement français, les infrastructures des bassins à Antibes sont gravement compromises et représentent une menace constante pour la santé et la vie des animaux. De plus, des intrusions répétées ont été constatées chaque semaine dans le parc fermé, mettant en danger les animaux ainsi que les personnes qui y pénètrent illégalement.« Je suis connu pour avoir joué dans un film racontant l’histoire d’une orque captive aspirant à la liberté. Mais dans la réalité, des épaulards nés en captivité ne peuvent pas simplement être relâchés dans la nature. Ils ont besoin d’une réhabilitation et d’une acclimatation spécifiques pour avoir une chance de survie », a déclaré Jason James Richter. « À l’heure actuelle, ils ne survivraient pas seuls en pleine mer. »TideBreakers soutient la création de sanctuaires pour orques comme solution à long terme afin de mettre fin à l’exploitation des animaux dans les parcs marins. Toutefois, il n’existe actuellement aucun sanctuaire opérationnel dans le monde capable d’accueillir Wikie et Keijo. Les projets proposés n’ont pas encore commencé leur construction, n’ont pas atteint leurs objectifs de financement et d’autorisations, et sont encore loin d’être finalisés.« Ces orques manquent de temps. Les seules options réalistes aujourd’hui sont une mort prématurée en raison des conditions dangereuses des bassins, l’euthanasie, ou l’octroi d’autorisations conditionnelles permettant leur transfert vers un autre établissement capable d’accueillir des orques captives en attendant la construction de sanctuaires », a déclaré Marketa Schusterova, de TideBreakers. « Nous remercions Jason James Richter d’avoir pris la parole pour elles, ainsi que toutes les personnes qui choisissent de faire de même. »TideBreakers appelle le public à demander au gouvernement français de relocaliser d’urgence Wikie et son fils Keijo vers un environnement plus sûr, et à veiller au respect et à l’application de la loi française adoptée en 2019, qui entrera pleinement en vigueur en décembre 2026.Cliquez sur CE LIEN pour faire entendre votre voix.À propos de TideBreakers: TideBreakers est une organisation canadienne à but non lucratif dédiée à la protection des mammifères marins en captivité et à la défense de leur bien-être. Par le biais d’enquêtes, de sensibilisation du public et d’actions politiques, TideBreakers milite pour des réformes significatives et des normes de bien-être animal renforcées à l’échelle mondiale. Alors que la législation internationale évolue pour mettre fin à la captivité des mammifères marins, TideBreakers œuvre pour sauver et relocaliser les animaux en danger tout en promouvant des solutions durables telles que de véritables sanctuaires pour baleines et dauphins.Contact presse : Marketa Schusterova / Jana RichardsonEmail : wearetidebreakers@tidebreakers.orgMarketa Schusterova : +1 416 827 8617TideBreakers remercie David H. Altman et Samantha Waranch pour leur soutien exceptionnel dans la sensibilisation à la situation critique de Wikie et Keijo. Leur engagement a été précieux pour faire connaître cette cause.

