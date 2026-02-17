Zweite Jury-Auswahl beim Salon des Artistes Français bestätigt künstlerische Kontinuität

"The Girl Who Paints Her Soul“ (2026) — Graphit-Selbstporträt von Aaradhya Sunder, ausgestellt bei Art Capital Paris "The Eye of Nature“ (2025) — Symbolisches Gemälde von Aaradhya Sunder, jurierte Auswahl beim Salon des Artistes Français

Mit 12 Jahren kehrt Aaradhya Sunder 2026 nach Paris zurück – mit institutioneller Anerkennung und formaler Entwicklung.

At eleven, she already possesses an acute awareness of the future of the Earth. The work reveals rare symbolic maturity and compositional depth.” — Alain Bazard, President, Salon des Artistes Français Sections

GERMANY, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Zweite Auswahl beim Salon des Artistes Français unterstreicht institutionelle Kontinuität einer jungen Künstlerin aus SingapurIn einer europäischen Kunstlandschaft, die Disziplin, Traditionslinien und institutionelle Strukturen schätzt, rückt die Entwicklung der zwölfjährigen, in Singapur lebenden Künstlerin Aaradhya Sunder zunehmend in den Fokus institutioneller Aufmerksamkeit.Nach ihrer jurygeführten Auswahl im Jahr 2025 kehrt sie 2026 erneut zu Art Capital Paris innerhalb des historischen Salon des Artistes Français zurück, der 1667 gegründet wurde. Der Salon zählt zu den formal strengsten Ausstellungstraditionen Europas und steht seit Jahrhunderten für eine evaluative Auswahlpraxis jenseits kurzfristiger Aufmerksamkeit.Ihr Werk The Eye of Tomorrow (auch bekannt als The Eye of Nature) wurde 2025 schriftlich von Alain Bazard, Präsident der Sektionen Malerei, Zeichnung, Digitale Kunst und Tapisserie, bewertet. Er beschrieb das Werk als Ausdruck „eines besonders ausgeprägten Bewusstseins für die Zukunft der Erde“ und hob dessen symbolische Reife, kompositorische Struktur sowie atmosphärische Tiefe hervor — Qualitäten, die in diesem Alter außergewöhnlich sind.Die Würdigung war analytisch, nicht sentimental.Während der viertägigen Ausstellung im Grand Palais Éphémère mit über 3.000 Künstlerinnen und Künstlern aus mehr als vierzig Ländern wurde Aaradhya offiziell von Bruno Madelaine, Präsident von Art Capital Paris, anerkannt. Ihr Name erschien im offiziellen Katalog sowie an den Ausstellungswänden — dokumentiert innerhalb der institutionellen Geschichte des Salons.2026 kehrt sie mit einer neuen Arbeit zurück: einem grafischen Selbstporträt mit dem Titel The Girl Who Paints Her Soul. Die Zeichnung, ausgeführt in Graphit mit zurückhaltenden roten und blauen floralen Akzenten, verlagert den Schwerpunkt von ökologischer Symbolik hin zu einer introspektiven Auseinandersetzung mit Identität, innerer Disziplin und psychologischer Präsenz. Die Entwicklung signalisiert Vertiefung und Kontinuität statt Wiederholung.In Paris wird sie von der Galerie Linda Farrell präsentiert und damit in einen professionellen kuratorischen Rahmen eingebunden.Ihre künstlerische Ausbildung erfolgt primär am Little Artists Art Studio in Singapur, das für strukturierten Kompetenzaufbau und konzeptionelle Präzision bekannt ist. Ergänzend dazu bestehen Ausbildungsbezüge zur Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), der ältesten Kunstinstitution Singapurs.Sie absolvierte ihre frühkindliche Schulbildung vom Kindergarten bis zur ersten Klasse an der Deutschen Schule Neu-Delhi (Deutsche Schule New Delhi – DSND), einer unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft stehenden Bildungseinrichtung.Weitere institutionelle Präsentationen umfassen die Teilnahme an der Children’s Biennale der National Gallery Singapore (2025–2026) sowie eine jurierte internationale Ausstellung in Peking.Im europäischen Kontext liegt die Relevanz weniger im Alter selbst als in der Art und Weise seiner institutionellen Einbettung. Die wiederholte Auswahl beim Salon des Artistes Français verweist auf eine Entwicklung, die auf Evaluation, struktureller Förderung und Kontinuität basiert — Prinzipien, die innerhalb der europäischen Kunsttradition langfristige Glaubwürdigkeit begründen.

