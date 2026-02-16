OLIVEDA und OLIVE TREE PEOPLE Inc. führen die G-Beauty-Bewegung in Nordamerika an

OLIVEDA International gab bekannt, dass OLIVEDA und die Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. die G-Beauty-Bewegung in Nordamerika anführen

OLIVEDA ist G Beauty Marktführer in Nordamerika” — Thomas Lommel

DüSSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, February 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit einem Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar allein in Nordamerika in den Jahren 2024 und 2025 gehören OLIVEDA und OLIVE TREE PEOPLE zu den führenden Unternehmen der G-Beauty-Bewegung (German Beauty = G-Beauty).G-Beauty steht für die weltweit strengsten Kosmetikstandards in der Hautpflege und verbindet Clean-Beauty-Prinzipien mit wissenschaftlicher Expertise. Die Produkte zeichnen sich durch minimalistische Rezepturen, hohe Sicherheitsstandards und Transparenz hinsichtlich Inhaltsstoffen und Wirksamkeit aus.Dank zahlreicher Innovationen in den letzten 23 Jahren sind OLIVEDA und OLIVE TREE PEOPLE die führenden Beauty-Unternehmen in des Waterless Beauty Movements, nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa, und gelten zudem als Pioniere im Bereich der Nutrikosmetik. Bereits 2016 brachte OLIVEDA mit “Beauty Fountain I66” das erste Produkt auf den Markt, das Hydroxytyrosol und Kollagenpeptide kombiniert.OLIVE TREE PEOPLE Inc. hat in den letzten zwei Jahren in Nordamerika ein Wachstum von über 1.900 % erzielt und wurde 2025 mit über 1 Milliarde US-Dollar bewertet.Über Oliveda International, Inc.Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaft Olive Tree People Inc. sowie die europäischen Unternehmen Olive Tree People Europe AG und Oliveda Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden vom deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung von erstklassigen, international ausgezeichneten nativen Olivenölen extra, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol sowie in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen wasserlosen Produkten rund um den Olivenbaum. Lommel ist der Erfinder der Olive Tree Therapy 10 Jahre in 14 Tagen sowie der Erfinder von Olive Matcha, das auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz, der auf Olivenblättern und Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zur Verfügung stellt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.Neben den eingetragenen Kosmetikmarken Oliveda und LA Dope sowie OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer und Beschützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen in der Region und bringt mit seiner Thomas Lommel Foundation das Wasser, das er nicht für seine wasserlosen Schönheitsprodukte verwendet, den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Brunnen baut.Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die Oliveda Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und ihre Wirksamkeit wurde von der Schulmedizin bestätigt. Lesen Sie unser Buch „The Olive Tree Therapy 10 Years in 14 Days”. Wasserlose Schönheitspflege wurde in Artikeln in der US-amerikanischen Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen sowie von Mintel, einem weltweit führenden Zukunftsinstitut, als „The Next Big Thing” bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind bereits Fans von Oliveda und unterstützen den Erfolg der Marke. Weitere Informationen über Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen oder Prognosen enthalten, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze „zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Im Allgemeinen kennzeichnen die Wörter „glauben”, „erwarten”, „beabsichtigen”, „schätzen”, „voraussehen”, „prognostizieren”, „werden” und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der OTC Markets Group Inc. zu finden sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den historischen Erfahrungen und aktuellen Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

OLIVE TREE PEOPLE Story

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.