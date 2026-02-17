À Douze Ans, Sélection au Salon des Artistes Français

La Fille Qui Peint Son Âme, autoportrait au graphite par Aaradhya Sunder, présenté à Art Capital Paris 2026 au Salon des Artistes Français. L’Œil de la Nature (The Eye of Tomorrow), peinture d’Aaradhya Sunder exposée à Art Capital Paris 2025 au Salon des Artistes Français.

Après une première sélection remarquée en 2025, elle expose à nouveau à Art Capital au Grand Palais.

À onze ans, elle possède déjà une conscience aiguë de l’avenir de la Terre. L’œuvre révèle une rare maturité symbolique et une véritable profondeur compositionnelle.” — Alain Bazard, Président des sections Peinture, Salon des Artistes Français

PARIS, FRANCE, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Quand une Institution Européenne Accueille une Jeune Artiste Sans SpectacleParisLe monde de l’art contemporain est familier des récits de “prodigies”. Il l’est moins d’une reconnaissance institutionnelle mesurée et structurée.À douze ans, l’artiste singapourienne Aaradhya Sunder revient à Art Capital Paris après une première sélection en 2025 au sein du Salon des Artistes Français , institution fondée en 1667.La sélection du Salon repose sur des critères formels appliqués à l’ensemble des artistes, indépendamment de l’âge. En 2025, son œuvre The Eye of Tomorrow a fait l’objet d’une appréciation écrite par Alain Bazard, Président des sections Peinture, Dessin, Arts Numériques et Tapisserie du Salon.Il y soulignait « une conscience particulièrement aiguë de l’avenir de la Terre », évoquant une composition structurée, une atmosphère maîtrisée et une lecture symbolique où la nature finit par reprendre ses droits.Ce vocabulaire critique, analytique plutôt qu’encourageant, inscrit le travail dans un cadre institutionnel.En 2026, elle présente The Girl Who Paints Her Soul, un autoportrait au graphite marqué par une retenue formelle et une recherche introspective. Là où son œuvre précédente abordait l’allégorie environnementale, ce nouveau travail s’oriente vers l’identité et la profondeur psychologique.À Paris, elle est présentée par la Galerie Linda Farrell , qui accompagne sa participation dans un cadre curatorial structuré.Sa formation s’inscrit dans une continuité pédagogique. Elle poursuit son apprentissage à Singapour au sein de Little Artists Art Studio, son école principale, reconnue pour son approche méthodique et conceptuelle, ainsi qu’à travers des parcours liés à la Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA).Son travail a également été présenté dans des contextes institutionnels en Asie, notamment à la Children’s Biennale de la National Gallery Singapore (2025–2026) et lors d’une exposition internationale à Pékin.Ce qui distingue son parcours n’est pas la précocité, mais la continuité.Dans un environnement culturel attentif aux enjeux de visibilité précoce, sa trajectoire illustre un modèle où l’évaluation institutionnelle précède toute narration spectaculaire

