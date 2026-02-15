PROSCIUTTO, MORTADELLA, BRESAOLA TOPPED PIZZAS WINNING OVER BRUSSELS

BRUSSELS, RéGION DE BRUXELLES-CAPITALE, BELGIUM, February 15, 2026 / EINPresswire.com / -- With nearly one kilo of Italian charcuterie consumed per inhabitant each year, Belgium stands out as the third European market for these products. In Brussels, this appetite translates particularly into pizzeria offerings, where Italian cured meats hold a prominent place.Pizza embodies the essence of Italian cuisine through simplicity of ingredients, quality of products and artisanal know-how. In Brussels, pizzerias increasingly feature authentic Italian charcuterie in their creations, responding to growing demand for traceable, quality products.Five pizzas reflecting Brussels trendsThe Brussels culinary scene shows several emerging trends around pizzas topped with Italian cured meats. From the classic Margherita enhanced with prosciutto crudo added after baking, to more contemporary creations combining speck, arugula and parmesan shavings, the range diversifies while staying true to authenticity.Pizza topped with mortadella, served with pistachios and burrata, enjoys growing success. The Diavola, with its spicy salami, remains a staple. White pizzas garnished with bresaola and parmigiano reggiano appeal to customers seeking lightness and delicate flavours.A commitment to quality and traceabilityThe success of these pizzas relies on the quality of charcuterie used. In 2024, Belgian imports of Italian charcuterie increased by 20.7% in volume (10,525 tonnes) and 11.0% in value (118.9 million euros), confirming the appeal of authentic and traceable products.Celebrating Italian cuisine responsiblyThe European project " Trust Your Taste , CHOOSE EUROPEAN QUALITY", led by ASSICA , aims to raise awareness among consumers and stakeholders about the quality of pork meat and charcuterie. Specific information campaigns address food safety, nutritional aspects, animal welfare and sustainable production principles.++++PROSCIUTTO, MORTADELLA, BRESAOLA : LES PIZZAS QUI FONT VIBRER BRUXELLESAvec près d'un kilo de charcuterie italienne consommé par habitant chaque année, la Belgique se distingue comme le troisième marché européen pour ces produits. À Bruxelles, cette appétence se traduit notamment dans l'offre des pizzerias, où les charcuteries italiennes occupent une place de choix.La pizza incarne l'essence de la cuisine italienne : simplicité des ingrédients, qualité des produits, savoir-faire artisanal. À Bruxelles, les pizzerias intègrent de plus en plus les charcuteries italiennes authentiques dans leurs créations, répondant à une demande croissante pour des produits traçables et de qualité.Cinq pizzas qui illustrent les tendances bruxelloisesLa scène culinaire bruxelloise voit émerger plusieurs tendances autour de la pizza garnie de charcuteries italiennes. De la Margherita classique enrichie de prosciutto crudo ajouté après cuisson, à des créations plus contemporaines associant speck, roquette et copeaux de parmesan, l'offre se diversifie tout en restant fidèle aux principes de l'authenticité.La pizza à la mortadella, servie avec pistaches et burrata, connaît un succès grandissant. La Diavola, avec son salami piquant, reste un incontournable. Enfin, les pizzas blanches garnies de bresaola et parmigiano reggiano séduisent une clientèle en quête de légèreté et de saveurs délicates.Une exigence de qualité et de traçabilitéLe succès de ces pizzas repose sur la qualité des charcuteries utilisées. En 2024, les importations belges de charcuterie italienne ont progressé de 20,7% en volume (10 525 tonnes) et de 11,0% en valeur (118,9 millions d'euros), confirmant l'attrait pour des produits authentiques et traçables.Célébrer la cuisine italienne avec responsabilitéLe projet européen "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", porté par ASSICA, vise à sensibiliser les consommateurs et les parties prenantes à la qualité de la viande porcine et de la charcuterie. Des actions d'information spécifiques sont mises en œuvre, portant sur la sécurité alimentaire, les aspects nutritionnels, le bien-être animal et les principes de production durable.

