BELGIAN CHEESES AND ITALIAN CURED MEATS MEET IN A CELEBRATION OF EUROPEAN GASTRONOMY

BRUSSELS, RéGION DE BRUXELLES-CAPITALE, BELGIUM, February 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Belgium ranks as the third European market for Italian cured meats with nearly one kilo consumed per inhabitant each year. A new trend is now emerging as Belgian cheeses and Italian charcuterie come together in pairings that showcase two exceptional European culinary traditions.Belgian cheese and Italian cured meats share the same standards of quality, traceability and respect for tradition. With 10,525 tonnes of Italian charcuterie imported in 2024 (a 20.7% increase in volume), Belgium confirms its appetite for these Mediterranean products. This strong presence now inspires new taste combinations with local cheeses.Pairings that honour each terroir's identityOrval cheese, with its creamy texture and slightly bitter notes, naturally complements the delicacy of prosciutto crudo. Chimay, more robust in character, finds its balance alongside aged salami. Herve, a soft cheese with assertive personality, pairs with the smoothness of mortadella. These combinations highlight the unique qualities of each product without compromising their authenticity.The goal is not to merge identities but to create harmonies where each component retains its character and history.An approach driven by excellence and sustainabilityThese gastronomic encounters rely on the quality of imported products. In 2024, Belgian imports of Italian charcuterie reached 118.9 million euros, reflecting sustained demand for authentic, traceable products from sustainable supply chains.A European project celebrating gastronomic diversityThis celebration of pairings between Belgian cheeses and Italian cured meats forms part of the European project " Trust Your Taste , CHOOSE EUROPEAN QUALITY", coordinated by ASSICA . The programme encourages consumers to make informed food choices based on quality, sustainability and respect for European agricultural sectors, while celebrating the richness of the continent's gastronomic heritage.Through "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", ASSICA promotes a new supply chain model focused on environmental, social and economic sustainability, fostering dialogue between producers, distributors, institutions and consumers.+++FROMAGES BELGES ET CHARCUTERIES ITALIENNES : QUAND DEUX PATRIMOINES GASTRONOMIQUES EUROPÉENS SE SUBLIMENTLa Belgique, troisième marché européen pour les charcuteries italiennes avec près d'un kilo consommé par habitant chaque année, voit se développer une nouvelle tendance : les accords entre fromages belges et charcuteries italiennes. Une rencontre qui valorise deux savoir-faire d'exception au sein du patrimoine gastronomique européen.Le fromage belge et la charcuterie italienne partagent une même exigence : la qualité, la traçabilité et le respect des traditions. Avec 10 525 tonnes de charcuteries italiennes importées en 2024 (soit une progression de 20,7% en volume), la Belgique confirme son appétence pour ces produits méditerranéens. Une présence qui inspire désormais de nouvelles associations gustatives avec les fromages locaux.Des accords qui respectent l'identité de chaque terroirLe fromage d'Orval, avec sa texture crémeuse et ses notes légèrement amères, s'accorde naturellement avec la délicatesse du prosciutto crudo. Le Chimay, plus corsé, trouve son équilibre aux côtés d'un salami affiné. Le Herve, fromage à pâte molle au caractère affirmé, dialogue avec la douceur de la mortadella. Ces associations mettent en valeur les spécificités de chaque produit sans les dénaturer.L'objectif n'est pas de fusionner les identités, mais de créer des harmonies où chaque composante conserve son caractère et son histoire.Une démarche portée par l'excellence et la durabilitéCes rencontres gastronomiques s'appuient sur la qualité des produits importés. En 2024, les importations belges de charcuterie italienne ont atteint 118,9 millions d'euros, témoignant d'une demande soutenue pour des produits authentiques, traçables et issus de filières durables.Un projet européen pour valoriser la diversité gastronomiqueCette mise en valeur des accords entre fromages belges et charcuteries italiennes s'inscrit dans le projet européen "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", coordonné par ASSICA. Le programme encourage les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés, fondés sur la qualité, la durabilité et le respect des filières agricoles européennes, tout en valorisant la richesse du patrimoine gastronomique du continent.Avec "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", ASSICA promeut un nouveau modèle de filière, axé sur la durabilité environnementale, sociale et économique du secteur, en favorisant le dialogue entre producteurs, distributeurs, institutions et consommateurs.

