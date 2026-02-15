Benvenute a bordo – L’Italia raccontata in van, il nuovo docureality on the road
EINPresswire.com/ -- L’Italia si prepara a tornare protagonista sullo schermo con un progetto televisivo che guarda oltre i confini nazionali. Le riprese di “Benvenute a bordo – L’Italia raccontata in van” sono ormai imminenti e l’attesa cresce anche a livello internazionale, dove l’interesse per i format travel e docureality continua ad aumentare.
Ideato, prodotto e diretto da Antonio Sepe, CEO di NotiCaMania, il programma nasce con l’obiettivo di raccontare l’Italia in modo autentico, dinamico e contemporaneo, utilizzando un linguaggio capace di parlare a un pubblico globale.
Al centro del racconto c’è un viaggio on the road che attraversa borghi nascosti, città d’arte, comuni ricchi di storia e territori legati a tradizioni secolari. A bordo di un van viaggeranno quattro influencer, quattro ragazze che diventeranno esploratrici moderne dell’Italia più vera. A guidare il pubblico lungo questo percorso sarà Alex Belli, che accompagnerà il racconto tappa dopo tappa, tra esperienze, incontri e momenti di vita reale.
Al momento sono stati svelati tre dei quattro volti femminili che prenderanno parte al viaggio: Aurora Celli, forte di oltre 3,5 milioni di follower, Marisa Cardinale e Maritza Barnes. Personalità diverse, background differenti e un’unica avventura condivisa.
La quarta influencer, invece, resta per ora top secret. Chi sarà a completare il gruppo? E quale energia porterà nel viaggio?
Il docureality promette di offrire uno sguardo nuovo sull’Italia, fatto di emozioni spontanee, scoperte inattese e racconti che uniscono tradizione e modernità. Ogni tappa sarà un invito a riscoprire il territorio attraverso gli occhi di chi lo vive in movimento, lontano dai soliti stereotipi.
Il debutto è previsto da maggio su Amazon Prime Video e sul canale YouTube ScenixTV, con una distribuzione pensata per coinvolgere community internazionali e digitali.
Quali regioni verranno attraversate? Quali storie verranno raccontate? E soprattutto, quando verrà svelato il nome della quarta ragazza pronta a salire sul van?
Per scoprirlo e per non perdere anticipazioni, contenuti esclusivi e dietro le quinte, il pubblico è invitato a collegarsi e interagire con i canali ufficiali del programma su YouTube e Instagram, seguendo @benvenuteabordo e @noticamania.
Il viaggio sta per cominciare. Siete pronti a salire a bordo?
Antonio Sepe
Antonio Sepe
