Su trayectoria es, en esencia, una lección magistral. Un recorrido que arrancó en 1981 en los modestos límites de una papelería de barrio en Mataró (Barcelona)

De Mataró a Boca Ratón: La expansión estratégica del imperio pirotécnico de Martín Guijarro" — Adrián Valanza

BARCELONA, BARCELONA, SPAIN, February 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Marmagania LLC, firma de consultoría estratégica con sede en Florida, ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de su programa de expansión internacional diseñado para asesorar a empresas europeas del sector especializado en su implantación en los Estados Unidos. Liderada por el experto industrial Martín Guijarro Paz, la iniciativa pone a disposición del mercado estadounidense una metodología probada de profesionalización y escalabilidad basada en cuatro décadas de liderazgo en el sector retail.El lanzamiento de este programa responde a la creciente demanda de empresas europeas que buscan sortear las barreras regulatorias y operativas del mercado norteamericano. Marmagania LLC actúa como un puente estratégico, aplicando estándares de ingeniería y seguridad que ya han transformado la normativa industrial en Europa.Trayectoria en la profesionalización industrialLa base de este nuevo marco de consultoría se sustenta en la trayectoria de Martín Guijarro, quien desde 1981 ha sido una figura clave en la transformación del sector pirotécnico en España. Guijarro lideró el paso de un comercio estacional e informal hacia una industria profesionalizada, introduciendo estándares que hoy son norma en el retail especializado: desde la creación de catálogos visuales hasta el diseño de puntos de venta de alta gama.Más allá del ámbito comercial, Martín Guijarro es reconocido por su aportación técnica en ingeniería de seguridad. Fue el arquitecto principal de los protocolos y diseños de instalaciones que terminaron siendo integrados en el Reglamento Oficial del Estado español. Marmagania LLC incorpora ahora estos marcos de seguridad de alto nivel en su asesoría estratégica para la expansión en territorio estadounidense.Capacidad de escalabilidad: De 26 a 100 establecimientosLa propuesta de valor de Marmagania LLC se apoya en la capacidad demostrada de Martín Guijarro para gestionar el crecimiento corporativo acelerado. Entre 1989 y 2003, su estrategia de control de activos y adquisición patrimonial permitió expandir una red de 26 tiendas insignia. Tras la venta de la marca en 2004, Guijarro lideró una segunda fase de expansión nacional, alcanzando los 100 establecimientos operativos en solo dos años, un hito en eficiencia operativa para el sector.Vanguardia digital y consultoría actualEl programa también enfatiza la mentalidad "digital-first" que Martín Guijarro implementó desde los inicios del comercio electrónico, profesionalizando la logística y la experiencia de usuario a través de plataformas digitales."El objetivo de Marmagania LLC es cerrar la brecha entre la excelencia industrial europea y el potencial del mercado americano", declara la dirección de la firma. "Al aplicar una metodología que equilibra la experiencia en retail de alto nivel con una ingeniería de seguridad rigurosa, ofrecemos a las empresas europeas una hoja de ruta sostenible para su crecimiento internacional".Sobre Marmagania LLC:Marmagania LLC es una consultora estratégica especializada con sede en Boca Ratón, Florida. La firma se centra en el comercio internacional, la profesionalización industrial y la expansión de redes de retail especializado, bajo la dirección del empresario Martín Guijarro Paz.Por: Adrián Valanza

