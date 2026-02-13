La Gobernadora Hochul Anuncia La Selección de Una Asociación Sin Fines de Lucro para Transformar El Terreno Estatal de 1024 Fulton Street en Brooklyn en Un Desarrollo de Viviendas Asequibles de 125 Unidades

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la selección de una asociación de desarrollo sin fines de lucro para transformar un terreno estatal ubicado en 1024 Fulton Street, en el barrio de Clinton Hill, Brooklyn, en un desarrollo de viviendas de uso mixto y 100 % asequibles. La propuesta, seleccionada mediante un proceso competitivo de solicitud de propuestas, construirá 125 viviendas permanentemente asequibles y un centro comunitario intergeneracional de 28,000 pies cuadrados y una clínica de salud en un terreno que ha permanecido infrautilizado durante décadas.

“Nueva York está demostrando que, al aprovechar los terrenos estatales y escuchar a las comunidades, podemos construir las viviendas asequibles que nuestros vecindarios y nuestro estado necesitan”, declaró la Gobernadora Hochul. “Este desarrollo construirá 125 viviendas asequibles y un centro comunitario construido específicamente para responder directamente a las necesidades de los residentes de Clinton Hill: viviendas para una amplia gama de hogares y familias, servicios para adultos mayores y niños, y atención médica en el barrio. Este es un desarrollo impulsado por la comunidad en su máxima expresión, y es exactamente el tipo de inversión que necesitamos para abordar nuestra crisis de vivienda”.

La Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, Hope Knight, declaró: “Empire State Development se enorgullece de impulsar este proyecto transformador tras un exhaustivo proceso de participación comunitaria que dio forma a cada aspecto de esta propuesta. Al seleccionar un equipo de desarrollo 100 % sin fines de lucro con una trayectoria comprobada en Brooklyn, garantizamos que este sitio servirá a la comunidad durante generaciones. La remodelación de 1024 Fulton Street ejemplifica cómo las inversiones estatales pueden crear viviendas asequibles, brindar servicios esenciales y fortalecer los vecindarios”.

La Comisionada de Renovación de Viviendas y Comunidad del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, declaró: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York está impulsando desarrollos, como 1024 Fulton, que no solo ofrecen viviendas asequibles, sino que también brindan los servicios y espacios que impulsan el progreso de los vecindarios. Este proyecto transformador creará 125 viviendas para familias, apoyará a personas mayores y niños, y garantizará que Clinton Hill se beneficie de este sitio durante generaciones. Felicitaciones a todos los colaboradores comunitarios que hicieron esto posible”.

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, declaró: “La vivienda no es un lujo; es la base de una ciudad justa y vibrante. Cuando luchamos por viviendas verdaderamente asequibles, luchamos por el derecho de los trabajadores a permanecer en los barrios que han construido y mantenido durante generaciones. Agradezco a la gobernadora por su apoyo, así como a la fiscal general James, al concejal Hudson, al senador Brisport, al asambleísta Souffrant Forrest y a todos los colaboradores electos que hicieron posible este proyecto. Esta inversión en asequibilidad, comunidad y salud pública en el centro de Brooklyn es una declaración de que nuestra ciudad puede y debe implementar una agenda de asequibilidad que priorice a las personas por encima de las ganancias y garantice que cada neoyorquino tenga un hogar al que llamar hogar”.

La Vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, declaró: “Ofrecer viviendas asequibles en terrenos públicos es fundamental para construir una ciudad asequible para los neoyorquinos. Me enorgullece ver que este proyecto avanza, basándose en la amplia participación del Plan de Uso Mixto de Atlantic Avenue, y agradezco a los miembros de la comunidad y a los funcionarios electos que han insistido durante tanto tiempo para hacerlo realidad. Espero con interés trabajar con socios de todo el estado y la ciudad para ofrecer aún más viviendas asequibles en terrenos públicos en los próximos años”.

La remodelación de 1024 Fulton Street representa una inversión de más de 111 millones de dólares y será desarrollada y propiedad exclusiva de una asociación entre las organizaciones sin fines de lucro Fifth Avenue Committee, Bedford Stuyvesant Restoration Corporation y One Brooklyn Health, ambas con profundas raíces en Brooklyn. El equipo de desarrollo contratará a APEX Building Group y Henge Development, ambas certificadas por el programa de Empresas Comerciales Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE) del Estado de Nueva York, para que proporcionen servicios de contratación general y capacidad de gestión de proyectos de desarrollo.

El desarrollo de aproximadamente 149,000 pies cuadrados incluirá:

125 viviendas de alquiler asequibles para hogares con ingresos entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área, con unidades que van desde estudios hasta apartamentos de tres habitaciones para alojar a familias de diversos tamaños;

Un centro comunitario intergeneracional de 27,000 pies cuadrados, operado por el Ayuntamiento de Fort Greene, con programas para adultos mayores y educación infantil temprana;

Una clínica de salud de 1,000 pies cuadrados, operada por One Brooklyn Health; y

Características de diseño sostenible que incluyen certificación Passivhaus, sistemas totalmente eléctricos y un techo verde.

La propuesta seleccionada responde a los comentarios recopilados a través de un extenso proceso de visión comunitaria, llevado a cabo entre el otoño y el invierno de 2024-2025. Empire State Development, en colaboración con funcionarios electos locales, organizó una serie de talleres comunitarios en los que participaron más de 150 residentes. Las principales conclusiones de los talleres se plasmaron en un Informe de Visión Comunitaria, que identificó prioridades como la vivienda para neoyorquinos de bajos ingresos y un centro comunitario intergeneracional, ambos elementos centrales de la propuesta seleccionada.

Se espera que el desarrollo genere aproximadamente 350 empleos en la construcción y oportunidades significativas para las empresas de mujeres y minorías (MWBE). El equipo de desarrollo se ha comprometido a superar el 35 % de participación de MWBE en la construcción, con un 30 % de contratación local en todas las fases del desarrollo.

Para apoyar la reurbanización, la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York facilitará la demolición de la estructura existente, que lleva tiempo vacía. El proyecto propuesto se someterá a revisión y consulta pública antes de su consideración final, de conformidad con un Plan General del Proyecto del ESD.

La Fiscal General Letitia James declaró: “Este nuevo desarrollo en 1024 Fulton Street es la materialización de un sueño vecinal largamente esperado. Con viviendas 100 % asequibles, una clínica de salud y un espacio dedicado a la comunidad, este proyecto beneficiará a todos los residentes de Brooklyn, especialmente a nuestros adultos mayores. Agradezco a la Gobernadora Hochul, al Empire State Development, al Ayuntamiento de Fort Greene y a mis colegas por su compromiso de incluir a la comunidad y hacer posible este proyecto”.

La Concejal de la Ciudad de Nueva York, Crystal Hudson, declaró: “El año pasado, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Uso Mixto de Atlantic Avenue (AAMUP), una rezonificación impulsada por la comunidad que prometía viviendas permanentemente asequibles en el centro de Brooklyn. Estoy orgullosa del trabajo que realizamos para incluir la reurbanización del 1024 de Fulton Street como parte de AAMUP, cumpliendo esa promesa con más de cien unidades de vivienda 100 % asequibles para familias con ingresos entre el 30 % y el 80 % del ingreso medio del área (de $43,740 a $116,640 para familias de tres miembros). Me enorgullece haber colaborado con Empire State Development en un proceso que centró las voces de la comunidad y aseguró la propiedad 100 % sin fines de lucro. Al combinar viviendas altamente asequibles con un centro comunitario operado por el Ayuntamiento de Fort Greene y una clínica de salud dirigida por One Brooklyn Health, este proyecto demuestra cómo es invertir en la asequibilidad a largo plazo y el bienestar del vecindario”.

Michelle de la Uz, Directora Ejecutiva del Comité de la Quinta Avenida, afirmó: “El proyecto 1024 de Fulton Street representa lo que se puede lograr cuando la visión comunitaria, el liderazgo público y los socios comprometidos con nuestra misión se unen. En colaboración con nuestras organizaciones sin fines de lucro y empresas de mujeres y minorías (MWBE), el Comité de la Quinta Avenida está transformando un terreno inactivo durante mucho tiempo en más de 125 viviendas asequibles y un centro de servicios esenciales que apoyará a familias, personas mayores y trabajadores durante generaciones. Gracias al liderazgo de la gobernadora Kathy Hochul y a su firme apoyo local, el proyecto 1024 de Fulton Street se mantendrá como una inversión duradera en equidad, oportunidades, salud y comunidad”.

Blondel Pinnock, Presidente y Director Ejecutivo de Bedford Stuyvesant Restoration, declaró: “Estamos sumamente entusiasmados de asociarnos con otros promotores inmobiliarios y organizaciones sin fines de lucro comprometidos con nuestra misión para reurbanizar un activo comunitario infrautilizado. El proyecto 1024 de Fulton Street ayudará a reducir la brecha de ingresos al crear oportunidades de vivienda para más de 125 familias”.

La Dra. Sandra Scott, Directora Ejecutiva de One Brooklyn Health, declaró: “OBH se complace en colaborar como socio de desarrollo para este importante proyecto de vivienda asequible”. Esperamos brindar recursos de atención médica adicionales a los residentes nuevos y existentes de la comunidad”.

Lee Brathwaite, Director Ejecutivo de Apex Building Group, declaró: “Agradecemos el liderazgo de la gobernadora Hochul al utilizar todas las herramientas a disposición del estado de Nueva York para traer nuevas viviendas asequibles a Brooklyn. Apex se complace en apoyar a un equipo de excelentes organizaciones de desarrollo comunitario, vivienda y atención médica lideradas por personas negras, indígenas y de color (BIPOC) para hacer realidad la ambiciosa visión de 1024 Fulton Street. Este proyecto servirá como modelo para que podamos aprovechar el potencial de las propiedades vacías para abordar nuestra crisis de vivienda, a la vez que proporcionamos un espacio comunitario de vanguardia para la atención médica, el cuidado infantil y el cuidado de la tercera edad en la comunidad”.

Ayanna Oliver-Taylor, Directora de Henge Development, declaró: “1024 Fulton Street es un activo comunitario que prioriza la salud, el bienestar y la estabilidad económica de las personas e instituciones que han dado forma a Clinton Hill y Bed-Stuy durante generaciones. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a Empire State Development por su compromiso con este vecindario, y nos enorgullece ayudar a impulsar un proyecto liderado por el Comité de la Quinta Avenida, la Corporación de Restauración de Bedford Stuyvesant, One Brooklyn Health y el Ayuntamiento de Fort Greene, construido en torno a esta comunidad y que le pertenece”.

La Directora Ejecutiva y Directora General del Ayuntamiento de Fort Greene, Inc., Claudette Macey, declaró: “Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo en la revitalización de la propiedad estatal, desocupada desde hace tiempo, ubicada en 1024 Fulton Street, Brooklyn. Sin uso desde 1997, este sitio está ahora listo para convertirse en un desarrollo comunitario, arraigado en la visión y el compromiso de la gobernadora. Esperamos comenzar las obras y ofrecer viviendas asequibles y programas para adultos mayores y niños”.

Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La Gobernadora Hochul se dedica a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda mediante casi $4 mil millones en inversiones específicas, un Plan de Vivienda integral, la implementación de nuevas protecciones para inquilinos y propietarios, y la obtención de un fondo de capital de $500 millones para desarrollar hasta 15,000 nuevas viviendas en propiedades estatales.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y para personas de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores. Estos incluyen el Programa Comunitario Pro-Vivienda, que permite a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta $750 millones en fondos estatales discrecionales. Actualmente, más de 400 comunidades han recibido la certificación Pro-Vivienda, incluida la ciudad de Nueva York.

El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal del Gobernador, con un presupuesto de $25 mil millones, para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de 50,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 77,000 viviendas. El Presupuesto Ejecutivo también invierte $250 millones para acelerar la construcción de viviendas asequibles y así agilizar la construcción de miles de viviendas asequibles más.