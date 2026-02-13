Art Week CDMX 2026: cuando el arte, la ciudad y las ideas coincidieron

Art Week CDMX 2026 transformó la ciudad en un corredor de arte contemporáneo.

Art Week CDMX 2026 reunió más de 120 eventos y 80 mil asistentes, consolidando a la ciudad como epicentro del arte contemporáneo en América Latina.

MEXICO CITY, MEXICO, February 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cada febrero, la Ciudad de México vive una semana en la que el arte deja de habitar únicamente museos y galerías para ocupar la ciudad entera.

Art Week CDMX fue el momento en que ferias, exposiciones, inauguraciones y encuentros curatoriales se superpusieron y dialogaron, convirtiendo al espacio urbano en un territorio de intercambio creativo.

En ese contexto, planear la estancia —incluida la elección de hoteles CDMX Polanco— se volvió parte de la experiencia cultural.

¿Cuándo fue el Art Week en México?

Art Week no es un evento único ni una feria centralizada. Es una concentración de ferias, proyectos artísticos y activaciones culturales que ocurrieron de manera simultánea durante una semana. Del 2 al 8 de febrero de 2026, la ciudad absorbió esta programación intensa y la distribuyó en múltiples sedes, creando un recorrido fragmentado pero conectado, donde el arte contemporáneo se experimentó desde distintos lenguajes y escalas.

¿Qué es la Art Week?

La edición 2026 de Art Week CDMX reunió aproximadamente 125 eventos distribuidos por toda la ciudad. Esta cifra reflejó no solo volumen, sino diversidad: exposiciones, inauguraciones de galerías, ferias, performances, experiencias curatoriales y encuentros sociales convivieron en un mismo periodo.

En una sola semana se concentraron cerca de 27 exposiciones oficiales, alrededor de 20 aperturas de galerías, 12 ferias principales, más de 10 experiencias curatoriales y casi 40 eventos sociales, entre cenas y encuentros privados. Art Week se vivió como un mapa expandido del arte contemporáneo, donde cada día implicó elegir, priorizar y leer el pulso de la escena.

Las ferias que articularon Art Week CDMX

El núcleo de Art Week CDMX se articuló alrededor de ferias de alcance internacional que funcionaron como puntos de encuentro para el arte contemporáneo, el coleccionismo y la conversación curatorial. Más que eventos aislados, estas ferias estructuraron la semana y marcaron el ritmo de la agenda cultural:

1. Zona MACO reunió a más de 200 galerías de 27 países y tres continentes, consolidándose como uno de los escaparates más relevantes del arte contemporáneo en la región.

2. Salón ACME, en su edición número 13, presentó una selección de 82 artistas resultado de un proceso curatorial enfocado en nuevas voces.

3. Feria Material sumó 78 expositores de 21 países y 38 ciudades, con una propuesta centrada en galerías independientes.

4. BADA México complementó el circuito con la participación de más de 200 artistas, seleccionados de entre más de 3,000 postulaciones.

De acuerdo con estimaciones del sector, la asistencia durante Art Week rondó las 80,000 personas, entre artistas, galeristas, curadores, coleccionistas y visitantes que llegaron a la ciudad específicamente por esta semana.

La ciudad como extensión del arte contemporáneo

A diferencia de eventos concentrados en un solo recinto, Art Week se desplegó en sedes como Centro Citibanamex, Campo Marte, Proyectos Públicos en la colonia Juárez y Maravilla Studios, además de museos, galerías independientes y espacios alternativos. Colonias como Polanco, Roma, Condesa y Juárez funcionaron como corredores activos donde el arte se cruzó con la vida urbana.

Este fenómeno se insertó en una ciudad donde alrededor del 40% de los visitantes viajaron motivados por actividades culturales. Con más de 60 millones de visitantes anuales y una derrama turística superior a los 157 mil millones de pesos, la Ciudad de México tuvo la escala necesaria para absorber una semana de esta intensidad.

La lógica de habitar Art Week

Cuando más de cien eventos ocurrieron en paralelo, la ubicación dejó de ser solo comodidad y se volvió estrategia. En una semana como Art Week, los hoteles en CDMX funcionaron como base natural para sostener una agenda continua: reducir traslados, mantener flexibilidad entre sedes y habitar la ciudad desde uno de sus corredores culturales y sociales más activos. Dentro de esa lógica, los hoteles de Polanco se integraron al ritmo de la semana más allá del descanso.

En ese contexto, opciones como Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México se incorporaron de manera orgánica a la experiencia de Art Week. Ubicado sobre Campos Elíseos, en el corazón de Polanco, el hotel dialogó con el entorno inmediato —museos, galerías, restaurantes y vida urbana— y ofreció la escala necesaria para alternar entre el movimiento constante de la semana y momentos de pausa. Incluso una suite presidencial cobró sentido desde la lógica del espacio, la privacidad y el control del tiempo, más que desde el lujo explícito.

Más allá de su ubicación, el hotel se percibió como un microcosmos de la ciudad durante Art Week. Sus 42 pisos, más de 700 habitaciones y suites, siete restaurantes de especialidad y un mixology bar permitieron que la experiencia continuara incluso fuera del circuito expositivo. Así, el hospedaje dejó de ser un punto funcional y se convirtió en parte del modo en que se vivió el arte en la ciudad.

