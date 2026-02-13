OSA Bus GmbH erhält deutsche Personenbeförderungslizenz und erweitert ihre Aktivitäten in ganz Deutschland

Neue Lizenz, moderne Flotte und bundesweite Bus- & Minibusvermietung mit Premium-Service.

Unsere Kunden profitieren nun von einer modernen Flotte und vollständig lizenzierter Busvermietung in ganz Deutschland.” — Oskars Lusis

MUNICH, GERMANY, February 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- OSA Bus GmbH hat erfolgreich die offizielle deutsche Personenbeförderungslizenz erhalten und damit einen komplexen und umfangreichen Genehmigungsprozess abgeschlossen. Mit diesem wichtigen Schritt haben Kunden nun die Möglichkeit, die Busvermietungsmarke OsaBus in Deutschland zu nutzen und von einer neuen, modernen und komfortablen Fahrzeugflotte zu profitieren, die höchsten europäischen Standards entspricht.

Der deutsche Standort des Unternehmens befindet sich in München, wo bereits zwei neue 16-Sitzer Premium Mercedes Sprinter Minibusse im Einsatz sind. Im Mai wird die Flotte um vier fabrikneue 49-Sitzer Mercedes Tourismo Reisebusse erweitert, die direkt aus dem Werk in Deutschland geliefert werden. Die Fahrzeuge bieten maximalen Komfort, Sicherheit und Effizienz – sowohl für kurze Transfers als auch für längere Rundreisen.

OsaBus bietet Busvermietung in München, Busvermietung in Berlin sowie Busvermietung in Köln und Düsseldorf an und ist darüber hinaus in allen Regionen Deutschlands tätig, einschließlich der vier größten Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Damit gewährleistet das Unternehmen eine flächendeckende Präsenz für Firmenveranstaltungen, Messen, Stadtrundfahrten, Flughafentransfers und maßgeschneiderte Gruppenreisen.

Für Transfers, Flughafentransfers, Skiurlaube oder individuelle Gruppenfahrten bietet OsaBus zudem flexible Kleinbusvermietung in Munich an. Besonders gefragt sind Strecken vom Flughafen München nach Garmisch, vom Flughafen München nach Kitzbühel sowie nach Zell am See, aber auch individuelle Transfers überall nach Bedarf. Auch Skigebiete wie Innsbruck sind komfortabel und zuverlässig mit den Premium-Minibussen des Unternehmens erreichbar, wodurch OsaBus ein starker Partner für Wintertourismus, Freizeitgruppen und maßgeschneiderte Transfers ist.

Als international etablierter Mobilitätsanbieter ist OsaBus nicht nur in ganz Europa tätig, sondern auch in Lateinamerika, Asien und Japan. Durch ein starkes globales Partnernetzwerk und einheitliche Qualitätsstandards bietet das Unternehmen hochwertige Transportlösungen für Reiseveranstalter, Agenturen, Firmenkunden und private Gruppen weltweit.

Mit dem Erhalt der deutschen Personenbeförderungslizenz stärkt OSA Bus GmbH ihre Position als zuverlässiger und vollständig lizenzierter Anbieter für Bus- und Minibusvermietung in Deutschland und steht für moderne Fahrzeuge, professionelle Fahrer und erstklassigen Service im gesamten Bundesgebiet sowie international.



OsaBus – Luxury Coaches for Every Journey

