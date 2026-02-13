Urgente: TideBreakers pide a Francia y España salvar a las orcas cautivas Wikie y Keijo

Orcas cautivas atrapadas en piscinas en ruinas en Marineland Antibes, Francia. El parque es propiedad de una empresa española con sede en Madrid. Una de las orcas atrapadas en Marineland Antibes. Orca cautiva en una piscina en deterioro en un parque marino en Francia. Wikie y Keijo deben ser trasladadas urgentemente a otra instalación en Europa que pueda cuidar a orcas nacidas en cautividad.

Urgente: TideBreakers insta a España y Francia a salvar a dos orcas cautivas, Wikie y su hijo Keijo, atrapadas en un parque marino cerrado en Antibes.

TORONTO, CANADA, February 13, 2026 / EINPresswire.com / -- TideBreakers , la organización sin ánimo de lucro canadiense que lidera una campaña global para acabar con la explotación de delfines y ballenas en cautividad, hace un llamamiento urgente a los gobiernos de Francia y España para que aprueben el traslado de emergencia de dos orcas cautivas: Wikie y su hijo Keijo, de 12 años, actualmente atrapadas en Marineland Antibes, Francia, un parque propiedad de una empresa española con sede en MadridEste enero se cumplió un año completo desde el cierre de Marineland Antibes, dejando a las dos últimas orcas cautivas de Francia —Wikie y Keijo— en condiciones cada vez más deterioradas. Todos los demás animales, salvo las dos orcas y doce delfines, fueron trasladados a lugares seguros hace mucho tiempo.Contrario a lo que se podría pensar, no existe ningún santuario de orcas al que puedan ir, y no pueden ser liberadas en el océano, ya que nacieron en cautividad y carecen de las habilidades para sobrevivir. Su única oportunidad de vida es un traslado inmediato a otro parque marino equipado para cuidar orcas. Sin esta intervención, podrían ser sometidas a eutanasia.“Es difícil de aceptar, como activista de toda la vida, que la única solución disponible sea enviar a Wikie y Keijo a otro parque marino”, afirma Marketa Schusterova, de TideBreakers. “En última instancia, los santuarios de orcas serían la solución ideal, pero no existe ninguno en el mundo ni hay ninguno en construcción actualmente. Permanecer en Antibes no es viable y cada día que pasan allí pone en riesgo sus vidas. La ley francesa exige que sean retiradas del país antes de diciembre de 2026.”TideBreakers ha obtenido imágenes que muestran la visible degradación de los acuarios en Marineland, donde están Wikie y Keijo. Sus tanques se deterioran y ambas orcas parecen estar por debajo del peso. Dos orcas más, el primer hijo de Wikie y su hermano, murieron en la misma instalación en los últimos años.TideBreakers solicita urgentemente que los gobiernos de Francia y España autoricen el traslado de emergencia de Wikie y Keijo a otra instalación acreditada en Europa. Un parque marino europeo ya aceptó recibirlas y es actualmente el único establecimiento que puede hacerlo.¡Ayúdanos enviando un email a los gobiernos francés y español AQUÍ! “No es una solución perfecta, pero es la única opción posible en este momento”, afirma Jana Richardson, de TideBreakers. “Los gobiernos francés y español deben mostrar compasión y aprobar este traslado de emergencia de inmediato. Wikie y Keijo merecen vivir.”Acerca de TideBreakers: TideBreakers es una organización canadiense sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los mamíferos marinos en cautividad y a la defensa de su bienestar. Mediante investigaciones, educación pública y trabajo político, luchamos por reformas significativas y normas de bienestar animal más estrictas a nivel mundial. A medida que la legislación global avanza para terminar con la cautividad de mamíferos marinos, la misión de TideBreakers es rescatar y reubicar a los animales necesitados mientras se promueven soluciones a largo plazo, como santuarios adecuados. Vídeo de apelación de Marketa Schusterova (libre de uso con crédito a TideBreakers)Para consultas de medios, entrevistas y grabaciones de drones de Wikie y Keijo, contacte con Marketa Schusterova: Correo electrónico: marketa@tidebreakers.org. Móvil: +1 416 827 8617

Urgente: ¡Salvemos a las orcas Wikie y Keijo! Llamamiento en vídeo de TideBreakers

