Marineland Antibes: TideBreakers exhorte France et Espagne à autoriser d’urgence le transfert des orques Wikie et Keijo

Orques captives piégées dans des bassins en ruine au Marineland d’Antibes, en France. Une des orques piégées au Marineland d’Antibes. Orque captive dans un bassin en détérioration dans un parc marin en France. Wikie et Keijo ont besoin d’une solution à leur situation critique.

TideBreakers exhorte France et Espagne à sauver Wikie et Keijo, orques captives piégées à Antibes, par un transfert immédiat vers un parc plus sûr.

TORONTO, CANADA, February 13, 2026 / EINPresswire.com / -- TideBreakers , l’organisation canadienne à but non lucratif qui milite pour mettre fin à l’exploitation des mammifères marins en captivité, appelle d’urgence les gouvernements français et espagnol à approuver le transfert immédiat de deux orques captifs, Wikie et son fils Keijo, actuellement confinés dans des bassins en détérioration au Marineland d’Antibes, en France.Ce mois de janvier a marqué un an complet depuis la fermeture du Marineland d’Antibes, laissant les deux dernières orques captives de France — Wikie et Keijo — dans des conditions qui ne cessent de se dégrader. Tous les autres animaux, à l’exception des deux orques et de douze dauphins, ont été transférés vers des structures sûres depuis longtemps.Contrairement à certaines informations relayées dans les médias, il n’existe aucun sanctuaire pour orques capable d’accueillir Wikie et Keijo. Ils ne peuvent pas non plus être relâchés dans l’océan : nés en captivité, ils ne possèdent pas les compétences nécessaires pour survivre dans le milieu naturel. Leur seule chance de survie est un transfert immédiat vers un parc marin équipé pour prendre soin d’orques captifs. Sans cette intervention, ils risquent l’euthanasie.« C’est extrêmement difficile à accepter, en tant que militante de longue date, que la seule solution actuellement disponible soit le transfert de Wikie et Keijo vers un autre parc marin », déclare Marketa Schusterova, de TideBreakers. « Les sanctuaires pour orques constitueraient une solution idéale, mais il n’en existe aucun, nulle part dans le monde, et aucun projet viable n’est actuellement en construction. Rester à Antibes n’est pas une option. La loi française exige qu’elles quittent la France avant décembre 2026, et chaque jour passé dans ces conditions met potentiellement leur vie en danger. »TideBreakers a obtenu des images montrant la détérioration visible des installations du Marineland où sont détenus Wikie et Keijo. Leurs bassins se dégradent et les deux orques semblent amaigris. Deux autres orques — le premier fils de Wikie et son frère — sont morts dans le même établissement ces dernières années.TideBreakers demande instamment aux gouvernements français et espagnol d’autoriser immédiatement le transfert d’urgence de Wikie et Keijo vers une autre structure accréditée en Europe. Un parc marin européen a déjà accepté de les accueillir et il s’agit actuellement du seul établissement prêt à les recevoir. Aidez-nous en envoyant un email aux gouvernements français et espagnol ICI « Ce n’est pas une solution parfaite, mais c’est la seule solution possible aujourd’hui », affirme Jana Richardson, de TideBreakers. « Les gouvernements français et espagnol doivent faire preuve de compassion et approuver sans délai leur transfert d’urgence. Wikie et Keijo méritent de vivre. »À propos de TideBreakers: TideBreakers est une organisation canadienne à but non lucratif dédiée à la protection des mammifères marins en captivité et à la défense de leur bien-être. Par le biais d’enquêtes, de sensibilisation du public et d’actions politiques, l’organisation œuvre pour des réformes significatives et un renforcement des normes de protection animale à l’échelle mondiale. Alors que la législation internationale évolue pour mettre fin à la captivité des mammifères marins, la mission de TideBreakers est de secourir et relocaliser les animaux en détresse tout en soutenant des solutions durables, notamment la création de véritables sanctuaires. Vidéo d’appel de Marketa Schusterova disponible (libre d’utilisation avec mention TideBreakers).Pour toute demande média, interview ou images drone de Wikie et Keijo: Marketa Schusterova: Email : marketa@tidebreakers.org. Tél. : +1 416 827 8617

Urgent: sauvons les orques Wikie et Keijo ! Appel vidéo de TideBreakers

