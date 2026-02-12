Cómo Identificar a Negocios de Masajes Clandestinos será el Enfoque En Sintonía el viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, December 2 - ROCKVILLE, Md., 12 de febrero del 2026—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Condado de Montgomery Dawn Luedtke, quien forma parte del Comité de Salud y Servicios Humanos (HHS) y del Comité de Seguridad Pública (PS); y Monika Hammer, genente de comunicaciones del Departamento de Recreación del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 13 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición de En Sintonía iniciará con la participación especial de la Concejal Luedtke, quien hablará sobre la campaña “Look Before You Book”, una iniciativa de educación pública del Condado de Montgomery que ayuda a los residentes a identificar servicios de masaje legales y seguros, así como a reconocer señales de operaciones ilegales. Algunos negocios que parecen ofrecer servicios de masaje pueden estar operando de manera ilegal y podrían estar vinculados a delitos graves, incluyendo la trata de personas y la explotación laboral. Se anima a los residentes a elegir proveedores con licencia y a reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa a la línea de denuncias de la Policía del Condado de Montgomery al 240-773-TIPS (8477) o 866-411-TIPS (8477). La Concejal Luedtke ha trabajado en este esfuerzo en colaboración con el Ejecutivo del Condado y el Comité de Prevención de Trata de Personas.

La segunda mitad del programa presentará al Departamento de Recreación del Condado de Montgomery y su iniciativa anual de recolección de vestidos, trajes de gala, zapatos, joyas y accesorios nuevos o en buen estado para distribuirlo entre los estudiantes de secundaria para sus fiestas de graduación conocida en inglés como prom. Se invita a los miembros de la comunidad a donar artículos en las siguientes tres ubicaciones: Marilyn J. Praisner Community Recreation Center, Germantown Community Recreation Center y Jane E. Lawton Community Recreation Center. El evento de distribución de vestidos y trajes de gala se llevará a cabo el sábado 4 de abril en el Marilyn J. Praisner Community Recreation Center. Para más información, puede comunicarse al 240-777-6840.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.