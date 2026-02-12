El estado de Oregon advierte sobre una estafa dirigida a trabajadores hispanohablantes lesionados

12 de Febrero del 2026

Salem – El Departamento de Servicios para Consumidores y de Negocios de Oregon (DCBS, por sus siglas en inglés) advierte al público sobre una estafa dirigida a trabajadores hispanohablantes lesionados en otros estados, incluyendo Idaho y Montana.

En estas estafas, los trabajadores son contactados por teléfono, correo electrónico, redes sociales tales como Facebook Messenger o WhatsApp, o por videollamadas. Los estafadores tratan de convencer al trabajador que se presente a una audiencia de compensación para trabajadores en línea y, en ocasiones, esto resulta en una orden oficial de comparecencia a su favor. Luego le dicen que debe pagar dinero para recibir beneficios de compensación para trabajadores o llegar a un acuerdo de su reclamación. Estas comunicaciones pueden parecer oficiales y las audiencias pueden incluir un juez falso, abogado o un representante del gobierno. La División de Compensación para Trabajadores de Oregon (WCD, por sus siglas en inglés), parte del DCBS y la Junta Directiva de Compensación para Trabajadores (WCB, por sus siglas en inglés) nunca pedirían a nadie que pague dinero para recibir beneficios.

Esto es lo que debe saber:

WCD, WCB y las compañías de seguros no solicitan pagos para liberar beneficios de compensación para trabajadores. Nunca pague dinero por adelantado o a ningún momento por beneficios o acuerdos.

WCD y WCB nunca pedirían pagos mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas. Sea escéptico de cualquier solicitud de pago.

Las comunicaciones oficiales de WCD y WCB nunca le presionarían para actuar o pagar de inmediato.

WCB realiza las audiencias de compensación para trabajadores y no cobra ni recauda pagos por las audiencias o mediaciones.

WCB no utiliza redes sociales ni aplicaciones como Facebook Messenger o WhatsApp para comunicarse con las partes interesadas acerca de audiencias o mediaciones.

Si no está seguro de que una comunicación sea legítima, no envíe dinero ni información personal. Verifique antes de actuar, comuníquese con la Oficina del Ombuds para Trabajadores de Oregon llamando al 800-927-1271 (llamada gratuita) o por correo electrónico a oow.questions@dcbs.oregon.gov. La oficina actúa como un representante independiente de los trabajadores, ayudándoles a comprender sus derechos, beneficios, protecciones y responsabilidades dentro del sistema de compensación para trabajadores y las leyes y normas de seguridad y salud en el trabajo.

Si cree que un estafador se ha puesto en contacto con usted:

Informe el incidente a las autoridades locales.

Informe cualquier estafa, fraude o actividad comercial sospechosa llamando gratuitamente a la línea directa de fraude del Departamento de Justicia de Oregon 1-877-877-9392.

Informe la estafa al Departamento de Justicia de Oregon y a la Oficina del Ombuds para Trabajadores de Oregon.

Reportar temprano ayuda a otros a no convertirse en víctimas.

Si alguien que representa a una compañía de seguros llama y lo amenaza, por favor comuníquese con la División de Regulación Financiera de Oregon, que también forma parte de DCBS, llame gratuitamente al 1-888-877-4894.

Acerca de DCBS: El Departamento se Servicios para Consumidores y Negocios es la mayor agencia del estado en cuanto a regulación de negocios y protección al consumidor. El departamento administra las leyes y normas estatales para proteger a los consumidores y trabajadores en los ámbitos de compensación para trabajadores, seguridad y salud ocupacional, servicios financieros, seguros y códigos de construcción. Visite dcbs.oregon.gov.

