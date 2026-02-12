Curso de masaje ayurvédico en Bogotá, Colombia con reconocimiento internacional

Beneficios del masaje ayurvedico

La Escuela de Ayurveda de Calfornia en anuncia un curso presencial en español de masaje ayurvédico Abhyanga en Bogotá, Colombia en mayo, 2026

Este curso representa una oportunidad única para aprender directamente técnicas tradicionales del Ayurveda en un entorno práctico y auténtico.” — Santiago Suarez CAS

BOGOTá, BOGOTá, COLOMBIA, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- La Escuela de Ayurveda de California anuncia la realización de su curso presencial de Masaje Ayurvédico Abhyanga en Bogotá, Colombia, una formación especializada orientada a terapeutas, profesionales del bienestar, masajistas, profesionales de la salud integrativa e interesados en las terapias tradicionales de la India utilizadas en spas en todo el mundo y en tratamientos de panchakarma. Este programa intensivo busca acercar al público latinoamericano herramientas auténticas de la medicina ayurvédica, reconocida mundialmente por su enfoque preventivo, personalizado e integral del bienestar humano.El curso brindará una capacitación profunda en la técnica clásica de masaje ayurvédico de cuerpo completo con aceites herbales medicados, diseñada para promover procesos naturales de desintoxicación, mejorar la circulación sanguínea y linfática, nutrir los tejidos (dhatus) y equilibrar el sistema nervioso. Esta terapia, conocida como Abhyanga, es una de las prácticas más emblemáticas del Ayurveda y se utiliza tradicionalmente para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, fortalecer el sistema inmunológico y apoyar la longevidad. Su aplicación regular forma parte de la rutina diaria recomendada por la Ayurveda para mantener el equilibrio físico y mental.El Curso de Masaje Ayurvédico y Terapia de la Dicha se ofrecerá en formato presencial intensivo en el Centro Ayurveda Colombia Ayurmed en Bogotá del 20 al 23 de mayo, 2026. Esta formación se ofrece anualmente, en inglés desde 1995 y en español desde el 2010. Los participantes aprenderán no solo la secuencia técnica del masaje, sino también aprenderán la técnica de shirodhara y svedana (terapia de vapor herbal). También aprenderán acerca de la selección adecuada de aceites según las necesidades específicas de cada persona y las contraindicaciones que deben tenerse en cuenta para una práctica segura y efectiva.El programa incorpora un enfoque eminentemente práctico. Los estudiantes trabajarán en grupos supervisados para dar y recibir las terapias, permitiendo desarrollar sensibilidad táctil, precisión técnica y comprensión experiencial de los efectos del tratamiento. Esta metodología asegura que los participantes egresen con competencias aplicables tanto en contextos profesionales —consultorios, centros de bienestar, spas terapéuticos— como en el ámbito personal y familiar.Asimismo, el curso introduce a los participantes en el contexto más amplio de las terapias de panchakarma, el sistema tradicional de desintoxicación profunda del Ayurveda, donde el masaje Abhyanga cumple una función preparatoria esencial. Se abordará cómo estas terapias corporales trabajan sinérgicamente para movilizar toxinas, equilibrar los doshas y restaurar la homeostasis del organismo, ofreciendo una comprensión integral del papel del masaje dentro del modelo terapéutico ayurvédico.Ayurveda, sistema tradicional de salud con miles de años de antigüedad originado en India, se basa en la premisa de que la salud depende del equilibrio entre cuerpo, mente y conciencia. A diferencia de los enfoques exclusivamente sintomáticos, esta medicina enfatiza la prevención, el autocuidado y la armonización del estilo de vida con los ritmos de la naturaleza. En las últimas décadas, su relevancia ha crecido significativamente a nivel global debido al aumento del estrés crónico, los trastornos del sueño y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida moderno.En Colombia y América Latina, el interés por las terapias naturales y los enfoques holísticos del bienestar ha experimentado un crecimiento sostenido. Muchos profesionales de distintas disciplinas buscan integrar métodos complementarios que aborden a la persona de manera integral. Este curso responde a esa demanda, ofreciendo una formación rigurosa, estructurada y fiel a las enseñanzas tradicionales, adaptada al contexto contemporáneo.La instrucción estará a cargo de docentes certificados con formación internacional y experiencia clínica, quienes guiarán a los participantes paso a paso en la correcta ejecución de las técnicas. Además de la práctica manual, se abordarán aspectos éticos, profesionales y de cuidado del terapeuta, reconociendo que el bienestar del practicante es fundamental para ofrecer tratamientos de calidad.Otro aspecto destacado del programa es su enfoque en la experiencia directa. Los participantes no solo aprenderán a aplicar la terapia, sino que también experimentarán sus efectos, lo que facilita una comprensión más profunda del proceso terapéutico y de su impacto en el sistema nervioso, el estado emocional y la sensación general de bienestar. Esta vivencia personal suele ser un elemento transformador para muchos estudiantes, quienes reportan mejoras en su propio equilibrio físico y mental.El curso está abierto tanto a profesionales con experiencia previa como para personas que inician su camino en el Ayurveda. Sin embargo, se recomienda contar con conocimientos básicos de los principios ayurvédicos para aprovechar plenamente la formación. Una vez completados todos los requisitos, los participantes recibirán un certificado de finalización que respalda las horas de estudio y práctica realizadas, emitido por el California College of Ayurveda (EE.UU), que respalda las horas de estudio y práctica realizadas. Los aceites medicados utilizados en el masaje están disponibles en la Tienda Ayurveda Colombia Este programa representa una oportunidad única para acceder a una enseñanza auténtica del masaje ayurvédico en un formato presencial, con acompañamiento directo y retroalimentación personalizada. Los cupos son limitados con el fin de garantizar una experiencia educativa de alta calidad y atención individualizada. Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes deseen incorporar herramientas terapéuticas efectivas dentro de su práctica profesional, ampliar sus competencias en el campo del bienestar o profundizar en su propio proceso de desarrollo personal.Con esta iniciativa, la Escuela de Ayurveda en Colombia reafirma su compromiso de difundir el conocimiento auténtico del Ayurveda en el mundo hispanohablante, contribuyendo a la formación de profesionales capacitados que puedan llevar estas prácticas tradicionales a sus comunidades y promover una cultura de salud basada en el equilibrio, la prevención y el cuidado integral de la vida.

