Previo a la Copa Mundial de La FIFA 2026, La Gobernadora Hochul Anuncia $17.2 Millones en Fondos Federales para Combatir el Uso Ilegal de Drones

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que, a través del Programa Federal de Subvenciones para Sistemas de Aviones No Tripulados (C-UAS), cuatro agencias de seguridad pública de Nueva York involucradas en la seguridad de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibieron más de $17.2 millones para protegerse contra la amenaza del uso ilegal de drones. La Subvención C-UAS otorga fondos que pueden destinarse a la compra de equipos y sistemas que ayudan a las agencias estatales y locales a detectar, identificar, rastrear, monitorear y/o mitigar los sistemas de aeronaves no tripuladas que representan amenazas para la seguridad pública.

“Con la evolución de la tecnología surgen nuevas formas en que puede usarse para perjudicar a otros”, dijo la Gobernadora Hochul. “Esta financiación contribuirá significativamente a la seguridad de los neoyorquinos, a la vez que permitirá que eventos históricos como la Copa Mundial de 2026 y el 250.º aniversario de nuestra nación se celebren de forma segura”.

Para el año fiscal 2026, se asignaron $250 millones en fondos federales competitivos a once estados que albergan, directa o indirectamente, eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a la Región de la Capital Nacional, que alberga eventos relacionados con la celebración del 250.º Día de la Independencia de Estados Unidos. Los $250 millones restantes se asignarán en el año fiscal 2027.

Cuatro agencias en todo el estado recibieron fondos:

Beneficiario Monto del premio Policía del Estado de Nueva York (NYSP) $6,649,007 Agencia Metropolitana de Transporte (MTA) $2,605,539 Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) $1,500,000 Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) $6,460,721

Como parte de su Informe sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul anunció que desarrollaría un plan integral para drones. A medida que los drones se generalizan y se vuelven más potentes, representan riesgos crecientes para la seguridad pública, las infraestructuras críticas y la ciudadanía. Las leyes actuales limitan la capacidad del Estado para restringir los lugares donde pueden operar los drones, responder rápidamente cuando se usan de forma maliciosa o peligrosa, o probar y utilizar tecnologías eficaces contra drones.

En el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027, la gobernadora Hochul propuso un enfoque integral para prohibir el uso riesgoso de drones y, de forma limitada, para pilotar su uso responsable como personal de primera respuesta. Impulsó la legislación y las acciones de las agencias para limitar aún más los lugares donde pueden volar los drones, ampliar la autoridad de las fuerzas del orden para responder a amenazas creíbles de drones y apoyar las pruebas seguras de tecnologías contra drones. La propuesta incluye 5 millones de dólares para que la Policía del Estado de Nueva York pilotee drones como personal de primera respuesta, lo que permitirá a los agentes evaluar la realidad de una situación antes de llegar al lugar y promover la seguridad de los agentes y del público.

El Comisionado Interino de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Terry O'Leary, declaró: “La capacidad de detectar y mitigar la amenaza que representan los drones para las reuniones multitudinarias es esencial para proteger las celebraciones que Nueva York celebrará este verano. Estos fondos ayudarán a nuestros socios de la Policía Estatal, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y la Autoridad Portuaria a abordar dicha amenaza, y agradezco a la Gobernadora Hochul su continuo apoyo a enfoques innovadores para garantizar la seguridad pública”.

La Senadora Kirsten Gillibrand declaró: “Como miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, he trabajado durante años para asegurar inversiones federales que fortalezcan las capacidades antidrones y actualicen y mejoren la legislación antidrones para mantener seguros a los neoyorquinos. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, me enorgullece haber aprobado la legislación que permite a las fuerzas del orden proteger reuniones multitudinarias como la Copa Mundial y haber entregado estos fondos federales que ayudarán a garantizar que nuestro estado esté preparado y nuestras comunidades protegidas. Seguiré luchando para que los fondos federales que protegen a las familias neoyorquinas y a los estadounidenses sean los que protejan”.

El Representante Pat Ryan declaró: “Desde las alarmantes incursiones con drones en el Aeropuerto Stewart en 2024, he trabajado incansablemente para reforzar las autoridades de c-UAS y financiar iniciativas a nivel federal, estatal y local para garantizar la protección de los neoyorquinos. Me enorgullece ver a Nueva York seleccionada para este programa crucial y espero con interés nuestra continua colaboración con las fuerzas del orden locales en esta crucial iniciativa de seguridad pública. Especialmente antes del Mundial, la capacidad de detectar drones y mitigar posibles amenazas ya no es un lujo; es una necesidad para la seguridad pública. Este es precisamente el tipo de innovación que debemos priorizar en todos los niveles de gobierno”.

Acerca de la División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia proporciona liderazgo, coordinación y apoyo a las iniciativas de prevención, protección, preparación, respuesta y recuperación ante el terrorismo, desastres naturales, amenazas, incendios y otras emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook del DHSES, siga a @NYSDHSES en X o visite dhses.ny.gov.

Reciba alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real directamente en su teléfono. Envíe un mensaje de texto con el nombre de su condado o municipio de residencia al 333111 para inscribirse ahora. Obtenga más información en dhses.ny.gov/emergency-alerts.