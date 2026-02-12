'Drauge žingsniu priekyje 2026' subūrė verslo lyderius diskusijai apie darbo rinką
„People Link“ ir „TMD Partners“ renginyje „Drauge žingsniu priekyje 2026“ aptartos darbo rinkos, HR ir vadovų paieškos tendencijos.
VILNIUS, LITHUANIA, February 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Personalo atrankos agentūra „People Link“ drauge su mokymų ir konsultacijų bendrove „TMD Partners“ sausio 27 d. kvietė į kasmetinį renginį „Drauge žingsniu priekyje 2026“, skirtą šių organizacijų klientų ratui. Renginyje aptartos aktualiausios organizacijų valdymo, HR ir rinkos tendencijos, kurios artimiausiais metais turės įtakos tiek darbuotojų pritraukimui, tiek vadovų paieškai, personalo valdymui bei organizacijų augimui bei tokioms sritims kaip vadovų atranka.
Pastaraisiais metais darbo rinka išgyvena spartų virsmą – automatizacija ir dirbtinis intelektas perima dalį užduočių, todėl kaip niekad išryškėja minkštųjų įgūdžių, lyderystės ir gebėjimo kurti poreikis. Masačiusetso technologijų instituto duomenimis, dirbtinis intelektas jau šiandien galėtų užpildyti 11,7 % darbo rinkos. Visgi praktika rodo, kad technologijos dar negeba pakankamai suprasti konteksto ir perimti atsakomybės. Tokiose sąlygose talentų pritraukimas ir vadovų paieška tampa strateginiu klausimu – organizacijoms reikia žmonių, kurie gebėtų technologijų pagalba didinti efektyvumą, tačiau nepamirštų ir kritinio mąstymo, atsakomybės ir žmogiškų sprendimų svarbos ten, kur automatizacija darbuotojo pakeisti negali.
„Drauge žingsniu priekyje“ – renginys, „People Link“ iniciatyva organizuojamas jau beveik dešimtmetį, o pastaruosius 4-5 metus jau tapęs ir tradicija. Organizatoriai pastebi, kad renginys kasmet auga: didėja auditorija, plečiasi programos apimtis, o temų spektras atspindi realius verslo poreikius. Šiemet pirmą kartą renginys virto bendru projektu su „TMD Partners“, subūrusiu abiejų organizacijų klientus bendroms, visiems aktualioms diskusijoms.
Kas pristatyta programoje? Renginys pamažu įgauna konferencijos formatą, o šiemet pranešėjų buvo kaip niekad daug. Ateities organizacijų ir HR tendencijas aptarė „Confinn“ atstovas Dainius Baltrušaitis. „People Link“ partnerė Rūta Ratavičiūtė pranešime apie samdos tendencijas pristatė augančią efektyvumo svarbą organizacijų plėtroje bei tai, kaip keičiasi darbuotojų paieškos procesai.
Keletas ryškiausių tendencijų personalo paieškos pasaulyje – tai vadinamasis „skills-first“ požiūris, kai vertinama ne tik kandidato patirtis ar išsilavinimas, bet ir gebėjimas kurti realų poveikį. Toks požiūris vis labiau aktualus ir kalbant apie A-lygio talentus – specialistus, kurie geba savarankiškai spręsti problemas, kelti komandos standartus ir prisidėti prie ilgalaikės organizacijos plėtros. 2026 m. tokių kompetencijų turinčių specialistų prireiks dar daugiau – ypač ten, kur reikalingas greitesnis augimas, naujų krypčių vystymas ar sudėtingų problemų sprendimas.
Vienas svarbiausių renginio akcentų – diskusija „Pasamdžiau – ir kas toliau?“, kurioje aptarta, kaip įmonės gali kurti įsitraukimą ir tvarią kultūrą, padedančią išlaikyti talentus bei užtikrinti jų motyvaciją. Diskusiją moderavo „TMD Partners“ konsultantas Rytis Juozapavičius, o joje dalyvavo „Girteka Logistics“ generalinis direktorius Pavel Kveten, „Light Conversion“ HR vadovė Natalja Kudina, Viešojo valdymo agentūros direktorė Ana Selčinskienė bei B2B pardavimų profesionalas Juozas Jurgaitis.
Antroje renginio dalyje pranešėjas Darius Gerulis („Gerulis.co“) pristatė 2026 metų interneto ir socialinių tinklų tendencijų žemėlapį profesionalams, o „Figure Baltic Advisory“ atstovė Simona Bernatavičiūtė aptarė darbuotojų atlygio tendencijas 2026 metams. Renginį užbaigė Ajana Lolat-Pažarauskienė pranešimu apie žmogiškumo svarbą organizacijose visus metus, ne tik šventiniu laikotarpiu.
„Kiekvienais metais galvojame, kaip kitais metais pavyks pagerinti, ir kol kas visada sekasi atitikti renginio pavadinimą bei žengti dar tvirtesnį žingsnį į priekį. Vis dažniau girdime, kad dalyviai renginį įvardija kaip konferenciją – tai mums yra didelis įvertinimas,“ – po renginio soc. tinkluose džiaugėsi „People Link“ komanda.
Organizatoriai patvirtina, kad tradicija bus nepamiršta ir 2027 m. – planuojama dar daugiau dėmesio skirti aktualioms temoms bei stiprinti bendruomenės formatą, kuris pastaraisiais metais tapo reikšminga platforma dialogui tarp organizacijų vadovų ir ekspertų.
