Plag Elimina las Barreras de Costo para la Integridad Académica: Todos los Servicios Premium de Detección de Plagio Ahora Gratuitos para Educadores en Todo el Mundo” — Nazim Tchagapsov, CEO de Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Plataforma Multilingüe que Atiende a Más de 129 Dominios Proporciona a Maestros, Profesores y Catedráticos Acceso Ilimitado a Detección Avanzada de Plagio y Análisis de Contenido de IA. Plag , una plataforma multilingüe líder en detección de plagio e IA, anunció hoy que todos los servicios premium ahora son gratuitos para educadores verificados en todo el mundo. La iniciativa proporciona a maestros, catedráticos y profesores verificación de plagio de nivel profesional, detección de contenido de IA , detección de plagio traducido entre idiomas y acceso a una base de datos de más de 100 millones de artículos académicos sin costo alguno.Esta iniciativa de Plag aborda un desafío persistente en la educación: los presupuestos institucionales limitados para herramientas de integridad académica. Muchos educadores han estado pagando servicios de detección de plagio de su propio bolsillo, creando inconsistencias en cómo se evalúa el trabajo académico."Seguíamos escuchando de maestros que querían mantener altos estándares de integridad académica pero no podían acceder a las herramientas para hacerlo correctamente", dijo Nazim Tchagapsov, CEO de Plag. "Muchos educadores actualmente enfrentan una decisión difícil: usar su propio dinero para pagar herramientas de integridad académica, o cerrar los ojos y mantener el problema de la deshonestidad académica desatendido. Eso no nos parecía correcto y queríamos ofrecer una solución para remediar la situación".Lo Que Reciben los EducadoresLos educadores verificados obtienen acceso inmediato a revisiones premium ilimitadas de documentos con acceso completo a todas las funciones (sujeto a la política de uso justo). Estas incluirán la tecnología de detección de plagio en tiempo real que identifica contenido publicado en cuestión de segundos, detección de contenido generado por IA y la función de detección de plagio traducido entre idiomas. Todas estas características están disponibles en múltiples idiomas.No hace falta decir que la detección avanzada de plagio de copiar y pegar, citas incorrectas y funciones de parafraseo también están incluidas en el paquete de funcionalidad accesible.Informes detallados de similitud con resaltado codificado por colores y enlaces directos a las fuentes también estarán disponibles para almacenar o compartir con los estudiantes.A diferencia de muchos modelos freemium, los educadores reciben acceso a la base de datos completa de Plag y al conjunto completo de funciones sin funcionalidad reducida.Privacidad y SeguridadPlag es 100% confidencial y seguro de usar: no almacena ningún documento enviado en sus bases de datos. Esto significa que ningún otro verificador de plagio, detector de IA o plataforma académica puede rastrear o detectar que un documento ha sido analizado por Plag, garantizando privacidad completa para estudiantes y autores.Todos los documentos cargados en Plag permanecen confidenciales y nunca se agregan a bases de datos comparativas ni se comparten con terceros. Esto aborda las preocupaciones que muchos educadores tienen sobre que el trabajo de los estudiantes se utilice como material de referencia para otros verificadores de plagio.Cómo Pueden los Educadores Acceder a los Servicios GratuitosEl registro es fácil y toma pocos minutos:1. Cree una cuenta en plag.ai usando una dirección de correo electrónico institucional2. Cargue documentación de verificación (identificación de institución académica, carta institucional, dirección de correo electrónico institucional, etc.)3. Comience a verificar documentos inmediatamente después de la verificaciónLos estudiantes también pueden crear cuentas gratuitas y compartir sus informes de similitud directamente con los educadores sin costo alguno, agilizando el proceso de envío y revisión.Alcance GlobalPlag opera en más de 200 países y admite 129 idiomas, haciéndolo accesible para educadores y estudiantes en diversos contextos educativos en todo el mundo. Las capacidades multilingües de la plataforma abordan las necesidades de instituciones internacionales y aulas con poblaciones estudiantiles diversas.Acerca de PlagPlag es una plataforma en línea para la detección de plagio y análisis de contenido de IA, que sirve a instituciones educativas, estudiantes y educadores en todo el mundo. La plataforma utiliza algoritmos avanzados de comparación de texto para comparar documentos contra una extensa base de datos que incluye fuentes web públicas y más de 100 millones de artículos académicos de editoriales académicas líderes. Operando en 200 países y admitiendo 129 idiomas, Plag mantiene estándares estrictos de confidencialidad y nunca agrega documentos de usuarios a bases de datos comparativas. La plataforma proporciona capacidades de detección en tiempo real, identificando similitudes con contenido publicado tan recientemente como 10 minutos antes.Para más información, visite plag.ai

