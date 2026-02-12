Le programme des quarts de finale est désormais connu au Riyadh Season Premier Padel P1 après des huitièmes décisifs

Les champions en titre poursuivent leur route dans un tableau très relevé

RIYAD, SAUDI ARABIA, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Les champions en titre poursuivent leur route dans un tableau très relevéLe programme des quarts de finale est désormais connu au Riyadh Season Premier Padel P1 après des huitièmes décisifsLe Riyadh Season Premier Padel P1 a une nouvelle fois offert, ce mercredi, un spectacle de très haut niveau dans le cadre de Riyadh Season, sur les courts de Padel Rush à Boulevard City. La journée a marqué la fin des huitièmes de finale chez les hommes et les femmes, confirmant l’essor de l’Arabie saoudite en tant que destination internationale du padel et sa capacité à attirer les plus grandes stars du circuit.Dans le tableau masculin, la paire numéro 1 mondiale Arturo Coello (Espagne) et Agustín Tapia (Argentine), champions en titre, a poursuivi sa défense du trophée au terme d’un match très disputé remporté 7–6, 7–6, dans une rencontre décidée sur de très fines marges lors de deux jeux décisifs.Le duo hispano-argentin Eduardo Alonso et Juan Tello s’est qualifié à l’issue d’une bataille en trois sets (6–2, 4–6, 7–5), marquée par plusieurs renversements de dynamique et tranchée dans la manche décisive. Leandro Román Augsburger (Argentine) et Juan Lebrón (Espagne) ont signé une victoire convaincante 6–1, 7–6, tandis que Javier Martínez (Espagne) et Ramiro Valenzuela (Argentine) ont avancé grâce à un succès 6–4, 6–3.Dans les autres rencontres, Miguel Yanguas (Espagne) et Franco Stupaczuk (Argentine) ont validé leur billet pour les quarts avec un score de 7–5, 6–2. Les Espagnols Francisco Navarro et Francisco Guerrero ont remporté un match important 6–4, 7–6. Javier Garrido (Espagne) et Lucas Bergamini (Brésil) se sont imposés nettement 6–3, 6–2, tout comme la paire argentino-espagnole Federico Chingotto et Alejandro Galán, victorieuse 6–3, 6–2.Côté féminin, la journée a été marquée par de solides prestations de championnes du monde et de têtes de série. Les Espagnoles Alejandra Alonso et Andrea Ustero ont pris le dessus 6–0, 7–6, après un premier set à sens unique avant un deuxième beaucoup plus accroché.La championne en titre Paula Josemaría Martín (Espagne), associée à sa compatriote Beatriz González Fernández, a poursuivi son parcours avec une victoire 6–3, 6–2, confirmant sa place parmi les grandes prétendantes. Marta Ortega et María Calvo se sont imposées 6–0, 6–4, tandis que Victoria Iglesias et Aranza Osoro ont arraché l’un des succès les plus spectaculaires de la journée en trois manches (7–6, 1–6, 6–3).Alejandra Salazar et Alonso De Villa ont également passé l’obstacle avec maîtrise (6–2, 6–1). Le duo Gemma Triay et Delfina Brea a avancé sur le score de 6–3, 6–3. L’Espagnole Claudia Fernández et la Portugaise Sofia Araújo ont gagné 7–5, 6–3, tandis que Tamara Icardo et Claudia Jensen ont complété la liste des qualifiées pour les quarts avec un succès 6–2, 6–2.Ces résultats illustrent la forte représentation internationale du tournoi, notamment de l’Espagne, de l’Argentine, du Brésil et du Portugal, et confirment le statut de l’épreuve au sein du calendrier Premier Padel. Les regards se tournent désormais vers les quarts de finale, qui devraient proposer des affiches entre anciens champions et principales têtes de série dans la course à l’un des titres les plus prestigieux du circuit.Le tournoi a par ailleurs enregistré une affluence soutenue sur les deux derniers jours, avec la présence en tribunes de personnalités telles que le joueur d’Al Hilal Theo Hernández, l’international portugais João Félix et l’icône mondiale Cristiano Ronaldo, venus assister aux rencontres et soutenir les joueurs.

