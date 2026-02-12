Definido o alinhamento dos quartos de final do Riyadh Season Premier Padel P1 após duelos decisivos nos oitavos

Campeões defensores avançam num quadro altamente competitivo

RIAD, SAUDI ARABIA, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Campeões defensores avançam num quadro altamente competitivoDefinido o alinhamento dos quartos de final do Riyadh Season Premier Padel P1 após duelos decisivos nos oitavosO Riyadh Season Premier Padel P1 voltou a proporcionar hoje padel de alto nível no âmbito do Riyadh Season, nos courts do Padel Rush, em Boulevard City. O torneio concluiu os oitavos de final masculinos e femininos numa jornada intensa, reforçando o estatuto crescente da Arábia Saudita como destino global para o padel e a sua capacidade de atrair as maiores estrelas internacionais da modalidade.No quadro masculino, a dupla número 1 do mundo Arturo Coello (Espanha) e Agustín Tapia (Argentina), campeões em título da edição anterior, prosseguiu a defesa do troféu com uma vitória muito disputada por 7–6, 7–6, decidida ao pormenor em dois tie-breaks e marcada pela elevada competitividade desta fase da prova.A parceria hispano-argentina Eduardo Alonso e Juan Tello garantiu a passagem à ronda seguinte após um confronto a três sets (6–2, 4–6, 7–5), num jogo com mudanças constantes de momentum e decidido no set final. Já Leandro Román Augsburger (Argentina) e Juan Lebrón (Espanha) assinaram um triunfo convincente por 6–1, 7–6, enquanto Javier Martínez (Espanha) e Ramiro Valenzuela (Argentina) avançaram com 6–4, 6–3.Noutros encontros, Miguel Yanguas (Espanha) e Franco Stupaczuk (Argentina) reservaram lugar nos quartos com 7–5, 6–2. A dupla espanhola Francisco Navarro e Francisco Guerrero conquistou uma vitória importante por 6–4, 7–6. Também seguiram em frente Javier Garrido (Espanha) e Lucas Bergamini (Brasil) com um claro 6–3, 6–2, tal como a parceria argentino-espanhola Federico Chingotto e Alejandro Galán, vencedora por 6–3, 6–2.Na competição feminina, a jornada contou com exibições fortes de campeãs do mundo e cabeças de série. A dupla espanhola Alejandra Alonso e Andrea Ustero avançou após 6–0, 7–6, dominando o primeiro set antes de enfrentar maior resistência no segundo.A campeã defensora Paula Josemaría Martín (Espanha), ao lado da compatriota Beatriz González Fernández, manteve o bom momento com um triunfo por 6–3, 6–2, consolidando a sua presença na luta pelo título. Marta Ortega e María Calvo venceram por 6–0, 6–4, enquanto Victoria Iglesias e Aranza Osoro protagonizaram um dos jogos mais dramáticos do dia, vencendo em três sets (7–6, 1–6, 6–3).Entretanto, Alejandra Salazar e Alonso De Villa seguiram com autoridade (6–2, 6–1). A dupla Gemma Triay e Delfina Brea avançou por 6–3, 6–3. Claudia Fernández (Espanha) e a portuguesa Sofia Araújo (Portugal) garantiram a qualificação com 7–5, 6–3, e Tamara Icardo e Claudia Jensen fecharam a lista de quartos-finalistas com 6–2, 6–2.Os resultados dos oitavos refletem a forte representação internacional ao longo do torneio, em particular de Espanha, Argentina, Brasil e Portugal, reforçando a dimensão global do evento no calendário do Premier Padel. Com os quartos de final agora confirmados, a atenção vira-se para os próximos confrontos, que deverão colocar frente a frente antigos campeões e principais cabeças de série na corrida por um dos títulos mais prestigiados do circuito.O torneio registou também uma forte presença de público nos últimos dois dias, incluindo figuras conhecidas como o jogador do Al Hilal Theo Hernández, o internacional português João Félix e o ícone global Cristiano Ronaldo, que acompanharam os jogos a partir das bancadas.

