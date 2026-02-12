Confirmado el cartel de cuartos de final del Riyadh Season Premier Padel P1 tras una contundente jornada de octavos

Campeones defensores avanzan en un cuadro de altísimo nivel

RIAD, SAUDI ARABIA, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- El Riyadh Season Premier Padel P1 volvió a ofrecer hoy pádel de primer nivel como parte de Riyadh Season, en las pistas de Padel Rush en Boulevard City. La jornada cerró los octavos de final masculinos y femeninos con partidos de gran intensidad, reforzando el posicionamiento de Arabia Saudí como destino internacional en el crecimiento global del pádel y su capacidad para reunir a las principales figuras del circuito.En el cuadro masculino, la pareja número uno del mundo, Arturo Coello (España) y Agustín Tapia (Argentina), campeones defensores de la edición anterior, continuó su camino con una trabajada victoria por 7–6, 7–6, resuelta en dos tie-breaks que evidenciaron la igualdad propia de estas rondas.La dupla hispano-argentina formada por Eduardo Alonso y Juan Tello aseguró su pase tras un duelo a tres sets (6–2, 4–6, 7–5), marcado por constantes cambios de ritmo y definido en la manga decisiva. Por su parte, Leandro Román Augsburger (Argentina) y Juan Lebrón (España) firmaron un sólido 6–1, 7–6, mientras que Javier Martínez (España) y Ramiro Valenzuela (Argentina) avanzaron con un 6–4, 6–3.En otros encuentros, Miguel Yanguas (España) y Franco Stupaczuk (Argentina) sellaron su billete a cuartos con un 7–5, 6–2. La pareja española Francisco Navarro y Francisco Guerrero logró un importante triunfo por 6–4, 7–6. También progresaron Javier Garrido (España) y Lucas Bergamini (Brasil) tras imponerse 6–3, 6–2, al igual que la dupla argentino-española Federico Chingotto y Alejandro Galán, vencedora por 6–3, 6–2.En la competición femenina, la jornada dejó actuaciones destacadas de campeonas del mundo y principales cabezas de serie. La pareja española Alejandra Alonso y Andrea Ustero avanzó con un 6–0, 7–6, dominando el primer set antes de afrontar mayor resistencia en el segundo.La campeona defensora Paula Josemaría Martín (España), junto a su compatriota Beatriz González Fernández, mantuvo su gran momento con un 6–3, 6–2, consolidando su candidatura al título. Marta Ortega y María Calvo se impusieron por 6–0, 6–4, mientras que Victoria Iglesias y Aranza Osoro firmaron una de las victorias más emocionantes del día tras remontar en tres sets (7–6, 1–6, 6–3).Asimismo, Alejandra Salazar y Alonso De Villa avanzaron con solvencia (6–2, 6–1). La dupla formada por Gemma Triay y Delfina Brea ganó por 6–3, 6–3. Claudia Fernández (España) y Sofia Araújo (Portugal) cerraron un triunfo por 7–5, 6–3, y Tamara Icardo junto a Claudia Jensen completaron la lista de cuartofinalistas con un 6–2, 6–2.Los resultados de octavos reflejan la amplia representación internacional del torneo, especialmente de España, Argentina, Brasil y Portugal, reafirmando el peso del evento dentro del calendario de Premier Padel. Con los cuartos de final ya definidos, el foco se traslada a los próximos cruces, donde se esperan enfrentamientos directos entre excampeones y principales cabezas de serie en la carrera por uno de los títulos más prestigiosos del circuito.El torneo también registró una fuerte asistencia de público en los últimos dos días, con la presencia de figuras destacadas como el jugador del Al Hilal Theo Hernández, el internacional portugués João Félix y el icono global Cristiano Ronaldo, quienes siguieron los partidos desde la grada.

