La Banda el Limón llega al #1 en Chart General Monitor Latino en NICARAGUA

"Team Anticupido" #7 en Chart General Monitor Latino USA y Top 10 en México & #16 en Billboard®

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, February 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- ICCF — La historia continúa escribiéndose para La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. Por primera vez en su trayectoria, la agrupación alcanza el #1 en Nicaragua dentro del Chart General de Monitor Latino con su ya exitoso sencillo “Team Anticupido”, marcando un logro histórico que reafirma su impacto internacional y su conexión con nuevas audiencias.



El éxito del tema se extiende a otros mercados clave: en Estados Unidos, “Team Anticupido” se posiciona en el #7 del Chart General de Monitor Latino, mientras que en México se mantiene con fuerza en el #10 del Chart General, confirmando el gran momento que vive la banda a ambos lados de la frontera.

Además, es importante destacar que en Billboard®, dentro del Regional Mexican Airplay Chart, “Team Anticupido” asciende al #16 en su tercera semana, reflejando su sólido crecimiento y creciente impacto en la radio especializada del mercado estadounidense.



Paralelamente a este importante logro en radio, La Original Banda El Limón se encuentra ésta semana en promoción en la ciudad de Los Ángeles, cumpliendo una intensa agenda de entrevistas en medios de televisión, radio y plataformas digitales, donde ha sido recibida con gran anticipacion por la prensa especializada.



A estos éxitos se suma el arranque contundente del Tour Vívela Banda, que inició con gran respuesta del público el pasado fin de semana. La gira, que reúne en un mismo escenario a La Original Banda El Limón, El Jerry, Gerardo Coronel y Banda Los Sebastianes, continúa su recorrido por Estados Unidos llevando una propuesta musical sólida y evolucionada.



El tour seguirá el 20 de febrero en La Rumba Event Center de Yakima, Washington, el 21 de febrero en Rancho Mi Agua Escondida en Monroe, Washington, y el domingo 22 de febrero en el Eastern Oregon Trade & Event Center de Hermiston, Oregon, ofreciendo al público una experiencia única donde convergen la tradición, la energía y la evolución de la música de banda en un mismo escenario.



Con estos logros, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga reafirma su liderazgo dentro del género y demuestra que, a seis décadas de trayectoria, su música continúa rompiendo fronteras y haciendo historia.



Ya puedes descargar "Team Anticupido" en tu plataforma favorita.

Team Anticupido

