Texas Slim Anuncia la Compra de Beef.com en un Doble Anuncio que Marca un Momento Clave para la Seguridad Alimentaria y la Infraestructura Global de la Carne

Lo que construimos en El Salvador empieza con genética bovina y culmina en soberanía alimentaria global. Beef.com da a esta misión una base digital permanente que el mundo nunca tuvo.” — Texas Slim, Beef.com + Beef Initiative

CANYON, TX, UNITED STATES, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- — El Salvador ha dado un paso significativo hacia la modernización y el fortalecimiento de su sector ganadero nacional mediante el lanzamiento de la Fase Uno de un nuevo acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y The Beef Initiative , una organización con sede en Estados Unidos enfocada en genética bovina, independencia del productor y soberanía alimentaria.El anuncio coincide con un segundo desarrollo de gran relevancia: Texas Slim, fundador de The Beef Initiative, ha adquirido formalmente Beef.com , uno de los activos digitales más estratégicos en la industria global de alimentos y agricultura, posicionando a El Salvador a la vanguardia de un nuevo marco internacional para la seguridad alimentaria, la transparencia y la infraestructura agrícola soberana.Fase Uno: Estableciendo el Estándar de Oro en Genética Bovina para El SalvadorEl acuerdo de cooperación fue firmado durante Bitcoin Histórico por el Viceministro Óscar Domínguez y Texas Slim, fundador de The Beef Initiative, reflejando una visión compartida para reconstruir la industria bovina de El Salvador desde sus cimientos, comenzando con la genética.La Fase Uno de la iniciativa se centra en la transferencia de genética bovina patrimonial, base fundamental para la estabilidad alimentaria a largo plazo y la resiliencia agrícola.Texas Slim notificó formalmente al Ministerio de Agricultura esta semana que su equipo está preparado para proceder de inmediato.“Tras las reuniones concluidas la semana pasada, mi equipo me ha informado que estamos listos para avanzar con la Fase I de nuestro acuerdo de cooperación”, escribió Slim en una carta dirigida al Ministro de Agricultura. “Nos encontramos en las etapas finales de selección y coordinación, incluyendo la planificación del transporte. Una vez recibida la autorización, podremos iniciar el traslado dentro de un plazo de 30 días, con el objetivo de realizar la entrega entre marzo y abril.”Todo transporte y movimiento cumplirá con las normas del USDA, los protocolos de The Beef Initiative y todos los requisitos legales y regulatorios aplicables.“Nuestro objetivo es simple pero profundo”, declaró Slim. “Cuando se construye seguridad alimentaria basada en el ganado, se comienza con la genética del suelo y la genética de la vaca. Hoy estamos aquí para iniciar un programa de ganado patrimonial para El Salvador que empieza a pequeña escala, crece de manera responsable y genera beneficios duraderos directamente para las familias salvadoreñas.”El gobierno salvadoreño anticipa que este programa:• Incrementará la productividad nacional de carne de res• Mejorará la gestión sostenible de la tierra a largo plazo• Posicionará a El Salvador como referente regional en genética bovina de alta calidad• Fortalecerá la autosuficiencia y soberanía alimentaria a largo plazoUna Visión Compartida Basada en la Descentralización y la Soberanía AlimentariaTexas Slim enfatizó que la descentralización de las operaciones ganaderas es esencial para restaurar el control sobre el suministro de alimentos.“La ganadería descentralizada regenera la tierra, empodera a las familias y restaura la integridad de la cadena alimentaria”, afirmó Slim. “Esto no se trata de exportar control, sino de reconstruir capacidades locales con las mejores prácticas globales.”El programa está diseñado como una iniciativa nacional de largo plazo, donde la Fase Uno servirá como base genética y operativa para una expansión más amplia en todo El Salvador.SECCIÓN DOS: TEXAS SLIM ADQUIERE BEEF.COM — LA INFRAESTRUCTURA GLOBAL SE UNE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA LOCALEn un anuncio separado pero profundamente conectado, Texas Slim confirmó que él y sus organizaciones afiliadas, incluyendo The Beef Initiative, han adquirido exitosamente Beef.com, integrándolo permanentemente como infraestructura digital de largo plazo para la industria global de la carne de res.“Beef.com es la base que nunca tuvimos — y ahora la tenemos”, declaró Slim. “Es la nueva ruta ganadera. Los antiguos caminos fueron cubiertos, pero la misión no ha cambiado: mover carne limpia y local del productor a las personas que más la necesitan.”La adquisición representa mucho más que la transferencia de un nombre de dominio. Establece infraestructura digital soberana y permanente diseñada para definir cómo se confía, se obtiene, se distribuye y se valora la carne de res a nivel global.Los términos financieros de la transacción permanecen confidenciales.Qué Significa Beef.com para El SalvadorCon la integración de Beef.com en la misión de The Beef Initiative, El Salvador se convierte en un participante temprano en un marco digital y agrícola global enfocado en:• Transparencia y trazabilidad alimentaria• Independencia del productor y economía justa• Seguridad alimentaria nacional y regional• Sistemas directos del productor al consumidorBeef.com servirá como punto de referencia global, conectando productores locales con estándares internacionales, mejores prácticas, educación y visibilidad de mercado, preservando al mismo tiempo la soberanía a nivel local.Una Visión de Largo Plazo para la Infraestructura Global de la Carne de ResModelos internos de valoración estiman conservadoramente el valor actual de Beef.com en aproximadamente $25 millones, con proyecciones de liderazgo que indican que podría evolucionar hacia un activo de infraestructura digital valorado en mil millones de dólares en los próximos tres años, impulsado por:• Efectos de red• Comercio directo al consumidor• Adopción institucional• Sistemas alimentarios basados en la confianza• La propiedad de activos digitales estratégicos y líderes en su categoríaEsta creación de valor no se basa en la especulación, sino en la propiedad de infraestructura fundamental.Tecnología, IA Soberana y el Futuro de la GanaderíaBeef.com respaldará tecnología soberana controlada por ganaderos, incluyendo herramientas de inteligencia artificial localizadas diseñadas para operar en el borde — en sistemas propiedad de los ranchos — asegurando que los productores mantengan el control de sus datos y decisiones.“El futuro de la carne de res no es tecnología centralizada impuesta a los productores”, afirmó Slim. “Es tecnología controlada por los ganaderos que refuerza la independencia, la confianza y la autosuficiencia.”Asesoría en la TransacciónLa adquisición de Beef.com fue gestionada por Fred Mercaldo, Fundador y CEO de OmniWorldMedia.com, tras una búsqueda global de 16 meses que involucró a actores en América, Medio Oriente y naciones emergentes productoras de carne de res.“Nuestra conclusión fue unánime”, señaló Mercaldo. “Beef.com representa infraestructura fundamental para la industria global de la carne de res. 