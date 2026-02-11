EXPO ANTAD & Alimentaria posiciona a Guadalajara como uno de los principales destinos de convenciones y negocios en México.

MEXICO CITY, MEXICO, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- EXPO ANTAD & Alimentaria se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para la industria del retail y los alimentos en México. Cada edición reúne a miles de ejecutivos, compradores y proveedores que viajan con un objetivo claro: tomar decisiones de negocio.

La magnitud del evento explica por qué la ciudad se ha consolidado como sede de grandes convenciones y por qué la elección de hoteles cerca de Expo Guadalajara forma parte de la planeación estratégica del viaje corporativo.

Con más de 52 mil visitantes profesionales y más de mil 400 empresas expositoras, el evento concentra a los actores clave del sector en un entorno donde se negocian volúmenes, se definen estrategias comerciales y se cierran acuerdos relevantes para el año. Este nivel de concentración confirma el peso económico del retail en el país y refuerza el posicionamiento de la ciudad como una plataforma de negocios de alcance nacional e internacional.

EXPO ANTAD & Alimentaria y la escala del negocio retail en México

El retail es una de las industrias más relevantes de la economía mexicana por su impacto directo en el consumo, la distribución y el empleo. EXPO ANTAD & Alimentaria refleja esta escala al reunir a cadenas comerciales, fabricantes y proveedores nacionales e internacionales en un solo espacio. La participación de empresas de distintos países confirma que no se trata de una exposición local, sino de un foro donde se toman decisiones con impacto regional.

La permanencia del evento responde a una lógica clara: requiere una sede con capacidad operativa, servicios especializados y experiencia en la gestión de encuentros de gran formato. Estas condiciones han permitido que el evento se consolide y mantenga su relevancia dentro del calendario de convenciones de negocios del país.

Expo Guadalajara y el posicionamiento de la ciudad como hub de convenciones de negocios

Uno de los principales factores detrás de este liderazgo es Expo Guadalajara, uno de los recintos de exposiciones más grandes de México. Con más de 119 mil metros cuadrados de superficie y una afluencia superior a 2 millones de visitantes al año, el recinto permite la realización de eventos de gran formato y agendas intensivas como EXPO ANTAD & Alimentaria.

La capacidad del recinto, junto con la conectividad y la experiencia operativa de la ciudad, ha impulsado una agenda constante de congresos y exposiciones de alto nivel. Este dinamismo ha elevado la demanda de hoteles cerca de Expo Guadalajara, especialmente durante encuentros que concentran a miles de asistentes en periodos cortos.

Hoteles cerca de Expo Guadalajara y hospedaje ejecutivo de alto nivel

Para el viajero corporativo, la cercanía al recinto ferial influye directamente en la eficiencia del viaje. Durante EXPO ANTAD & Alimentaria, optar por hoteles cerca de Expo Guadalajara reduce traslados, facilita el cumplimiento de agendas cerradas y permite aprovechar mejor cada jornada. En este escenario, un hotel 5 estrellas en Guadalajara se convierte en una solución operativa que combina ubicación estratégica, descanso y servicios orientados al viajero de negocios.

El Hotel Presidente InterContinental Guadalajara es un hotel 5 estrellas diseñado para atender al viajero de negocios que participa en eventos como EXPO ANTAD & Alimentaria. Su ubicación, a aproximadamente 30 minutos del aeropuerto y con acceso ágil a Expo Guadalajara, lo convierte en una opción funcional para quienes buscan eficiencia, confort y servicios de alto nivel durante su estancia.

El hotel cuenta habitaciones pensadas para ofrecer descanso tras jornadas intensas de negociaciones, además de una oferta gastronómica destacada, bar, gimnasio y alberca climatizada. Estas características lo posicionan como una de las alternativas más sólidas entre los hoteles cerca de Expo Guadalajara para estancias ejecutivas durante las principales convenciones de negocios del país.

