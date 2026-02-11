Volarte Festival: una experiencia cultural y económica en Puebla

Volarte Festival, un evento que impulsa la cultura y genera impacto económico en el destino.

MEXICO CITY, MEXICO, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Volarte Festival se ha posicionado como uno de los eventos culturales más relevantes del estado de Puebla, al atraer a miles de visitantes con una propuesta visual y artística que combina papalotes monumentales, actividades familiares y un entorno patrimonial único.

Más allá de su valor cultural, el festival se ha convertido en un detonador de viajes, consumo y ocupación hotelera para el estado.

Para quienes planean asistir desde otras regiones, elegir un hotel en Puebla bien ubicado y con servicios de alto nivel forma parte esencial de la experiencia completa en el destino.

Volarte Festival y su papel como evento cultural

La edición 2026 del Volarte Festival se llevará a cabo del 12 al 15 de febrero en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, a un costado de la emblemática Pirámide de Cholula.

El evento, que en esta edición tendrá como temática Cartoons, integra exhibiciones de papalotes gigantes, concursos de diseño artesanal, foros artísticos, corredores gastronómicos y actividades para todas las edades, consolidándose como una experiencia cultural integral que atrae tanto a visitantes locales como foráneos.

Asistencia y alcance del Volarte Festival en ediciones recientes

Los resultados de la edición 2025 confirman el alcance del festival. De acuerdo con el gobierno del estado de Puebla, se esperaba la llegada de alrededor de 50 mil visitantes durante los días del evento; sin embargo, la cifra fue ampliamente superada al registrarse más de 100 mil asistentes a lo largo de las jornadas del festival.

Además, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, señaló que el Volarte Festival fue un éxito para el municipio, al generar un impacto positivo en la actividad turística.

De acuerdo con la funcionaria, la alta afluencia se reflejó en una ocupación hotelera elevada y una derrama económica estimada en 30 millones de pesos, derivada del consumo en hospedaje, alimentos, transporte y servicios locales durante los días del evento.

Turismo en Puebla va al alza

El impacto del Volarte Festival se inserta en un contexto turístico favorable para el estado. Durante 2025, Puebla recibió más de 17 millones de visitantes, consolidándose como uno de los destinos más visitados del país, con una derrama económica superior a los 18 mil millones de pesos.

Festivales como Volarte han contribuido al crecimiento de los viajes culturales de fin de semana, en los que los visitantes planean estancias cortas para combinar el evento con recorridos por el Centro Histórico, visitas a zonas arqueológicas cercanas y experiencias gastronómicas. Este tipo de turismo favorece un mayor gasto en hospedaje y servicios, y refuerza la posición de Puebla como un destino ideal para escapadas culturales.

Hotel en Puebla para vivir el Volarte Festival

