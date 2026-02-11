DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Febrero 2026

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

Ha sido un invierno frío en el Distrito, con la nevada récord de enero. Durante todo este tiempo, espero sinceramente que te hayas mantenido abrigado(a) y que hayas conducido de manera segura durante esta temporada invernal.

Muchas gracias a nuestros socios del Gobierno del Distrito en el Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte del Distrito (DDOT, por sus siglas en inglés), quienes han trabajado incansablemente para despejar los estacionamientos, las aceras y las áreas de inspección del DMV en todas nuestras ubicaciones, así como las calles del Distrito, durante este persistente clima invernal mixto. Las carreteras resbaladizas pueden continuar durante este mes, por lo que a continuación incluimos algunos recordatorios importantes para mantenerse seguro en condiciones climáticas invernales.

¡La Historia Afroamericana es una de las razones por las que nos encanta febrero en el DMV! Este mes nos invita a reflexionar sobre el pasado, celebrar el presente e inspirar un futuro más equitativo para todos.

Febrero también celebra el amor en todas sus formas con el Día de San Valentín, y sabemos que hay pocos actos de amor más grandes que dar el regalo de la vida como donante de órganos. Este mes te invitamos a considerar convertirte en donante de órganos.

Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñanos en el Chat en Vivomensual del DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. El próximo DC DMV Live Chat está programado para el jueves 5 de marzo a las 12 p.m.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Mantente abrigado y conduce con precaución, DC!

