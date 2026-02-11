Festival Gastronómico del Caribe Mexicano 2026 y su impacto en Cozumel

Cozumel celebra el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano 2026, fortaleciendo su posicionamiento culinario y turístico en la región.

El Festival Gastronómico del Caribe Mexicano 2026 impulsa la proyección turística y económica de Cozumel como destino clave del Caribe.

MEXICO CITY, MEXICO, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, programado para finales de febrero, se ha convertido en una de las citas culturales que comienzan a marcar el ritmo turístico de Cozumel, un destino donde la agenda de eventos influye cada vez más en la elección de hoteles en Cozumel y en la forma en que los visitantes planean su estancia.

Más allá de su carácter culinario, el festival refleja cómo la gastronomía se integra al posicionamiento del destino y a su capacidad para atraer viajeros interesados en experiencias culturales que complementan la visita a la isla.

El festival gastronómico como motor del turismo cultural

En su quinta edición, el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano se consolida como una plataforma para proyectar la cocina regional y a los actores que la conforman, desde chefs y cocineras tradicionales hasta productores locales. De acuerdo con información del Ayuntamiento de Cozumel, el evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero de 2026, como parte de la agenda cultural y turística.

La cocina que da origen a este encuentro forma parte de una tradición mucho más amplia que hunde sus raíces en la cultura maya, compartida con regiones como Yucatán, Campeche y otras zonas del sureste del país.

Con el paso del tiempo, esta base culinaria se ha enriquecido con la llegada de comunidades provenientes de distintas partes de México y del extranjero, dando lugar a una gastronomía diversa, compleja y en constante evolución.

En esta edición, el coco será el ingrediente invitado y el hilo conductor del festival. Su presencia en la cocina del Caribe Mexicano, desde preparaciones tradicionales hasta propuestas contemporáneas, permitirá articular platillos salados, dulces y bebidas, destacando su producción local, su versatilidad culinaria y su relación con prácticas de consumo más conscientes y sustentables.

Cozumel, uno de los destinos principales en cifras

El alcance de un evento gastronómico de esta magnitud se refleja en el contexto turístico de la isla. De acuerdo con cifras del Ayuntamiento de Cozumel, durante 2025 el destino recibió más de 4.6 millones de pasajeros de crucero, consolidándose como líder mundial en este segmento.

En el mismo periodo, el segmento aéreo registró la llegada de 587 mil 478 pasajeros, lo que confirma la relevancia de Cozumel dentro de los flujos turísticos nacionales e internacionales.

Ocupación de hoteles en Cozumel, México

Este comportamiento turístico se traduce directamente en la demanda de hospedaje y en la relevancia que mantienen los hoteles en Cozumel dentro de la dinámica económica del destino. Durante 2025, el turismo de pernocta registró un acumulado de 1 millón 551 mil 475 huéspedes, con 722 mil 222 cuartos ocupados y una ocupación hotelera promedio de 59.42 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales del Ayuntamiento de Cozumel.

Una estancia alineada a la experiencia gastronómica en hoteles en Cozumel

En un contexto donde los eventos culturales influyen cada vez más en la planeación del viaje, la elección del hospedaje se vuelve parte fundamental de la experiencia. Entre los hoteles en Cozumel, Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa destaca por su propuesta de alojamiento frente al mar y por una oferta de 221 habitaciones y suites, todas con terraza o balcón privado, diseñadas para ofrecer comodidad, amplitud y vistas al Caribe Mexicano.

Cada una de sus habitaciones integra un diseño contemporáneo con acentos mexicanos, creando un entorno que permite bajar el ritmo después de las actividades del festival. De esta manera, la estancia se convierte en una extensión natural de la experiencia gastronómica: un espacio para el descanso y la contemplación, donde el hospedaje en un hotel en Cozumel acompaña de forma armónica la agenda cultural que define esta temporada en la isla.

