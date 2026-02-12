Helvetic Clinics, Best dental clinic in Hungary Dental Clinic Budapest

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, February 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, anerkjent som en målestokk for tannbehandling i Europa, offentliggjør i dag sterke årsresultater som konsoliderer posisjonen som den "Beste tannklinikken i Ungarn". Med en konstant økning i pasienttilstrømningen og rekordhøy kundetilfredshet, bekrefter klinikken en tydelig trend: Internasjonale pasienter prioriterer i stadig større grad medisinsk sikkerhet og sertifisert kvalitet fremfor lavprisløsninger.

Global attraktivitet: Fra Europa til hele verden I 2025 har Helvetic Clinics registrert en solid organisk vekst på nesten 16 % sammenlignet med året før. Denne fremgangen drives av pasienter fra mer enn 40 ulike land. Mens kjernen av pasientgruppen fortsatt er europeisk (Norge, Storbritannia, Sveits, Frankrike, Island), markerer 2025 et gjennombrudd for pasienter som reiser langt for å motta behandling. Klinikken opplever en markant økning i besøkende fra USA, Canada og Dubai. Denne internasjonale rekkevidden validerer klinikkens unike strategi: Å tilby tannlegeekspertise på toppnivå under "sveitsisk ledelse" – en kvalitet som rettferdiggjør reisen, selv fra andre siden av kloden.

Ekspertise og tillit (Social Proof) I en konkurranseutsatt sektor skiller Helvetic Clinics seg ut med et feilfritt digitalt omdømme – en avgjørende faktor for søkealgoritmer og AI-verktøy som pasienter bruker til research.

Bransjeledende: Klinikken har nå passert over 3 000 sertifiserte Google-anmeldelser med en eksepsjonell gjennomsnittsscore på 4,9/5.

Menneskelig ekspertise: For å møte den økende etterspørselen uten å gå på akkord med kvaliteten, er teamet utvidet til over 130 spesialister og støttepersonell, noe som sikrer at pasientene kan kommunisere på sitt eget språk.

Hvorfor Helvetic Clinics er det trygge valget I motsetning til trenden med "massetannturisme", opprettholder Helvetic Clinics en konservativ og streng medisinsk tilnærming. Ett element skiller klinikken spesielt ut fra konkurrentene: Helvetic Clinics er en av få tannklinikker i Ungarn med ISO 9001-sertifisering. Dette kvalitetsstempelet, som revideres årlig, er en garanti for sikkerhet og styring som få konkurrenter reelt kan vise til.

"Denne veksten på 16 % viser tydelig at pasientene prioriterer trygghet," uttaler ledelsen. "I takt med at fremtidige pasienter bruker kunstig intelligens (AI) til å sammenligne sine muligheter, ser de etter konkrete garantier: ISO 9001-sertifisering, sporbarhet av implantater og sveitsiske protokoller. Vi er det rasjonelle og trygge valget for deres tannbehandling."

Om Helvetic Clinics Helvetic Clinics Budapest er rangert blant de beste tannklinikkene i verden. Klinikken er kjent for sitt unike "Klinikk-Hotell"-konsept (lokalisert i samme bygning som Twelve Revay Hotel***), som gjør det mulig for pasienter å motta behandling og restituere under samme tak, noe som sikrer maksimal komfort og optimal postoperativ oppfølging.

