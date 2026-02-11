Webb Fontaine lanza Webb Fontaine Zerø en la OMA Tech 2026 y redefine los sistemas aduaneros impulsados por IA
Las administraciones aduaneras necesitan sistemas que evolucionen tan rápido como cambian las regulaciones y las tarifas comerciales, y Webb Fontaine Zerø está diseñado precisamente para eso.”DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Webb Fontaine, proveedor líder de soluciones de facilitación del comercio impulsadas por inteligencia artificial, concluyó con éxito su participación como Patrocinador Corporativo en la Conferencia y Exposición Tecnológica de la OMA 2026, donde presentó oficialmente su innovador nuevo concepto, Webb Fontaine Zerø.
— Alioune CISS, CEO
Celebrada en el Centro ADNEC de Abu Dabi del 28 al 30 de enero de 2026, la conferencia reunió a más de 1.500 actores de los sectores público y privado, incluidas administraciones aduaneras de más de 100 países, para explorar cómo las tecnologías avanzadas están moldeando el futuro de la gestión fronteriza, la facilitación del comercio y la resiliencia de las cadenas de suministro.
El patrocinio corporativo de Webb Fontaine por segunda edición consecutiva del evento marcó un hito importante, reforzando el compromiso a largo plazo de la empresa con la transformación digital de las aduanas a través de la innovación, la colaboración y plataformas impulsadas por IA.
El momento más destacado de la presencia de Webb Fontaine fue la presentación oficial de “Webb Fontaine Zerø”, un concepto tecnológico aduanero de nueva generación basado en LLM, diseñado desde cero para la era de la inteligencia artificial. Anunciado durante el discurso inaugural por el CEO de Webb Fontaine, Alioune Ciss, Webb Fontaine Zerø representa un reinicio completo frente a los sistemas heredados, integrando inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran escala en cada capa de las operaciones aduaneras.
“La IA ya no es una hoja de ruta futura en una diapositiva de PowerPoint. Ya está en funcionamiento”, afirmó Alioune Ciss. “Con Webb Fontaine Zerø, reconstruimos nuestras plataformas centrales desde la base, integrando la IA en cada capa de los procesos aduaneros. No se trata de una actualización. Es un nuevo comienzo para una era impulsada por la IA. Las administraciones aduaneras necesitan sistemas que evolucionen tan rápido como cambian las regulaciones y las tarifas comerciales, y Webb Fontaine Zerø está diseñado precisamente para eso”.
La edición 2026 de la conferencia se celebró bajo el tema “Agilidad Aduanera en un Mundo Complejo: Asegurar y Facilitar el Comercio mediante la Innovación”, alineándose estrechamente con la visión de Webb Fontaine Zerø de adaptación regulatoria en tiempo real, gestión inteligente del riesgo y ecosistemas digitales de comercio fluidos.
Más allá del lanzamiento en el discurso inaugural, los expertos de Webb Fontaine participaron activamente en debates de alto nivel durante todo el evento. Ara Shamirzayan, Chief Technology Officer, lideró un panel técnico sobre la reinvención de la gestión del riesgo mediante analítica avanzada de datos e IA, mientras que Anicet Houngbo, Director General de Webb Fontaine Benín, moderó una sesión sobre facilitación digital en frontera, destacando transformaciones gubernamentales exitosas en mercados emergentes.
El stand de exhibición de Webb Fontaine atrajo una gran atención, ofreciendo demostraciones en vivo de soluciones impulsadas por IA y experiencias inmersivas centradas en Webb Fontaine Zerø. Los delegados participaron en activaciones interactivas y conversaciones en profundidad sobre cómo las tecnologías de próxima generación pueden modernizar las operaciones aduaneras, mejorar la recaudación de ingresos, fortalecer la seguridad fronteriza y acelerar los flujos comerciales.
La empresa también patrocinó la cena oficial de la conferencia en el segundo día del evento, creando una plataforma única para el networking y la colaboración entre líderes aduaneros globales, responsables políticos y socios tecnológicos.
La sólida presencia de Webb Fontaine en la conferencia se basa en su colaboración de larga data con la Organización Mundial de Aduanas, incluidas discusiones sobre la seguridad de las transacciones transfronterizas y su contribución al trabajo estratégico de la OMA mediante la participación activa en el Marco SAFE, el Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG) y el Comité Técnico Permanente (PTC).
Con el exitoso lanzamiento de Webb Fontaine Zerø y una semana de interacción significativa con la comunidad aduanera global, Webb Fontaine continúa posicionándose a la vanguardia de la tecnología comercial impulsada por IA.
La empresa espera avanzar en las conversaciones iniciadas durante la conferencia y asociarse con gobiernos de todo el mundo para abrir una nueva era de sistemas aduaneros inteligentes, ágiles y preparados para el futuro.
