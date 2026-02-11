Star präsentiert sein umfangreiches Angebot an mPOS-Hardware und Cloud-basierten Services auf der EuroShop 2026

Star Micronics at EuroShop 2026

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Auf der EuroCIS 2026 (22.–26. Februar in Düsseldorf) stellt der internationale Anbieter von POS-Hardwarelösungen Star Micronics in Halle 6, Stand B28 sein umfassendes Angebot an integrierten Hardware-Lösungen und Cloud-Services aus.Star fokussiert sich auf mPOS- und Cloud-POS-Lösungen für den Multi-Channel-Einzelhandel und bietet erstklassige Beleg- und Bestellungsdrucker, Cloud-fähige Etikettendrucker sowie neue mobile kabellose Kassenschubladen an.Die Hauptstärke von Star ist seine Fähigkeit, skalierbare Komplettlösungen für alle Betriebssysteme in Einzelhandel und in der Gastronomie bereitzustellen. Daher präsentiert Star eine Reihe von Anwendungen, die den Einsatz seiner Produkte in großen Installationen mit mehreren Filialen zeigen. Außerdem stellt Star seinen neuen Cloud-basierten Service StarIO.Online für die Geräteverwaltung vor. Dieser Service bietet erweiterte Konnektivität für Cloud-basierte Einzelhandels- und Gastronomiesoftware mit direktem Drucken über das Internet und reduziert gleichzeitig die Infrastrukturkomplexität für Softwareanbieter.Für Tablet-basierte POS-Umgebungen hat Star sein mPOS-Hardwareangebot um die neue mC-Connect™-Schublade erweitert. Dieser Konnektivitäts-Hub vereint Ethernet, USB, WLAN und BluetoothLE in einem Gerät und bietet echte Flexibilität bei der Bereitstellung von Kassenschubladen im Einzelhandel. Der Hub verbindet erfolgreich traditionelle Bargeldaufbewahrungslösungen mit einer modernen Einzelhandelsinfrastruktur und ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Systeme zu aktualisieren, ohne vorhandene Ausrüstung ersetzen zu müssen.Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben auf der ganzen Welt wird Star auch verschiedene Lösungen für Schnellrestaurants und andere Gastronomiebetriebe vorstellen, u. a. zum Drucken von Bestellungen, Scannen, Bedrucken von Etiketten ohne Trägermaterial für die Speisenzubereitung und zur sicheren Lebensmittelkennzeichnung. Durch die Integration solcher Lösungen können Betriebe die Abläufe bei der Speisenzubereitung sowie bei Abholung und Lieferung effektiv optimieren.Durch die Zunahme der Omni-Channel-Bestellungen zur Abholung oder Lieferung ist Genauigkeit äußerst wichtig. Aus diesem Grund bringt Star eine Reihe von Waagen auf den Markt, die sich in Scanner und Etikettendrucker von Star integrieren lassen, um in Zusammenarbeit mit Softwarepartnern von Star eine Komplettlösung zu schaffen.Star arbeitet mit spezialisierten Softwareanbietern, Touchscreen-Herstellern, Zahlungsunternehmen und Kioskintegratoren zusammen und nimmt im Bereich Kiosk- und Selbstbedienungsdrucker eine Führungsposition ein. Das umfangreiche Angebot an Einbaumodul- und Komplettdruckern von Star wurde für den Einsatz im Einzelhandel und Gastgewerbe sowie für Ticketingsysteme und intelligente Schließfächer entwickelt. Star stellt gemeinsam mit seinen Kioskpartnern verschiedene komplette Selbstbedienungsanwendungen für die E-Commerce-Nutzung in Ladengeschäften, für Bestellungen in Schnellrestaurants und das Warteschlangenmanagement vor. Darüber hinaus wird der internationale Kioskhersteller Prestop seine interaktiven Kioske mit integrierten Kioskdruckern von Star präsentieren. Gemeinsam präsentieren Star und Prestop eine leistungsstarke Kombination für Einzelhändler und Gastronomiebetriebe, die eine zuverlässige, zukunftssichere Self-Service-Technologie suchen.Mark Lloyd, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte dazu: „Die Führungsposition von Star bei mPOS- und Cloud-POS-Lösungen für den Multi-Channel-Einzelhandel sowie bei Selbstbedienungs- und Self-Checkout-Drucklösungen zeigt sich an seinem stetig wachsenden Portfolio fortschrittlicher Technologielösungen und ergänzenden Services. Sie ermöglichen es Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben, die verstärkte Einführung von Omni-Channel-Einzelhandelstechnologien erfolgreich anzugehen und flexibel auf sich ändernde Verbraucheranforderungen zu reagieren.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einrichtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com oder wenden Sie sich an:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEAE-Mail: csmith@Star-EMEA.com

