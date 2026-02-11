BE’s Europäischer Kongress 2026 bringt globale Perspektiven nach Deutschland

BE (BE Club) BE (BE Club).

Eine zweitägige Veranstaltung mit Fokus auf Wirtschaftsausbildung, Führung und die praktische Anwendung von Technologie

MUNICH, GERMANY, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- BE (BE Club) hat seine Europäische Konvention 2026 abgeschlossen, die in diesem Jahr im Rahmen des jährlichen Wechsels der Gastgeberstädte in Deutschland stattfand. Die zweitägige, bildungsorientierte Konvention brachte über 8.000 Teilnehmende aus der ganzen Welt zusammen, die mehr als 15 Nationalitäten repräsentierten, und zählt damit zu den bislang bedeutendsten europäischen Konventionen des Unternehmens.Als Austragungsort in einem der wichtigsten Wirtschafts- und Technologiezentren Europas unterstrich die Veranstaltung in München den wachsenden Fokus von BE auf den europäischen Markt. Gleichzeitig zeigte sich die steigende Nachfrage nach Präsenzformaten, die sich auf Wirtschaftsausbildung, Führung und angewandte Technologie konzentrieren.„Deutschland hat eine starke Kultur der Struktur, Substanz und des langfristigen Denkens“, sagte Moyn Islam , CEO von BE. „Unsere Community erstmals hier zusammenzubringen bedeutete ebenso sehr zuzuhören wie zu teilen. Es ging darum, Raum zu schaffen, damit Menschen strategischer darüber nachdenken können, wie sie in einer sich wandelnden Wirtschaft aufbauen, lernen und wachsen.“Ehsaan Islam, CTO von BE, erklärte, dass die Größe und Vielfalt des Publikums ein wachsendes Bedürfnis nach fundierten Diskussionen über Technologie und Systeme zeige.„Was in diesen zwei Tagen besonders auffiel, war das hohe Maß an Engagement“, sagte er. „Die Menschen waren nicht hier, um schnelle Antworten zu bekommen. Sie wollten verstehen, wie Systeme funktionieren. Das gilt für die Wirtschaft, für Technologie und für ihre eigenen Entscheidungsprozesse.“Ein globales Publikum, ein bewusster FokusDas Programm befasste sich damit, wie Einzelpersonen und Organisationen auf Veränderungen in Einkommensstrukturen reagieren. Ebenso im Fokus standen neue Führungserwartungen und die praktische Nutzung von Technologie. Dazu gehörte auch die wachsende Rolle künstlicher Intelligenz in modernen Geschäftssystemen.Die Austragung in Deutschland als Teil der jährlichen europäischen Konventionsrotation von BE bot dafür einen passenden Rahmen. Im Mittelpunkt standen Diskussionen über Struktur, Verantwortung und langfristige Entscheidungsfindung. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung nicht als Markteintritt oder regionale Expansion positioniert.Tag 1-Moderne EinkommensmodelleAm ersten Tag ging es darum, wie sich Einkommensmodelle im Zuge veränderter Arbeitsweisen, neuer Kompetenzen und moderner Formen des Unternehmertums weiterentwickeln. Die Sitzungen beschäftigten sich mit Führungsmentalität, Kommunikationsdisziplin und nachhaltigem organisatorischem Denken. Dabei wurde die Betonung auf Beständigkeit und langfristige Leistung gelegt, anstatt auf kurzfristige Ergebnisse.Tag 2-Der KI-Wandel in Wirtschaft und Trading / Einfluss der sozialen MedienAm zweiten Tag ging es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Geschäftssystemen und in der Analyse. Das wurde durch Diskussionen über die operativen und kulturellen Folgen sozialer Medien in den Organisationen von heute ergänzt.Zum Abschluss sprachen die Teilnehmenden über langfristige Entwicklungen, Kontinuität in der Führung und darüber, wie man über längere Zeiträume hinweg Dynamik bewahren kann.Auszeichnungen und AnerkennungDie Veranstaltung in München umfasste auch eine formelle Preisverleihung. Dabei wurden mehr als 20 Personen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Gewürdigt wurden unter anderem Führungsstärke, Beständigkeit und langfristige Beiträge innerhalb der BE-Community. Die Ehrungen reichten von Führungsentwicklung über Kundenbindung und Veranstaltungsbeiträge bis hin zur Einführung des Global Leadership Council. Diese neue Auszeichnung legt den Fokus auf Führungsverantwortung und Wirkung.Ein strategischer erster Schritt in DeutschlandMit Teilnehmenden aus 15 Nationen zeigte das Treffen in München ein starkes europäisches Interesse an strukturierten Präsenz-Lernformaten. Diese Formate betrachten Wirtschaft und Technologie aus einer systemorientierten und praxisnahen Perspektive. Für BE markierte die Veranstaltung einen wichtigen Meilenstein im europäischen Konventionszyklus. Gleichzeitig spiegelte sie die anhaltende enge Einbindung der internationalen Community wider.Über BE ClubBE (BE Club) ist eine internationale Community für digitale Unternehmer. Mit Hilfe von fortschrittlicher Technologie verfolgt die Plattform das Ziel, Bildungsdefizite zu beseitigen und den Zugang zur digitalen Wirtschaft zu ermöglichen. Sie ist für alle gedacht, die im digitalen Bereich Fortschritte machen wollen. BE vereint technologische Ansätze, Bildungsinitiativen und den Austausch innerhalb der Community, um Potenzial in greifbare Ergebnisse umzuwandeln.BE verbindet Menschen mit innovativen Lern- und Intelligence-Lösungen durch ein globales Affiliate-Modell. Benutzer haben die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihr Wissen mit anderen zu teilen.Außerdem haben sie die Möglichkeit, durch die Empfehlung digitaler Produkte Einkommen zu erwirtschaften. Affiliates arbeiten mit einer selektierten Auswahl an Plattformen, die eine hohe Nachfrage haben (siehe Interactive Education Platform, Forex Intelligence SaaS Platform, Crypto Intelligence SaaS Platform, AI Co-Pilot). Alle Angebote haben einen praxisnahen Ansatz. Sie unterstützen den Aufbau von Kompetenzen, die man sofort im digitalen Alltag anwenden kann.Das heißt, dass die Kunden in Echtzeit lernen und das, was sie gelernt haben, sofort anwenden können. Selbst komplexe Inhalte werden so aufbereitet, dass sie leicht verständlich und praktisch nutzbar sind. Ob es sich um Finanzmärkte, KI-gestützte Instrumente oder eine wachstumsorientierte Denkweise handelt;BE versteht sich nicht nur als Unternehmen, sondern als globales Ökosystem für die nächste Generation digitaler Unternehmer. Partner stellen dabei nicht einfach Produkte vor. Sie erweitern ihr Wissen, entwickeln zukunftsorientierte Fähigkeiten und übernehmen verantwortungsvolle Rollen innerhalb der digitalen Wirtschaft.Gegründet wurde BE im Jahr 2018 mit Hauptsitz in Dubai. Heute ist das Unternehmen international tätig. Es ist in Asien, Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten präsent. 2025 wurde BE von Inc. Arabia bei den Best in Business Awards in der Kategorie Consumer Products & Services ausgezeichnet. Diese Ehrung spiegelt den Fokus auf nachhaltige, nutzerorientierte Lösungen wider. Als Mitglied der DSA UAE setzt BE weiterhin auf langfristige Stabilität und digitale Innovation. Damit werden sowohl Affiliates als auch Kunden unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter www.beclub.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.