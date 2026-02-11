Dubbele internationale erkenning voor UNY Mobility bij de Global Startup Awards

UNY Mobility betreedt het wereldtoneel

UTRECHT, NETHERLANDS, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- UNY Mobility kondigt met trots een belangrijke internationale mijlpaal aan: Anghel Eduard, CEO en Oprichter van UNY Mobility, is geselecteerd als Founder of the Year – Western Europe, terwijl UNY Mobility is uitgeroepen tot Best Newcomer – Western Europe tijdens de Global Startup Awards.Deze dubbele erkenning positioneert UNY Mobility binnen de top van de eerste 19 wereldwijde regio’s, die samen 154 landen vertegenwoordigen binnen het Global Startup Awards-ecosysteem.De regionale winnaars gaan door naar de Global Grand Finale in Malta, die plaatsvindt tijdens de EU-Startups Summit.Een visie die verder gaat dan voertuigenDe onderscheiding voor Anghel Eduard weerspiegelt een bredere ambitie: niet alleen het bouwen van een e-mobiliteitsbedrijf, maar het ontwikkelen van een universeel energie-infrastructuurplatform op basis van verwisselbare batterijen, digitale integratie en schaalbare stedelijke uitrol.UNY Mobility opereert als een Infrastructuur- en Energieplatform en ontwikkelt een volledig Battery-as-a-Service-ecosysteem dat de transitie naar schonere, modulaire en interoperabele elektrische mobiliteit in steden versnelt.“Deze erkenning bevestigt onze overtuiging dat de toekomst van mobiliteit modulair is, de toekomst van energie verwisselbaar is, en de toekomst van steden vraagt om een ander type infrastructuur.Wij breiden uit van Oost- naar West-Europa en leggen daarmee de fundamenten voor de volgende Nederlandse unicorn in energie-infrastructuur.”— Anghel Eduard, CEO & Founder, UNY MobilityStrategische uitbreiding van Oost- naar West-EuropaHoewel UNY Mobility ten tijde van de selectie haar hoofdkantoor in Roemenië had, heeft het bedrijf inmiddels strategisch de focus verlegd naar West-Europa en zijn operationele basis in Nederland versterkt.Deze ontwikkeling weerspiegelt UNY’s langetermijnambitie om infrastructuur uit te rollen in de Randstad en van daaruit internationaal op te schalen, met als doel uit te groeien tot de volgende Nederlandse unicorn binnen de energie-infrastructuursector.Sterke lokale ondersteuning in UtrechtUNY Mobility voelt zich sterk gesteund door het innovatie-ecosysteem in Utrecht. Het bedrijf waardeert de ondersteuning van ROM Utrecht Region, Earth Valley en de Gemeente Utrecht bij de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe generatie energie-infrastructuur.Deze samenwerking onderstreept het vertrouwen in UNY’s missie om toekomstbestendige, duurzame en schaalbare infrastructuur voor stedelijke mobiliteit te realiseren.Series A financieringsrondeUNY Mobility bereidt momenteel een Series A-investeringsronde voor om de uitrol van infrastructuur in de Randstad en andere strategische Europese regio’s te versnellen.Het bedrijf verwelkomt groenfondsen, banken en impact-investeerders die willen bijdragen aan de opschaling van een nieuwe generatie energie-infrastructuur.Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze groeifase en samen te bouwen aan de volgende Nederlandse unicorn in duurzame mobiliteit en energie.Volgende halte: Malta 🇲🇹UNY Mobility en zijn oprichter zullen Oost-Europa vertegenwoordigen tijdens de Global Grand Finale in Malta, aangezien het bedrijf ten tijde van de selectie zijn hoofdkantoor in Roemenië had, waar zij zullen concurreren met de meest veelbelovende founders en startups ter wereld.Voor UNY is dit meer dan een awardmoment — het is een springplank naar internationale partnerschappen, kapitaalaantrekking en versnelde uitrol van infrastructuur.Wij kijken met vertrouwen en ambitie uit naar de Global Grand Finale in Malta.Media- en investeerderscontact📩 GoElectric@unymobility.comOver UNY MobilityUNY Mobility is een infrastructuur- en energieplatform dat een universeel ecosysteem voor verwisselbare batterijen ontwikkelt voor lichte elektrische voertuigen en stedelijke toepassingen. Met de missie “A Different Type of Infrastructure” wil het bedrijf steden voorzien van modulaire, schaalbare en intelligente energiesystemen — op weg om de volgende Nederlandse unicorn te worden.

