Dublă recunoaștere internațională pentru UNY Mobility la Global Startup Awards
Uny Mobility pe scena GlobalaBUCHAREST, ROMANIA, ROMANIA, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- UNY Mobility anunță cu mândrie o performanță remarcabilă pe scena internațională a inovației: Anghel Eduard, CEO și Fondator UNY Mobility, a fost desemnat Founder of the Year – Eastern Europe, iar UNY Mobility a câștigat titlul de Best Newcomer – Eastern Europe în cadrul competiției Global Startup Awards.
Această dublă nominalizare și recunoaștere plasează România și UNY Mobility în elita primelor 19 regiuni globale, dintr-un total de 154 de țări participante la competiție.
Câștigătorii regionali vor reprezenta Europa de Est la Marea Finală Globală, care va avea loc în Malta, în cadrul prestigiosului EU-Startups Summit.
O recunoaștere pentru o nouă categorie de infrastructură
Distincția acordată lui Anghel Eduard confirmă viziunea sa de a construi nu doar o companie de mobilitate electrică, ci o infrastructură energetică universală, bazată pe baterii interschimbabile, digitalizare și integrare urbană inteligentă.
UNY Mobility dezvoltă un ecosistem complet de tip Battery-as-a-Service, oferind o alternativă scalabilă și sustenabilă pentru orașele care doresc să reducă emisiile și să accelereze tranziția către mobilitate electrică.
„Această dublă recunoaștere nu este doar despre mine sau despre companie. Este despre validarea unei viziuni: că viitorul mobilității este modular, interoperabil și construit pe infrastructură inteligentă. Suntem onorați să reprezentăm România pe scena globală.”
— Anghel Eduard, CEO & Founder, UNY Mobility
Următoarea oprire: Malta 🇲🇹
UNY Mobility și Anghel Eduard vor concura în etapa finală globală împotriva celor mai promițătoare startup-uri și fondatori din lume.
Participarea la finala globală marchează un moment strategic pentru companie, deschizând oportunități de parteneriate internaționale, investiții și extindere accelerată.
Despre UNY Mobility
UNY Mobility este o platformă de infrastructură energetică și mobilitate electrică ce dezvoltă un ecosistem universal de baterii interschimbabile, destinat vehiculelor electrice ușoare și soluțiilor urbane sustenabile. Misiunea companiei este de a construi „A Different Type of Infrastructure” pentru orașele viitorului.
Următorul capitol se scrie în Malta!
