8000EMR-serie Flowmeters van Proteus Industries voor nauwkeurige meting in EMI-rijke omgevingen

MOUNTAIN VIEW, CA, UNITED STATES, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- EMI-bestendige flowmeters bieden stabiele en betrouwbare prestaties voor toepassingen in de halfgeleiderindustrie, defensie, industriële automatisering en koeling van datacenters. Proteus Industries , een toonaangevende fabrikant van precisieoplossingen voor debietmeting en -bewaking, kondigt zijn 8000EMR-serie Flowmeters aan, die zijn ontworpen om nauwkeurige, storingsvrije debietmetingen te leveren in omgevingen met hoge niveaus van elektromagnetische interferentie (EMI).Naarmate moderne industriële installaties en kritieke infrastructuursystemen steeds meer worden aangedreven door hoogfrequente elektronica, waaronder frequentieregelaars, RF-voedingen, converters en hoogspanningsapparatuur, vormt EMI een toenemende bedreiging voor meetstabiliteit. Standaard flowmeters die in deze omgevingen werken, kunnen te maken krijgen met instabiele meetwaarden, communicatiefouten of dataverlies. De Proteus 8000EMR-serie is specifiek ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken en levert consistente prestaties waar elektromagnetische ruis onvermijdelijk is.Ontworpen voor EMI-immuniteit en meetzekerheid De Proteus 8000EMR-serie voldoet aan de IEC 61000-4-3 elektromagnetische interferentiestandaard en biedt uitzonderlijke weerstand tegen uitgestraalde EMI in veeleisende elektronische omgevingen.Belangrijkste ontwerpeigenschappen zijn onder meer:• Volledige metalen afscherming die fungeert als een Faraday-barrière tegen uitgestraalde emissies.• Geïsoleerde aard- en voedingscircuits ter voorkoming van geleidende ruis en stroomlussen.• Differentiële signaalroutes voor afwijzing van common mode-interferentie.• Digitale filtering en conditionering voor het verwijderen van pieken met behoud van de responstijd.• Interne elektronica met lage uitstoot om de elektromagnetische voetafdruk te minimaliseren.Dankzij deze innovaties blijft de 8000EMR-serie stabiele en nauwkeurige flowmetingen leveren zonder kalibratiedrift, zelfs in de nabijheid van hoogvermogen elektronische apparatuur.Ontworpen voor veeleisende, praktijkgerichte toepassingenNaast EMI-bestendigheid is de 8000EMR-serie ontwikkeld voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen, met onder andere:• NEMA 4X / IP66 roestvaststalen constructie voor natte en industriële omstandigheden.• Schok- en trillingsbestendigheid volgens Mil-Std 810G.• Bedrijfsvloeistoftemperaturen van -40 tot 90 °C.• Nauwkeurigheid van ±3% van het volledige debietbereik.• Compatibel met diverse geavanceerde warmteoverdrachtsvloeistoffenDankzij deze eigenschappen is de 8000EMR-serie ideaal voor kritische debietmonitoring in de halfgeleiderproductie, defensieplatforms, industriële automatiseringssystemen, laboratoriumapparatuur en het thermisch beheer van datacenters. “Elektromagnetische interferentie is een onvermijdelijke realiteit in de huidige hoogwaardige technologische en hoogvermogenomgevingen,” aldus Philip Frausto, Director of Sales and Marketing bij Proteus Industries. “De 8000EMR-serie is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat klanten kunnen vertrouwen op hun debietgegevens, zelfs onder elektrische ruisomstandigheden, door de robuuste betrouwbaarheid en meetstabiliteit te leveren die kritische processen vereisen.”Bewezen prestaties in EMI-rijke installatiesDe 8000EMR-serie heeft veerkracht bewezen in installaties omgeven door krachtige elektronica, van precisie-halfgeleiderapparatuur tot systemen van militaire kwaliteit. Waar EMI sterk aanwezig is, leveren de flowmeters van Proteus consistente metingen, die bijdragen aan procescontrole en operationeel vertrouwen.BeschikbaarheidDe Proteus 8000EMR-serie Flowmeters zijn nu beschikbaar. Voor productspecificaties, toepassingsondersteuning of technische vragen, bezoek: www.proteusind.com/8000emr Over Proteus IndustriesProteus Industries Inc. is een particulier, ISO 9001:2015-gecertificeerd bedrijf met het hoofdkantoor in Mountain View, CA, en een ontwerpafdeling in Ho Chi Minhstad, Vietnam. Het bedrijf is in 1978 opgericht door Jon Heiner en is een toonaangevende fabrikant van vloeistofstroomschakelaars, -meters, sensoren en regelsystemen voor de halfgeleider-, medische, automotive en industriële markten.

