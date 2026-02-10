8000EMR- Proteus Industries für genaue Messungen in Umgebungen mit vielen elektromagnetischen Störungen

EMI-resistente Durchflussmesser liefern stabile, zuverlässige Leistung für Halbleiter-, Verteidigungs-, Automatisierungs- und Rechenzentrumsanwendungen

MOUNTAIN VIEW, CA, UNITED STATES, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Proteus Industries , ein führender Hersteller von Präzisionslösungen zur Durchflussmessung und -überwachung, gab die Einführung seiner Durchflussmesser der Serie 8000EMR bekannt. Diese wurden speziell entwickelt, um eine präzise und störungsfreie Durchflussmessung in Umgebungen zu gewährleisten, die durch hohe elektromagnetische Interferenzen (EMI) belastet sind.Da moderne Industrieanlagen und kritische Infrastruktursysteme zunehmend mit Hochfrequenzelektronik betrieben werden, darunter Frequenzumrichter, HF-Stromversorgungen, Wandler und Hochspannungsgeräte, stellt EMI eine wachsende Gefahr für die Messstabilität dar. Standard-Durchflussmesser, die unter diesen Bedingungen betrieben werden, können instabile Messwerte, Kommunikationsfehler oder Datenverluste aufweisen.Die Proteus 8000EMR-Serie wurde speziell für diese Herausforderungen entwickelt und bietet konsistente Leistung, wo elektromagnetische Störungen unvermeidbar sind.Entwickelt für EMI-Immunität und MesssicherheitDie Proteus 8000EMR-Serie erfüllt die EMI-Norm IEC 61000-4-3 und bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber gestrahlten elektromagnetischen Störungen in rauen Elektronikumgebungen.Die wichtigsten Designmerkmale umfassen:• Vollmetall-Abschirmung: Fungiert als Faraday-Barriere gegen abgestrahlte Emissionen.• Isolierte Erdungs- und Stromkreise: Verhindern leitungsgebundenes Rauschen und Erdschleifen.• Differenzielle Signalpfade: Zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen.• Digitale Filterung und Aufbereitung: Entfernt Spannungsspitzen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Reaktionszeit.• Emissionsarme interne Elektronik: Minimiert den eigenen elektromagnetischen Fußabdruck.Dank dieser Innovationen gewährleistet die Serie 8000EMR eine stabile und genaue Durchflussmessung ohne Kalibrierungsabweichungen, selbst in der Nähe von leistungsstarken elektronischen Geräten.Robustheit für reale, anspruchsvolle Anwendungen Über die EMI-Resistenz hinaus ist die 8000EMR-Serie auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt:• Edelstahlkonstruktion (NEMA 4X / IP66): Geeignet für nasse und industrielle Bedingungen.• Schock- und Vibrationsfestigkeit: Zertifiziert nach Mil-Std 810G.• Temperaturbereich: Für Flüssigkeiten von −40 bis 90 °C.• Präzision: Genauigkeit von ±3% des vollen Durchflussbereichs.• Kompatibilität: Geeignet für viele fortschrittliche Wärmeträgerflüssigkeiten.Damit ist die Serie ideal für die missionskritische Durchflussüberwachung in der Halbleiterfertigung, in Verteidigungsplattformen, industriellen Automatisierungssystemen, Laborgeräten und im Thermalmanagement von Rechenzentren.“Elektromagnetische Störungen sind in den heutigen Hightech- und Hochleistungsumgebungen eine unvermeidbare Realität”, erklärte Philip Frausto, Director of Sales and Marketing bei Proteus Industries. “Die 8000EMR-Serie wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Kunden selbst unter elektrisch störungsbehafteten Bedingungen auf ihre Durchflussdaten vertrauen können, indem sie die robuste Zuverlässigkeit und Messstabilität bietet, die kritische Prozesse erfordern.”Bewährte Leistung in installationsintensiven EMI-Umgebungen Die 8000EMR-Serie hat ihre Widerstandsfähigkeit in Umgebungen mit starker elektromagnetischer Interferenz (EMI) unter Beweis gestellt – von hochpräzisen Halbleiterausrüstungen bis hin zu militärischen Systemen. Überall dort, wo EMI stark ist, liefern die Proteus-Durchflussmesser konsistente Messwerte, die zur Aufrechterhaltung der Prozesskontrolle und des betrieblichen Vertrauens beitragen.VerfügbarkeitDie Durchflussmesser der Proteus 8000EMR-Serie sind ab sofort erhältlich. Produktspezifikationen und technischer Support finden Sie unter: www.proteusind.com/8000emr Über Proteus IndustriesProteus Industries Inc. ist ein privates, ISO 9001:2015-zertifiziertes Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, und einer Designniederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Das 1978 von Jon Heiner gegründete Unternehmen ist ein führender Hersteller von Durchflussschaltern, Messgeräten, Sensoren und Steuerungssystemen für die Halbleiter-, Medizin-, Automobil- und Industriemärkte.

