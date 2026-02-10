Décryptage 2026 : Doyield montre aux hôteliers comment tripler leur taux de conversion face aux OTA

La première infographie guidant clairement les hôteliers vers des actions concrètes qui impactent les ventes directes.

Nous ne faisons pas de promesses vagues. Nos chiffres montrent concrètement qu’un site bien pensé, avec une stratégie coordonnée, transforme trois fois plus de visiteurs en clients directs.” — Chedi Chaari, cofondateur et CEO de Doyield

PARIS, FRANCE, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Dans un contexte où la dépendance aux plateformes de réservation en ligne continue de peser sur les marges, Doyield, société spécialisée en stratégie digitale et commercialisation hôtelière, apporte un éclairage structurant sur un sujet clé de la performance en hôtellerie. L’entreprise dévoile dans une infographie inédite une analyse approfondie du parcours client en 2026, démontrant comment l’alignement entre marketing et Revenue Management permet aux hôteliers de reprendre le contrôle de leur distribution directe et de faire progresser le taux de conversion de leur site officiel de 1,5 % à 5 %.L’infographie est conçue pour rendre lisible un tunnel de décision souvent perçu comme complexe et morcelé. Elle vient enrichir un guide complet présentant un plan d'action opérationnel visant à rééquilibrer le rapport de force avec les OTA.L’analyse menée par Doyield remet notamment en question une croyance largement répandue dans l’hôtellerie : celle selon laquelle le site officiel serait avant tout un outil de réservation. En réalité, seuls 25 % des visiteurs s’y rendent avec l’intention de réserver dans l’instant. Pour la grande majorité, le site joue d’abord un rôle d’information, de comparaison et de réassurance avant la décision finale. Cette réalité renforce l’importance de l’expérience utilisateur et de la cohérence du discours, en particulier sur mobile, qui concentre désormais 62 % du trafic hôtelier.« Impossible de fixer un tarif sans connaître son audience cible ni de lancer une campagne sans savoir ce que chaque chambre peut générer. Ce que nous montrons aujourd’hui, c’est qu’en parlant la même langue, les équipes Revenue Management et marketing peuvent construire un tunnel de conversion fluide, cohérent et rentable », commente Chedi Chaari, cofondateur et CEO de Doyield.L’infographie de Doyield détaille les étapes clés d’un parcours client maîtrisé :- Phase de découverte : campagnes ciblées via réseaux sociaux et médias spécialisés ;- Phase de considération : visibilité SEO/SEA et optimisation du profil Google Business ;- Période de comparaison : relances via retargeting pendant les deux semaines critiques de réflexion ;- Fidélisation : CRM activé post-séjour pour générer de futures réservations directes.Ce processus global s’applique dès la création d’un établissement, en intégrant storytelling, charte graphique et écosystème technique (PMS, Channel Manager).« Nous ne faisons pas de promesses vagues. Nos chiffres montrent concrètement qu’un site bien pensé, avec une stratégie coordonnée, transforme trois fois plus de visiteurs en clients directs. C’est un enjeu de marge et de souveraineté digitale pour chaque hôtelier », conclut Chedi Chaari.L'infographie et le guide complet sont disponibles en téléchargement sur le site de Doyield. Ils s’adressent aux hôteliers indépendants comme aux groupes souhaitant disposer d’une méthodologie claire pour optimiser la performance de leur site officiel et renforcer leur stratégie de distribution directe.👉 Visualisez la stratégie complète, téléchargez l’infographie Doyield Et Le guide que les OTA ne veulent pas que vous lisiez https://www.doyield.com/guide-anti-booking À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. https://www.doyield.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.