Estudio: el 61% de los profesionales del marketing adoran su MarTech este San Valentín

Una nueva investigación de SALESmanago revela que los informes y la facilidad de incorporación son las características de martech más valoradas

MADRID , SPAIN, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Este San Valentín, los profesionales del marketing pueden estar declarando su amor por la tecnología de marketing, pero muchos admiten que la relación dista mucho de ser sencilla. Una nueva investigación de SALESmanago , la plataforma líder de inteligencia artificial para la interacción con los clientes, revela que más de la mitad (61%) de los profesionales del marketing están encantados con su actual conjunto de martech. Sin embargo, casi todos (92%) sienten que tienen.Sobrecargados y abrumadosLa encuesta realizada a responsables de marketing europeos en el Reino Unido, Polonia e Italia muestra que, si bien la tecnología de marketing sigue siendo fundamental para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, la creciente complejidad, los costes y las exigencias de mantenimiento están empujando a los equipos a reevaluar sus relaciones tecnológicas. Más de la mitad (59%) está planeando activamente reducir o consolidar herramientas en 2026, mientras que otro 40% está considerando hacerlo. La presión para demostrar el retorno de la inversión (34%) y la complejidad y los gastos generales de mantenimiento (31%) son los principales factores que impulsan estos planes.La mitad de los profesionales del marketing citan la complejidad y los gastos generales de mantenimiento (50%), la lentitud en la ejecución (50%) y los elevados costes totales de la pila (50%) como sus principales puntos débiles. Solo el 42% considera que tiene un control total sobre la experiencia del cliente de principio a fin, mientras que el 52% afirma tener un control limitado. Casi todos los profesionales del marketing (92%) afirman ahora sentirse abrumados por los entornos martech actuales.La personalización es claveA pesar de estos retos, los profesionales del marketing siguen viendo un claro valor en sus herramientas. Los informes y la información (36%) y la facilidad de incorporación (33%) son las características más apreciadas, mientras que el 96% afirma que sus herramientas de martech les dan confianza en la calidad de su personalización. Esta confianza se debe a la facilidad de las pruebas y la optimización (38%) y al acceso a datos en tiempo real o casi real (35%).Phil Draper, director ejecutivo de SALESmanago, comentó: «Martech es fundamental para la forma en que los equipos modernos impulsan la personalización y el crecimiento. Los profesionales del marketing siguen creyendo en su valor, pero nuestra investigación muestra que muchos están llegando a un punto de inflexión. No quieren romper con su tecnología, sino que quieren que sea más sencilla: menos herramientas desconectadas, menores costes y una ejecución más rápida. La siguiente fase de la tecnología de marketing no consiste en añadir más elementos a la pila. Se trata de reunir datos y experiencias, simplificar las operaciones diarias y poder demostrar claramente el retorno de la inversión real».De cara al futuro, los profesionales del marketing afirman que su relación con la tecnología de marketing mejoraría sobre todo con una ejecución y una incorporación más rápidas (35%), unos datos de clientes más unificados (35%) y unas herramientas menos numerosas y más integradas (28%). Esto indica un cambio de las pilas extensas hacia plataformas más sencillas y conectadas.Más información aquí: salesmanago.com.- FIN -Acerca de SALESmanagoSALESmanago es una empresa europea de SaaS que ofrece una plataforma integral de interacción con el cliente basada en inteligencia artificial, diseñada para equipos de marketing de comercio electrónico impulsados por la tecnología digital. Con la confianza de más de 3000 empresas medianas de todo el mundo, entre las que se incluyen Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox y 4F, SALESmanago ayuda a las marcas a captar, convertir, fidelizar y retener a los clientes mediante una personalización profunda impulsada por la inteligencia artificial y recorridos de cliente omnicanal coordinados.Tras la adquisición de Leadoo y Thulium, SALESmanago ha reforzado su plataforma con funciones de personalización, marketing conversacional y un centro de contacto omnicanal, mejorando aún más la forma en que las marcas B2C y B2B interactúan y retienen a su público.Más información en salesmanago.com

